كيف تكتب مقدمة لمقال أكاديمي

Omnyah
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مقدمة المقال الأكاديمي هو القسم الأول من الورقة ، بعد الملخص مباشرة. تتمثل إحدى أهم وظائف المقدمة في الإجابة على السؤال "لماذا؟": لماذا تم إجراء الدراسة ، ولماذا هي مثيرة للاهتمام و / أو مهمة؟ نظرًا لأن المقدمة هي بداية الورقة ، فإنها تعمل أيضًا على إخبار القارئ لماذا يجب عليه قراءة بقية الورقة وإعداده لفهم أهمية النتائج والآثار المترتبة عليها.
لتحديد سياق الدراسة بوضوح ، تحتوي المقدمة على أربعة مكونات رئيسية:
معلومات أساسية عامة
تحدد الفقرة الأولى من المقدمة السياق الواسع للدراسة من خلال توفير مقدمة عامة للمجال. مدى اتساع هذه الفقرة يعتمد على المجلة المستهدفة والجمهور. إذا اخترت التقديم إلى مجلة عامة ذات عدد كبير من القراء العلميين ، فمن الجيد أن تبدأ ببعض المعلومات العامة إلى حد ما ، حيث لن يكون جميع القراء بالضرورة على دراية بمجال عملك المحدد. إذا كنت تخطط للتقديم إلى مجلة عالية التخصص ، فيمكنك أن تبدأ هذا القسم بوصف أكثر تحديدًا وتركيزًا للخلفية ، حيث سيكون معظم القراء على دراية بسياق الدراسة.
لنفترض ، على سبيل المثال ، أن دراستك تتناول إشارات MAPK في سرطان الثدي السلبي الثلاثي في مجموعة سكانية معينة. إذا كنت ترسل ورقتك إلى مجلة ذات تركيز واسع ، فقد يكون من المفيد أن تبدأ هذا القسم بمقدمة موجزة عن سرطان الثدي بشكل عام. ومع ذلك ، إذا اخترت التقديم إلى مجلة خاصة بسرطان الثدي ، فسيكون من المعقول أن تبدأ المقدمة بمناقشة سرطان الثدي الثلاثي السلبي ، أو حتى دور إشارات MAPK في سرطان الثدي الثلاثي السلبي.
معلومات أساسية محددة
بمجرد تحديد السياق العام للدراسة ، يجب أن يدخل الجزء التالي من المقدمة في مزيد من التفاصيل حول الموضوع الرئيسي للدراسة. هذا هو الجزء من المقدمة الذي يقدم مراجعة الأدبيات ، حيث يتم مناقشة الدراسات الأخرى التي تناولت مواضيع مماثلة بالتفصيل ، لتزويد القراء بصورة واضحة عما هو معروف بالفعل عن هذا الموضوع. الهدف من هذا القسم هو تقديم صورة كاملة عن حالة المجال ، حيث سيساعد ذلك في شرح كيفية بناء دراستك على العمل السابق. إن وصف الحالة الحالية للمجال يساعد القراء على فهم عملية تفكيرك في تصميم الدراسة ، والخطوات المنطقية التي قادتك إلى صياغة السؤال الرئيسي الذي تناولته دراستك.
استمرارًا للمثال الموضح أعلاه ، إذا تم التقديم إلى مجلة ذات جمهور عام من القراء ، فسيكون هذا هو المكان المناسب لتقديم مزيد من التفاصيل حول سرطان الثدي السلبي الثلاثي ودور إشارات MAPK. في حالة وجود مجلة أكثر تخصصًا ، في مثالنا ، قد يكون هذا مكانًا جيدًا للخوض في مزيد من التفاصيل حول السكان المحددين الذين درستهم.
فجوة في المعرفة
يجب أن يحدد وصف الدراسات السابقة وثيقة الصلة ، كما نوقش أعلاه ، بوضوح فجوة محددة في معرفتنا أو فهمنا لمسألة أو ظاهرة معينة في هذا المجال. في بعض الأحيان يتم تحقيق ذلك ببساطة عن طريق وصف العمل الذي تم إجراؤه مؤخرًا للتحقيق في الأسئلة ذات الصلة ؛ على سبيل المثال ، إذا تم التحقيق في عوامل الخطر لمرض ما في السكان الأفريقيين والأوروبيين ، ولكن ليس في السكان الآسيويين ، فإن وصف ما هو معروف بالفعل عن هذا المرض في هؤلاء السكان سيساعد القراء على فهم المنطق الكامن وراء استكشاف نفس السؤال في مجموعة سكانية غير مكتشفة. . في حالات أخرى ، قد يكون من المناسب (باحترام) الإشارة إلى أوجه القصور أو العيوب في الدراسات المماثلة لتسليط الضوء على الطريقة التي تحسن بها دراستك في هذا العمل السابق. على سبيل المثال ، إذا كانت الدراسات السابقة قد صممت نماذج حسابية تفسر بعض ، وليس كل ، خصائص تفاعل معين ، فيمكنك الإشارة إلى أهمية دمج خصائص إضافية لشرح الحاجة إلى النموذج الحسابي الجديد الموصوف في دراستك .
