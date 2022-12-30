صباح النور يا أحلى لمة
عائلتي أنتم ها بانوا هنا
توحشتكم موالفة ديما ندخل نضرب طلة نقرا
المهم ديما نبدا حفظ القرآن ونحبس نحفظ شوية نحبس ...الخ لكن هاد المرة بديت ومش حابة نحبس بصح مينداك نتعب من تخمام ونشوف الوصول بعيييد بزاف سيغتو كي راني نحفظ وحدي بلا مرشدة ومانقدرش نقرا برا شاركت عدة مرات في مخيمات الكترونية لكن بدون جدوى
نصيحة فضلاََ
والأمر الثاني عندي حلم ولي هو نألف كتاب ونكتب فيه على حياتي (سيغتو طفولة ) عندي ما جاز عليا
واش هي اول خطوة وكيف أبدأ !
اي انصحوني كامل باه نعرف هاد القلوب الطيبة من خلال تعليقاتكم
عائلتي أنتم ها بانوا هنا
توحشتكم موالفة ديما ندخل نضرب طلة نقرا
المهم ديما نبدا حفظ القرآن ونحبس نحفظ شوية نحبس ...الخ لكن هاد المرة بديت ومش حابة نحبس بصح مينداك نتعب من تخمام ونشوف الوصول بعيييد بزاف سيغتو كي راني نحفظ وحدي بلا مرشدة ومانقدرش نقرا برا شاركت عدة مرات في مخيمات الكترونية لكن بدون جدوى
نصيحة فضلاََ
والأمر الثاني عندي حلم ولي هو نألف كتاب ونكتب فيه على حياتي (سيغتو طفولة ) عندي ما جاز عليا
واش هي اول خطوة وكيف أبدأ !
اي انصحوني كامل باه نعرف هاد القلوب الطيبة من خلال تعليقاتكم