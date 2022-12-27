يا سيدي كيفاش راكم تعقبو في العطلة ؟

M

Moha le sage

:: عضو شرفي ::
إنضم
15 مارس 2009
المشاركات
8,033
النقاط
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اهلا و سهلا بكم بيا 😍 ... اخر مرة حطيت فيها ميضوع هنا كان المنتدى ازرق و ابيض ( نواريبلو :ROFLMAO: كيما يقول عمي الحواس ) ...

العطلة اوكازيون باش يبدل الواحد الجو و ينحي التعب ... كل واحد كيفاش يعقبها 🤨 ..

شكون لي راح لكشما بلاصة باهية يقوللنا ... و اللي دار آفار باهية يخبرنا 😋 ...

خيكم الدار و الاستجمام و مسامي الفورنو و قاعد ... لا يديك لا يجيبك 😌...

كانو عندي برجوات ملاح ملقاوش الفلوس لي تغذيهم 😔 😜

و نتوما لي راكم تقراو زائرين كونيكتيو معانا و عبرو عن شعوركم بكلمتين 🙄

سلامي للجماعة الحاضرة و الغايبين و الناس لي تعرفني ...

هيا عودو ارواحو .... :ROFLMAO::LOL:

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