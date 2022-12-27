يا سيدي كيفاش راكم تعقبو في العطلة ؟

Moha le sage
:: عضو شرفي ::
اهلا و سهلا بكم بيا ... اخر مرة حطيت فيها ميضوع هنا كان المنتدى ازرق و ابيض ( نواريبلو كيما يقول عمي الحواس ) ...
العطلة اوكازيون باش يبدل الواحد الجو و ينحي التعب ... كل واحد كيفاش يعقبها ..
شكون لي راح لكشما بلاصة باهية يقوللنا ... و اللي دار آفار باهية يخبرنا ...
خيكم الدار و الاستجمام و مسامي الفورنو و قاعد ... لا يديك لا يجيبك ...
كانو عندي برجوات ملاح ملقاوش الفلوس لي تغذيهم
و نتوما لي راكم تقراو زائرين كونيكتيو معانا و عبرو عن شعوركم بكلمتين
سلامي للجماعة الحاضرة و الغايبين و الناس لي تعرفني ...
هيا عودو ارواحو ....
العطلة اوكازيون باش يبدل الواحد الجو و ينحي التعب ... كل واحد كيفاش يعقبها ..
شكون لي راح لكشما بلاصة باهية يقوللنا ... و اللي دار آفار باهية يخبرنا ...
خيكم الدار و الاستجمام و مسامي الفورنو و قاعد ... لا يديك لا يجيبك ...
كانو عندي برجوات ملاح ملقاوش الفلوس لي تغذيهم
و نتوما لي راكم تقراو زائرين كونيكتيو معانا و عبرو عن شعوركم بكلمتين
سلامي للجماعة الحاضرة و الغايبين و الناس لي تعرفني ...
هيا عودو ارواحو ....