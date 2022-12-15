الحياة قد تحمل لأيٍّ منا مشاكل وهموماً وخيبات أمل. لكن يبقى الأهم من كل ذلك عدم الاستسلام و هذا بعض نصائح للمضي قدماً، على الرغم من جميع الصعاب .

- لا تستسلم. بمجرّد التخلي عن أمر ما، لن يعود الأمر كما في السابق، سواء أكان علاقة أو وظيفة أو حياة. تذكر أنك أنت من يتخذ القرارات. ولأن القرارات قد تجعلك تستسلم، جد طريقة للاستمرار.

- الأفضل أن تعيش كلّ يوم بيومه قد يكون الاستمرار في هذه الحياة صعباً من كانوا عشاقاً في ما مضى يقاضون بعضهم بعضاً اليوم، والشركات تطرد الموظفين، وتجد من لا يرتاح إلا من خلال إيذاء الآخرين. لا يمكنك السماح لهذه الأمور بأن تؤثر عليك. وتذكّر دائماً أنك ستحصل على الدعم.

- كن إيجابياً. العالم ليس عدوّك. نحتاج جميعاً إلى رؤية العالم على أنه ودّي هذه حقيقية من رجل عظيم يعرف عن طبيعة الأشياء أكثر من أي شخص آخر لذلك، حاول أن تنظر إلى الحياة بطريقة مختلفة

- سر على هواك لكن في الوقت نفسه، لا تتوقّف عن السير إلى الأمام ربّما تعرضت للأذى، لكن لم تُكسر حتى إذا كنت قد اختبرت صدمة، فما زال لديك قلب ينبض.

- تذكّر أنّك لست في سباق إذا كنت تفعل شيئاً واحداً فقط في اليوم، ستصل إلى هدفك حتى لو كان هذا الشيء الوحيد منهكاً، يمكنك أن تعطي نفسك وقتاً للراحة مع الوقت، ستجد أنّك ستحصل على ما تريد أي تقدّم، ولو كان بسيطاً، سيدفعك إلى العمل بجدية أكبر هذه هي الحياة.

- انتبه إلى أنّ ما تفعله اليوم لن يدوم إلى الأبد الأهم هو التمسّك بما كنت قد بدأته لا يمكن التحكّم بكل شيء، وتحدث أمور قد تضايقك لكنك قادر على التحكم بمزاجك وأفعالك أكثر مما يعتقد كثيرون لذلك، مهما كانت الظروف التي تمر بها صعبة، يجب أن تعمل على تعزيز قوّتك الداخلية هذا الأمر يجعلك أكثر استقرارا