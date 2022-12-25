دراما الحب والعلاقات.. الكذبة الجميلة • زد كثير من الأشياء نجهلها في الواقع ولكننا نعرفها من خلال التلفاز كالصحراء والبراكين، المحيطات وما تحتويه والحيوانات المفترسة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،هذه مقالتي الأخيرة أشاركها معكم في المنتدى وأتمنى رأيكم فيها بصراحة وتسليط الضوء عن أشياء غفلت عنها ربما تكون أفكارا لمقالة مكملة للموضوع وإنتقاداتكم من أجل الكتابة أفضل في الأيام المقبلة بإذن الله وشكرا للمارين من هنا