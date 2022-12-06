كيف تكتب ملخص ورقي؟ 10 خطوات لكيفية كتابة الملخص

Omnyah
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إذا كنت قد كتبت ورقتك بالفعل ، فإن كتابة ملخص جيد يلبي المتطلبات المحددة أعلاه ليس بالأمر الصعب. الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى إنشاء أي محتوى جديد. ما عليك سوى تلخيص ما قلته بالفعل في مكان آخر في الورقة.
موارد ذات الصلة: كيفية استخدام ملخص البحث الخاص بك كأداة لإنشاء فرص نشر جديدة
كما هو الحال مع أي ملخص كتاب ، يجب أن يلخص الملخص الورقي جميع أقسام النص. بغض النظر عن أقسام الورق الرئيسية الخاصة بك ، يجب التعرف عليها جميعًا في الملخص.
لنفترض أنك تكتب ملخصًا لورقة بحث قياسية ، تتكون من خمسة أقسام ورقية نموذجية: مقدمة ، وطرق ، ونتائج ، ومناقشة ، وخاتمة. حسنًا ، دعنا نبدأ وننشئ ملخصًا لمقالك باتباع الخطوات العشر السهلة الموضحة أدناه.
يمكنك أيضًا تنزيل قائمتنا المرجعية المجانية "كيفية كتابة ملخص ورقي" لإرشادك في عملية صياغة الملخص.
الخطوة 1: تحديد عناوين الأقسام
اكتب عناوين الأقسام الرئيسية من ورقتك على ورقة (على سبيل المثال ، إذا كان لديك ورقة بحث كلاسيكية ، فقم بتدوين العناوين: مقدمة ، طرق ، نتائج ، مناقشة ، خاتمة). إنها عناصر العمود الفقري لملخصك وتأكد من أنك تلخص جميع أقسام الورق.
الخطوة 2: تلخيص المقدمة
انظر إلى قسم المقدمة مرة أخرى. تخيل أنك بحاجة إلى أن تشرح لشخص ما في جملة أو جملتين ما كتبته في مقدمتك. لا يمكنك الخوض في الكثير من التفاصيل. اكتب جملة واحدة حول المشكلة الكلية وخلفية البحث وأخبر القارئ عن سبب أهميته. في الجملة الثانية ، حدد هدف الورقة (سؤال البحث الذي تتناوله ورقتك). يحتاج القارئ إلى فهم هدف البحث في مقالتك. ليست هناك حاجة للإبلاغ عن مراجعة الأدبيات هنا.
الخطوة 3: تلخيص الطرق
الآن ، قم بفحص قسم الأساليب في ورقتك. ما هي خطوات الطريقة الرئيسية التي اتخذتها لتحقيق الهدف المذكور أعلاه؟ لخص هذه الخطوات مرة أخرى في جملة أو جملتين ، لا أكثر. لست بحاجة إلى إخبار القراء بالتفاصيل المحددة لأساليبك. من الأهمية بمكان أن يفهم القارئ الطرق التي استخدمتها. يمكن عادةً ترك الأرقام والنسب المئوية وأحجام العينات والمواصفات الأخرى ما لم تكن تمثل ميزة فريدة جدًا في ورقتك وبالتالي يجب ذكرها.
الخطوة 4: تلخيص النتائج
بعد ذلك ، راجع قسم النتائج الخاص بك. ما هي النتيجة الرئيسية لدراستك؟ صِفها في جملة أو جملتين. تأكد من الرد على أسئلة البحث التي ذكرتها أعلاه. يريد القارئ معرفة نتيجة دراستك. مرة أخرى ، استخدم الأرقام والتفاصيل بشكل ضئيل للغاية. إذا كان من الممكن التعبير عن نتيجتك في شكل رئيسي واحد ، فذكرها ، أو صِفها بالكلمات. لا تقدم الكثير من التفاصيل الصغيرة والنتائج التي قد تربك القارئ.
الخطوة 5: تلخيص المناقشة
تصفح بإيجاز من خلال قسم المناقشة الخاص بك. ما هي النتائج والجوانب الرئيسية التي تناقشها؟ ضع جملة واحدة تذكر فيها أهم ثلاث جملة. إذا كان هناك جانب واحد مذهل ناتج عن نتائجك ، فاذكره أيضًا. باختصار ، يمكن ذكر مناقشة الجوانب الفردية في نفس الجملة التي تظهر فيها النتيجة.
الخطوة 6: لخص الاستنتاج
اقرأ قسم الاستنتاج الخاص بك مرة أخرى. ما هي الرسالة الرئيسية التي يجب أن تخبر بها القراء؟ ضع هذه الرسالة في نهاية الملخص. يمكنك حتى نسخها من قسم الخاتمة ، لست مضطرًا لإعادة اختراع العجلة من خلال إنشاء جمل جديدة تمامًا. في الملخص ، يمكن دمج المناقشة والاستنتاج ولكن تأكد من أن القراء يجدون بيانًا ختاميًا في الملخص الخاص بك. خلاف ذلك ، سيفترضون أنه لا يوجد شيء يمكن استنتاجه من ورقتك.
