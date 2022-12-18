افكار للصدقة

فكرة_صدقة :اشتري كرسي وضعه في المسجد ، لتأخذ اجر كل من يصلي عليها .فكرة_صدقة :ضع على نافذة غرفتك كأس ماء او طعام للطيور ، وأجعلها عادة لكفكرة_صدقة :بجآمه ومعطف وشاح جوارب نضعها بكيس ونعطيها لعآملفكرة_صدقة :ضع في غرفتك صندوقا وكلما أذنبت ذنبا ضع فيه مبلغ أو على حسب امكانياتك وبعد شهر أفتح هذا الصندوق وتصدق بما فيه وكررها شهريافكرة_صدقة :أطبع دعاء دخول البيت ودعاء الخروج على ورقتين ، وعلقها بجانب مصعدالبناية حتي تكسب أجر كل واحد يدخل أو يخرج من بيتهفكرة_صدقة :.. اجعل من راتبك جزء لكفاله يتيمفكرة_صدقة :في إجتماعات العائلة التي تكون في الاستراحات احرص تحمل معك كرتون ماء واجعل نيتك صدقة عن ميت أو مريض .فكرة_صدقة :للي بجوار بيتهم عمال حفريات لو يبرد له ماء أوكرتون عصير ويطلعها مع الظهرية اذا اشتد الحر ، ماتحتاج لا جهد والوقت ولا مال .فكرة_صدقة :تضع مصحف في مسجد من المساجد و يصير لك أجر كل من قرأ فيه و كل حرف بعشرة حسنات و تخيل الأجر بتحصل عليه والله يضاعف لمن يشاءفكرة_صدقة:إذا بقى ماء بقارورتك اسقى اي زرع أمامك وإنويها عن المتوفي أبسط شيء .فكرة_صدقة :ادخال السرور في قلب أي مسلم .. وخاصة مع تزايد المهمومينفكرة_صدقة :ابتسم للمار سلّم على الجالسو الكلمة الطيبة صدقة .فكرة_صدقة :لاتنام إلا و قد عفوت عن من أساء اليك بغيبة أو نميمة أو ظلم .سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ..سبحان الله العظيماللهم اجعلها صدقة جارية عنا وعن والديناوعن كل شخص لا يجد من يتصدق عليه و عن جميع المسلميناجعل من يراك يدعو لمن رباك وزرع داخلك كلهذا الخير....إذا أتممت.....اللهم اجبرنا جبرا يليق بعظمتك وجلالك...اللهمَّ استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك....​