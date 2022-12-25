MiRInGI ALGeRia
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 23 جويلية 2017
- المشاركات
- 682
- النقاط
- 519
- محل الإقامة
- alg
- الجنس
- ذكر
لسلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 224 دج
العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 224 دج
العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي