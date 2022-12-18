افكار للصدقة

إلياس

إلياس

:: أستاذ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
20,927
النقاط
1,471
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر

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فكرة_صدقة :
اشتري كرسي وضعه في المسجد ، لتأخذ اجر كل من يصلي عليها .
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فكرة_صدقة :
ضع على نافذة غرفتك كأس ماء او طعام للطيور ، وأجعلها عادة لك
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فكرة_صدقة :
بجآمه ومعطف وشاح جوارب نضعها بكيس ونعطيها لعآمل
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فكرة_صدقة :
ضع في غرفتك صندوقا وكلما أذنبت ذنبا ضع فيه مبلغ أو على حسب امكانياتك وبعد شهر أفتح هذا الصندوق وتصدق بما فيه وكررها شهريا
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فكرة_صدقة :
أطبع دعاء دخول البيت ودعاء الخروج على ورقتين ، وعلقها بجانب مصعدالبناية حتي تكسب أجر كل واحد يدخل أو يخرج من بيته
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فكرة_صدقة :
.. اجعل من راتبك جزء لكفاله يتيم
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فكرة_صدقة :
في إجتماعات العائلة التي تكون في الاستراحات احرص تحمل معك كرتون ماء واجعل نيتك صدقة عن ميت أو مريض .
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فكرة_صدقة :
للي بجوار بيتهم عمال حفريات لو يبرد له ماء أوكرتون عصير ويطلعها مع الظهرية اذا اشتد الحر ، ماتحتاج لا جهد والوقت ولا مال .
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فكرة_صدقة :
تضع مصحف في مسجد من المساجد و يصير لك أجر كل من قرأ فيه و كل حرف بعشرة حسنات و تخيل الأجر بتحصل عليه والله يضاعف لمن يشاء
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فكرة_صدقة:
إذا بقى ماء بقارورتك اسقى اي زرع أمامك وإنويها عن المتوفي أبسط شيء .
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فكرة_صدقة :
ادخال السرور في قلب أي مسلم .. وخاصة مع تزايد المهمومين
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فكرة_صدقة :
ابتسم للمار سلّم على الجالس
و الكلمة الطيبة صدقة .
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فكرة_صدقة :
لاتنام إلا و قد عفوت عن من أساء اليك بغيبة أو نميمة أو ظلم .
سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ..سبحان الله العظيم
اللهم اجعلها صدقة جارية عنا وعن والدينا
وعن كل شخص لا يجد من يتصدق عليه و عن جميع المسلمين
🤲

اجعل من يراك يدعو لمن رباك وزرع داخلك كل
هذا الخير....
إذا أتممت.....
اللهم اجبرنا جبرا يليق بعظمتك وجلالك...
اللهمَّ استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك....​
 
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