الخطوة 7: تعديل اللغة والأسلوب والطول
الآن بعد أن أصبح لديك نسخة مسودة من الملخص ، قد ترغب في تعديله لتحسين الوضوح لقرائك. أحد الجوانب التي يجب مراجعتها هو الشكل المتوتر الذي اخترته. نوصيك بكتابة الملخص بصيغة الماضي ، لأنه ملخص لورقة بحثية تُبلغ عن نشاط حدث في الماضي. أنت تشير بشكل أساسي إلى عملك هنا ، وبالتالي ، فإن الفعل الماضي مناسب.
الجانب الثاني الذي يجب النظر إليه هو الأسلوب. تجنب الجمل الطويلة والمعقدة. حاول استخدام عبارات بسيطة وسهلة الفهم وقلل من استخدام الكثير من الجمل النسبية. تجنب الاستخدام المكثف للصوت المبني للمجهول. إنه ملخص لورقتك التي تتحدث عن عملك ، وبالتالي ، يمكنك استخدام الضمائر الشخصية مثل "أنا" و "نحن".
الجانب الثالث للنظر إليه هو الطول. إنها لفكرة جيدة أن تجعل ملخصك قصيرًا. حتى لو لم يكن للمجلة حد كلمات محدد لطول الملخص ، التزم بحد أقصى 300 كلمة. يستغرق الملخص الأطول وقتًا أطول في القراءة وقد يكون سببًا لتخطي الملخص الخاص بك. إذا كان الحد الأقصى لعدد الكلمات في المجلة يتراوح من 150 إلى 200 كلمة أو حتى أقل ، فقد تحتاج إلى تعديل الخطوات الموضحة أعلاه وتلخيص كل قسم ورقي في جملة واحدة فقط.
الخطوة 8: استخدم العبارات الرئيسية والكلمات الرئيسية
باختصار ، يجب اختيار كل جملة وكل كلمة بشكل جيد. ليس لديك مساحة كبيرة لشرح الأشياء هنا. يجب أن تتأكد من أن كل جملة لها وظيفة واضحة في ملخصك. لا تحتاج إلى جمل انتقالية لتوصيل أجزاء مختلفة من الورقة.
من المفيد استخدام عبارات قياسية مثل:
"كان هدفنا من هذه الورقة ..." للمقدمة.
"قمنا بتحليل / قياس ..." للطرق.
"وجدنا أن ..." للنتائج.
"ناقشنا ..." للمناقشة.
"في الختام ..." للاستنتاج.
بعد ذلك ، سيفهم القراء دائمًا أي قسم من الورقة تتحدث عنه.
جانب آخر يجب مراعاته في الملخص هو اختيارك للكلمات. سيبحث القراء المحتملون في قواعد البيانات ويبحثون عن الكلمات الأساسية للموضوعات التي يهتمون بها. ولضمان ظهور الملخص في البحث في قاعدة البيانات ، تأكد من استخدام الكلمات الرئيسية ذات الصلة والشائعة التي تصف محتوى ورقتك جيدًا.
الخطوة 9: إعادة تنظيم وهيكل النص
تحتوي المجلات على أنواع مختلفة من الملخصات التي يريدون منك كتابتها. يحددون تفضيلاتهم في الإرشادات الخاصة بالمؤلفين والتي يمكنك أيضًا تحديدها من الملخصات المنشورة داخل المجلة.
النوع الشائع هو الملخص الإعلامي: يمكنك تلخيص جميع أقسام الورق كما هو موضح في الخطوات أعلاه وتضمين جميع الجمل في فقرة واحدة ، بدون عناوين الأقسام.
البديل هو الملخص المنظم: تحتفظ برؤوس قسم الورقة الرئيسية وتلخص محتوى هذه الأقسام بإيجاز أسفل كل رأس من العناوين. يتكون الملخص المنظم من عدة فقرات قصيرة.
الخطوة العاشرة: تجنب المراجع والمصادر والاختصارات
عادة ، يجب كتابة الملخصات دون ذكر المراجع أو المصادر في النص. نظرًا لأن الملخص يُقرأ بمعزل عن الورقة البحثية ، فلن يساعد القراء إذا قدمت مراجع في النص لأنه لا يمكن رؤية المرجع الكامل.
أيضًا ، حافظ على استخدام الاختصارات إلى الحد الأدنى. استخدم الاختصارات فقط عندما تكون متأكدًا من أنها معروفة لجمهورك ولا يمكن إساءة فهمها.