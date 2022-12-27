لن يطير ولكنه يحتمي بالجانب المقابل من جذع الشجرة ويقف جون ان يحرك ريشة واحدة واذا تتبعه العدو فإنما قد يلعبون معا (لعبة الغميضة)

فهذا يتجه لليمين مرة ولليسار مرة أخرى وفي معظم الأحيان يربح صديقنا نقار الخشب وينجو من العدو

حقائق خاصة بنقار الخشب

لمعظم الطيور اصابع أمامية متساوية الطول في اقدامها وأصبح بالخلف قصير إما نقار الخشب فله اصبعين امامين واصبعين خلفيين تمكنه من الوقوف طويلا على جذع الشجرة

تتصل عظام الجمجمة عند الطيور ببعضها ويصل للمنقار إما منقار وجمجمة نقار الخشب منفصلين عن بعضهما بانسبة اسفنجية تمتص الصدمات الناتجة عن النقر وتؤدي هذه المادة المرنة بشكل أفضل من ماص الصدمات عند السيارات

نقار الخشب ينقر بإستمرار هل تعلم لماذا؟