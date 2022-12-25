عرض بيع متوفر 500دولار سكريل 224 دج بريدي موب / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MiRInGI ALGeRia
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
224.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
682
النقاط
519
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
لسلام عليكم متوفر 500 دولار سكريل قابل للتداول
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار = 224 دج

العمولة يتحملها المشتري (1,45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي
 
Aliakermi

Aliakermi

:: عضو مُشارك ::
إنضم
25 سبتمبر 2018
المشاركات
136
النقاط
7
العمر
35
محل الإقامة
Tebessa
الجنس
ذكر
السلام عليكم خليلي قيمت خمسة ملاين بريدي موب خويا
 
MiRInGI ALGeRia

MiRInGI ALGeRia

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
إنضم
23 جويلية 2017
المشاركات
682
النقاط
519
محل الإقامة
alg
الجنس
ذكر
قال Aliakermi:
السلام عليكم خليلي قيمت خمسة ملاين بريدي موب خويا
إضغط للتوسيع...
تجيك 224 دولار اخي سيتم حجز و ارسال معلومات ستصلك فور موافقة الادارة
 
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