3 نصائح لإدارة الوقت لدراسة درجة الماجستير عبر الإنترنت في عام 2023

إذا كنت تخطط لسير الطريق الأقل استخدامًا والسعي للحصول على درجة الماجستير عبر الإنترنت ، فإن معرفة كيفية تحديد أولويات عملك المدرسي هو مهارة أساسية في طريقك للتخرج بنجاح من برنامج التعلم عن بعد.



لن يكون عليك فقط تحديد وقت القراءة و البحث والدراسة. سيتعين عليك تحديد أفضل وقت لك لتلقي الدروس والتعليمات. بدون أي هيكل حقيقي ، سيُطلب من الطالب المستقبلي عبر الإنترنت وضع جدولك الزمني وسير العمل الخاصين بك.



لبدء البحث عن برنامج يمكّنك من إدارة وقتك وتحقيق المرونة ، تحقق من هذه الجامعات:

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جامعة والدن​ جامعة ساوثرن كروس اون لاين​ جامعة رويال رودز​ جامعة نوتنجهام ترنت​ الجامعة المفتوحة بالمملكة المتحدة​

مهما كانت الدورة التعليمية والجامعة التي تقرر الالتحاق بها عبر الإنترنت ، فستحتاج إلى هذه النصائح الحيوية لإدارة وقتك وإنشاء جدول الدراسة / العمل الخاص بك.​

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1. تعيين ساعات واضحة لدراستك

تتمثل إحدى طرق إدارة برنامج الدراسة عبر الإنترنت المستقبلي في إنشاء جدول زمني ثابت لنفسك ، مع فترات زمنية محددة مخصصة بدقة لأخذ دروسك والجلوس من خلال البرامج التعليمية عبر الإنترنت .



بدلًا من محاولة ملاءمة دراستك عبر الإنترنت لحياتك وأنشطتك ، افعل العكس. رتب أنشطتك حول دراستك. سوف يمنحك الشعور بأنك مسجل كطالب في فصل دراسي تقليدي ويظهر التزامك بدراستك.





الفرق الرئيسي هو أن هذا الجدول الزمني مصمم وفقًا لك وليس مفروضًا من قبل المدرسة. لذلك ، إذا كان من الأسهل بالنسبة لك الدراسة في الليل ، بعد عودتك إلى المنزل من وظيفتك بدوام كامل ، والعمل مرتين فقط في الأسبوع ، فلديك الحرية والمرونة للقيام بالأشياء بهذه الطريقة.



عليك ببساطة أن تقرر أي وقت يناسب عملك المدرسي في حياتك الخاصة. ولكن ، مع هذا المستوى من الحرية ، من السهل أن تترك واجباتك الدراسية تبتعد عنك. هذا هو السبب في أن الهيكل الصارم والصلب لساعات عملك سيساعدك على تجنب إغراء المماطلة وإضاعة الوقت.



2. حافظ على نفسك منضبطًا ومتحفزًا

عندما تصبح طالبًا في التعلم عن بعد ، ستكتشف أنه قد يكون من الصعب إلى حد ما تحفيز نفسك على إكمال عملك ، خاصة مع عدم وقوف أحد فوق كتفك للتأكد من إنجازه. هذا صحيح إذا كنت حاصل على بكالوريوس أو ماجستير أو حتى دكتوراه .​

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يعد الانضباط الذاتي والتحفيز الذاتي من بين أصعب المهارات التي يجب تطويرها في حياتك ، ولكن هناك بعض الطرق التي ستؤدي بشكل فعال إلى عادات دراسية جيدة.



كما هو الحال مع العديد من المهام ، والأعمال المنزلية ، والمهام ، ما سيساعدك هو إنشاء حوافز صغيرة ، أو مكافآت ، لنفسك ، بحيث تشعر بحافز إضافي لإنهاء عملك.



عند الانتهاء من عملك ، كافئ نفسك بالحلوى. أو أخبر أصدقاءك ، "لا يمكنني التسكع معك إلا بعد انتهائي من البرنامج التعليمي عبر الإنترنت". حدد موعدًا نهائيًا لنفسك وقل ، "إذا انتهيت من ذلك بحلول الساعة 2:00 ، سأذهب لتناول فنجان من القهوة."



الحوافز - الكبيرة والصغيرة - هي طريقة جيدة لمنح نفسك تلك الدفعة الإضافية ، ذلك الجزء الإضافي من الحافز لإكمال كل عملك بمفردك. خاصة مع الفصول الدراسية عبر الإنترنت ، سترغب في إيجاد طرق تجعلك تجلس وتسجيل الدخول وتعمل دون أن تميل إلى القيام بأشياء أخرى.







3. تعيين جداول زمنية للمهام ، كبيرة كانت أم صغيرة

من المحتمل أن تكون لديك عادة القيام بمهامك واحدة تلو الأخرى ، وبناء عملك وفقًا للمواعيد النهائية ؛ أي أنك ستبدأ بالواجبات المستحقة أولاً ، ثم تنتقل إلى المهام المستحقة لاحقًا. في حين أن هذا قد يبدو كطريقة حكيمة للعمل على مهامك ، إلا أنها في الواقع ليست الطريقة الأكثر فاعلية للعمل.

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بدلاً من ذلك ، يجب أن تفكر في مقدار العمل والوقت الذي ستستغرقه مهامك ، وتأكد من البدء بأكثر المهام كثافة. على سبيل المثال ، إذا تم تكليفك باختبار عبر الإنترنت وورقة من 10 صفحات ومشروع جماعي ، فمن الحكمة أن تبدأ بمشروع المجموعة أولاً ، حتى لو لم تكن المهمة الأكثر إلحاحًا.





ضع في اعتبارك أنه عندما تكون طالبًا عبر الإنترنت ، قد يكون من الصعب بشكل خاص إدارة المهام الجماعية. قد يعيش زملاؤك الطلاب في مواقع مختلفة ولديهم مسؤوليات مختلفة ، وسيُطلب منك أحيانًا الاجتماع عبر Skype. سيتطلب التخطيط والحصول على جميع زملائك في الفصل الرقمي للالتقاء وقتًا أطول بكثير للتخطيط مقارنة بالدراسة ، على سبيل المثال ، لإجراء اختبار قصير.



لذا ، بدلاً من حفظ العمل الصعب للأخير ، ابدأ بالأشياء الصعبة مع الاستمرار في مراقبة مواعيدك النهائية عن كثب. هذه طريقة مفيدة لإدارة وقتك بشكل فعال وفعال ولا يجبرك على حشر كل شيء في جدول زمني صغير.​

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