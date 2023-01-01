أصلك منين، يا شيخ يا حزين

وإبنك راهو فين، يا شيخ يا حزين

تركت الصح، وجريت مور الفاني

نسيت إبنك، وخليتو وحدو يعاني

صغرك وين؟ وزادو واش؟

وحصادو فين؟ ياحزين

كان يا مكان، في قديم الزمان

والدنيا زاهيا، وأيامها بالألوان

تزهى وتلعب، وتدير ما تحب

صغير ما تحير، وما تخمم فالغير

الطريق للعشرين كثار السنين

كلما نصحوك، تقول راني عاد صغير

كان يا مكان، في عمر الزهور

واش غرست، واش ٱنثرت من بذور

كان يا مكان، كي شفت البنات

واش خيرت، زوجة للممات

الوجه جميل، والشعر بلا شيب

والقلب زاهي، ما يخمم فالغيب

تسابق لوقات، لا ذكر لا صلاة

تاخذ لحقوق، وتارك الواجبات

عايش لحياة، وتقطف فالسنين

في شباب العمر، تهرب من الهموم

شاري وقاتك، من ولادك بالهدايا

دايما غايب، بعيد على المسؤولية

كان يا مكان، في دوامة لحياة

الزهو والجري وراء الأمنيات

تطيح وتنوض، تفشل وتحير

ما خذيت عبرة من تجارب الغير

تحكم وتخيب، تمرض وتطيب

ما حمدت الله، ما رجعت للسجود

الدنيا غدارة وكلها لاهي بحياتو

يا ويح الي خانتو صحتو

قبرك وين؟ وفراشو واش؟

وزاد الآخرة ذكر وصلاة

بداو العثرات، شيب وتجاعيد

وضريبة لحياة، أمراض وأزمات

لعبة لحياة، غير خذ وهات

كملت لحياة، بقاو غير الذكريات

أصلك منين يا شيخ يا حزين؟

وإبنك راهو فين يا شيخ يا حزين







بقلمي ذكريات