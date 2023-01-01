طلب وساطة متوفر 974$ دولار PERFECTMONEY مقابل 227 دج /CCP

العَنْقَاءُ

العَنْقَاءُ

:: عضو فعّال ::
إنضم
28 جوان 2014
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ذكر
• متوفر 974$ دولار PERFECTMONEY مقابل 227 دج /CCP.
• السعر 227 دج لكل 1 دولار بريفكت موني .
• السعر ثابت + عمولة الوسيط علي الشاري .
• في حالة حجز كامل المبلغ , السعر الكلي : 22.0000 {22 مليون} تخفيض 0.50 %
• الدفع عبر بريد الجزائر CCP.
• مصدر اللأموال : رجل أعمال بالدوحة

ملاحظة : يمكنني توفير شهريا من 15k - 10k علي بريفكت موني .
شكرا.
 

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