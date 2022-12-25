دراما الحب والعلاقات، الكذبة الجميلة

ذكريات

ذكريات

m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
إنضم
14 أوت 2010
المشاركات
630
النقاط
651
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
هذه مقالتي الأخيرة أشاركها معكم في المنتدى وأتمنى رأيكم فيها بصراحة وتسليط الضوء عن أشياء غفلت عنها ربما تكون أفكارا لمقالة مكملة للموضوع وإنتقاداتكم من أجل الكتابة أفضل في الأيام المقبلة بإذن الله وشكرا للمارين من هنا🌹

دراما الحب والعلاقات.. الكذبة الجميلة • زد

كثير من الأشياء نجهلها في الواقع ولكننا نعرفها من خلال التلفاز كالصحراء والبراكين، المحيطات وما تحتويه والحيوانات المفترسة
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