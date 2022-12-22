انصحونيالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهأنا عضوة جديدة معاكم تأمنوني كي مالقيتش صح لي يفهمني وليت نحوس على نصائح نقرا منشوراتكم غير باه نتحفز شوية مؤخراََ قلت نشارك ونحكي همي ليكم انتم خير شفتكم تنصحو من قلوبكم كي نقرا تعليقاتكم نلتمس فيها الصدقالمهم حكايتي شوية طويلة راح نختاصر شويةاول حاجة انا جاية نحشم بزاف ونخاف مهم الثقة بالنفس مكاش سيغتو كي يصراولي حاجات عيانة نفقد الثقة بنفسيمالgrè ف زين مخاصني والو حمد لله بصح عندي نقص نحس روحي مش شابة خطرش ولا شخص حبني ولا تمناني حلالوولي تغيضني فيا وحد صفات قليل وين تكون عند طفلة مرانيش ندعي ف المثالية لكن حمد لله انا كنت متمنية غير زوج صالح يهنيني ونهنيه برك لكن مكاش نحس اي شخص يتكبر عليا خطرش كان يعجبني وحد الشخص وكان علابالو بهاد شي بصح هو يحب زيييين لي يخلع وانا زيني عادي اي عجباتو وحدة من هداك نهار انا نبانلو مكن والو ولي تغيضني أكثر انا فيا صفات مليحة بصح ظاهريا نبانلو عادي كاين امور دايهم عليا مش ف بللصتهمأنا إنسانة نصلي حمد لله باديا نحفظ قرٱن وحلمي نختم ونلبس حجاب شرعي بصح جامي بينتلو نحس هاد الشي بيني بيني خالقي انا مانحبش نزكي نفسي قدام اي شخص كان نحب الأفعال تاعي يبينوا وهادي مع العشرة اكيداي مؤخراً جبد عليا سيغتو كي عرف كاين شعور من جيهتو اي خليتو براحتو بيناتنا كونطاكت سلام عليكم بركبصح ف نفسي نقعد نقول نتي الجوهر تاعك مكاش حد لٱن لي عرفو غير ظاهريا يحكمو عليكنعرف روحي لكان تدي هاد شخص انا نهنيه بحكم نشترك ف عدة أمور لكن هو ما علابالوش غير انا نشوف هاد شيمهم طيييييبة وما نٱذيش ما نحبش نافق نعاون اي شخص يا لكان عدويا نهار يطيح يلقاني في كتافو الله غالب جاية هكدا وجامي ما حقدت على وحدة لكان ندابز وحدة ولا نوليلها ومش حارزة روحي ولا العكس مافياش الحيلة نولي خير من قبل معاها بصح هوما لا اي قعدت وحدي ماصدقولي لا صحبات لا انسان تمنيتوبصح حمد لله على كل حالوعندي بزاااااف امور ف حياتي حكيت غير هادي خفت الموضوع تاعي يطلع ولا ويعرفوني توسوست شويةمهم انصحونيومن ناحية الثقة بالنفس ونخاف من الناس تتلفلي الهدرة المشية كلش