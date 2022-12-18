افكار للصدقة

إلياس
:: أستاذ::
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اشتري كرسي وضعه في المسجد ، لتأخذ اجر كل من يصلي عليها .
ضع على نافذة غرفتك كأس ماء او طعام للطيور ، وأجعلها عادة لك
بجآمه ومعطف وشاح جوارب نضعها بكيس ونعطيها لعآمل
ضع في غرفتك صندوقا وكلما أذنبت ذنبا ضع فيه مبلغ أو على حسب امكانياتك وبعد شهر أفتح هذا الصندوق وتصدق بما فيه وكررها شهريا
أطبع دعاء دخول البيت ودعاء الخروج على ورقتين ، وعلقها بجانب مصعدالبناية حتي تكسب أجر كل واحد يدخل أو يخرج من بيته
.. اجعل من راتبك جزء لكفاله يتيم
في إجتماعات العائلة التي تكون في الاستراحات احرص تحمل معك كرتون ماء واجعل نيتك صدقة عن ميت أو مريض .
للي بجوار بيتهم عمال حفريات لو يبرد له ماء أوكرتون عصير ويطلعها مع الظهرية اذا اشتد الحر ، ماتحتاج لا جهد والوقت ولا مال .
تضع مصحف في مسجد من المساجد و يصير لك أجر كل من قرأ فيه و كل حرف بعشرة حسنات و تخيل الأجر بتحصل عليه والله يضاعف لمن يشاء
إذا بقى ماء بقارورتك اسقى اي زرع أمامك وإنويها عن المتوفي أبسط شيء .
ادخال السرور في قلب أي مسلم .. وخاصة مع تزايد المهمومين
ابتسم للمار سلّم على الجالس
و الكلمة الطيبة صدقة .
لاتنام إلا و قد عفوت عن من أساء اليك بغيبة أو نميمة أو ظلم .
سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر ..سبحان الله العظيم
اللهم اجعلها صدقة جارية عنا وعن والدينا
وعن كل شخص لا يجد من يتصدق عليه و عن جميع المسلمين
اجعل من يراك يدعو لمن رباك وزرع داخلك كل
هذا الخير....
إذا أتممت.....
اللهم اجبرنا جبرا يليق بعظمتك وجلالك...
اللهمَّ استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك....