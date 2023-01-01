أدق خاتمة بحث لدى خبراء ماستر للخدمات الطلابية 00201019085007

Omnyah
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ما الاستنتاج؟
الخاتمة هي الفقرة الأخيرة من الورقة البحثية وتساعد القارئ على فهم سبب أهمية بحثك بالنسبة له. يجب أن يكون الاستنتاج النهائي:
أعد صياغة موضوعك وسبب أهميته
أعد صياغة أطروحتك / مطالبتك
عالج وجهات النظر المعارضة واشرح لماذا يجب على القراء التوافق مع موقفك
قم بتضمين دعوة للعمل أو نظرة عامة على إمكانيات البحث المستقبلية
أنواع الاستنتاجات للأوراق البحثية
اعتمادًا على موضوع البحث الخاص بك وأسلوب مقالتك ، يمكنك اختيار كتابة استنتاجك وفقًا لأنواع محددة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاستنتاجات:
تلخيص الخاتمة: عادةً ما يتم استخدام الاستنتاج الملخص لإعطاء ملخص واضح للنقاط الرئيسية لموضوعك وأطروحتك. يعتبر هذا الشكل الأكثر شيوعًا للاستنتاج ، على الرغم من أن بعض الأوراق البحثية قد تتطلب أسلوبًا مختلفًا في الاستنتاج.
الاستنتاج الخارجي: يعرض الاستنتاج الخارجي نقاطًا أو أفكارًا ربما لم يتم ذكرها بشكل مباشر أو ذات صلة بالطريقة التي قدمت بها البحث والأطروحة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأنواع من الاستنتاجات فعالة لأنها تقدم أفكارًا جديدة مبنية على الموضوع الذي قدمته في البداية في بحثك.
الخلاصة الافتتاحية: في الخاتمة التحريرية ، أنت تقدم أفكارك الختامية أو التعليق الخاص بك. هذا النوع من الاستنتاجات يربط أفكارك بالبحث الذي تقدمه. يمكنك تحديد ما تشعر به حيال النتائج أو الموضوع بشكل عام.
أهمية الاستنتاج الجيد
الاستنتاج الفعال لورقة البحث يذكر القراء بقوة وتأثير حجتك. يمكن أن تساعد العبارات الختامية أيضًا في إعادة تركيز انتباه القارئ على أهم النقاط والأدلة الداعمة لحججك أو موقفك الذي قدمته في بحثك. يمكن أن تكون الاستنتاجات أيضًا بمثابة أساس لاستمرار البحث ، وخلق أفكار جديدة لحل مشكلة أبرزتها في ورقتك البحثية أو تقديم مناهج جديدة لموضوع ما.
استنتاج ورقة بحثية فعالة:
الخاتمة هي الفقرة الأخيرة من الورقة البحثية وتساعد القارئ على فهم سبب أهمية بحثك بالنسبة له. يجب أن يكون الاستنتاج النهائي:
أعد صياغة موضوعك وسبب أهميته
أعد صياغة أطروحتك / مطالبتك
عالج وجهات النظر المعارضة واشرح لماذا يجب على القراء التوافق مع موقفك
قم بتضمين دعوة للعمل أو نظرة عامة على إمكانيات البحث المستقبلية
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أنواع الاستنتاجات للأوراق البحثية
اعتمادًا على موضوع البحث الخاص بك وأسلوب مقالتك ، يمكنك اختيار كتابة استنتاجك وفقًا لأنواع محددة. هناك ثلاثة أنواع رئيسية من الاستنتاجات:
تلخيص الخاتمة: عادةً ما يتم استخدام الاستنتاج الملخص لإعطاء ملخص واضح للنقاط الرئيسية لموضوعك وأطروحتك. يعتبر هذا الشكل الأكثر شيوعًا للاستنتاج ، على الرغم من أن بعض الأوراق البحثية قد تتطلب أسلوبًا مختلفًا في الاستنتاج.
الاستنتاج الخارجي: يعرض الاستنتاج الخارجي نقاطًا أو أفكارًا ربما لم يتم ذكرها بشكل مباشر أو ذات صلة بالطريقة التي قدمت بها البحث والأطروحة. ومع ذلك ، يمكن أن تكون هذه الأنواع من الاستنتاجات فعالة لأنها تقدم أفكارًا جديدة مبنية على الموضوع الذي قدمته في البداية في بحثك.
الخلاصة الافتتاحية: في الخاتمة التحريرية ، أنت تقدم أفكارك الختامية أو التعليق الخاص بك. هذا النوع من الاستنتاجات يربط أفكارك بالبحث الذي تقدمه. يمكنك تحديد ما تشعر به حيال النتائج أو الموضوع بشكل عام.
أهمية الاستنتاج الجيد
الاستنتاج الفعال لورقة البحث يذكر القراء بقوة وتأثير حجتك. يمكن أن تساعد العبارات الختامية أيضًا في إعادة تركيز انتباه القارئ على أهم النقاط والأدلة الداعمة لحججك أو موقفك الذي قدمته في بحثك. يمكن أن تكون الاستنتاجات أيضًا بمثابة أساس لاستمرار البحث ، وخلق أفكار جديدة لحل مشكلة أبرزتها في ورقتك البحثية أو تقديم مناهج جديدة لموضوع ما.
استنتاج ورقة بحثية فعالة:
- يؤكد على أهمية بيان أطروحتك
- يعطي ورقة البحث شعوراً بالاكتمال
- يترك انطباعًا أخيرًا على القارئ