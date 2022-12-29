الحب عبر المسافات

سعد606

سعد606

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إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
1,875
النقاط
71
العمر
61
محل الإقامة
تقرت
الجنس
ذكر
من أشهر العلاقات التي يشوبها التوتر هي تلك العلاقات التي يعيش أحد الأطراف في بلد مختلف أو ما توصف بالعلاقات عن بعد
عندما يعيش الطرفان في بلدين مختلفين، بحكم العمل أو الدراسة أو لأسباب أخرى، تواجه العلاقة فترات من الفتور وقد يتسلل الشك إلى نسيجها.
لقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تغذية هذا النوع من العلاقات وسهلت التواصل، ولكن ينصح في هذا النوع من العلاقات بتوخي الحذر.
إذ قد يساهم البعد في تغيير مشاعر أحد الطرفين أو كليهما، والأمثلة الشعبية قد تصف الحالة هنا (البعيد عن العين، بعيد عن القلب). لكن الواقع يؤكد أن علاقات كثيرة عن بعد أثبتت نجاحها ووصلت إلى نتائج إيجابية.
 
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