في حين أن جزء المقدمة الذي يصف السياق المحدد لدراستك يجب أن يؤدي بشكل طبيعي إلى فهم الفجوة في معرفتنا التي تتناولها الدراسة ، فمن المفيد غالبًا توضيح ذلك بوضوح ، من أجل الوضوح. من الشائع القيام بذلك عن طريق تضمين جملة مباشرة قبل الفقرة الأخيرة من المقدمة التي تبدأ: "ومع ذلك ، تظل غير واضحة ..." أو "ومع ذلك ، لا تزال غير معروفة ...".
بيان هدف الدراسة
العنصر الأخير من المقدمة هو بيان واضح للهدف الأساسي للدراسة. في بعض الحالات ، سيكون هذا هو السؤال الشامل الرئيسي الذي سعت الدراسة إلى الإجابة عليه ؛ في حالات أخرى ، قد تكون هذه فرضية رسمية ؛ وفي حالات أخرى ، قد يكون هذا هدفًا. بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه ، من المهم تحديد هدف الدراسة بوضوح ، من الناحية المثالية في الفقرة الأخيرة من المقدمة ، للمساعدة في ضمان أن يفهم القراء بوضوح الغرض المحدد من الدراسة قبل متابعة القراءة عنها بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية. ضع في اعتبارك أن بيان هدف الدراسة هذا يجب أن يعكس بشكل وثيق بيان هدف الدراسة في الملخص ، لتقديم رسالة متماسكة ومتسقة حول الغرض من الدراسة.
في بعض الحالات ، من المناسب اختتام المقدمة بفقرة موجزة تقدم نظرة عامة موجزة للغاية عن النتائج الرئيسية والاستنتاج العام. يمكن أن تساعد هذه الفقرة المختصرة في تذكير القراء بالنقاط الرئيسية للدراسة في سياق المعلومات الأساسية المتوفرة في بقية المقدمة ، وتوفر هيكلًا لفهم باقي النص.
ما الذي يجب تركه من المقدمة؟
كما نوقش أعلاه ، فإن الغرض الأساسي من المقدمة هو توفير معلومات أساسية كافية للقراء لفهم سياق الدراسة وأهميتها. لهذا السبب ، نوصي بتجاهل أي معلومات أساسية لا تتعلق مباشرة بالموضوع الرئيسي للدراسة. على سبيل المثال ، إذا كانت الطفرات في البروتين الذي قمت بفحصه مرتبطة بكل من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ، لكن دراستك نظرت فقط في السرطان ، فإن مناقشة الطفرات الموجودة في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تشتت انتباه القراء وتشوشهم. لهذا السبب ، نقترح مراجعة نص المقدمة بعناية للتأكد من أن جميع المعلومات التي تقدمها لها ارتباط منطقي مباشر بالتركيز الرئيسي لدراستك.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن المقدمة ليست بشكل عام أفضل مكان لمناقشة المنهجية المستخدمة في دراستك ، حيث يجب أن يخصص هذا القسم في المقام الأول لشرح سبب إجراء الدراسة ، وليس كيفية إجرائها. الاستثناء من هذه القاعدة هو إذا كان الغرض الرئيسي من الدراسة هو تطوير أو اختبار منهجية جديدة ، وفي هذه الحالة سيكون من المناسب بالطبع مناقشة التقنيات الأخرى والأساس المنطقي وراء تصميم التقنية الجديدة التي تم تطويرها في دراستك. وبالمثل ، إذا كانت الحداثة الرئيسية في دراستك هي الطريقة المستخدمة للتحقيق في السؤال المركزي ، فستكون هذه أيضًا حالة يكون من المناسب فيها مناقشة المنهجية في المقدمة.
استنتاج
باختصار ، تحدد المقدمة المكتوبة جيدًا نغمة ورقتك البحثية من خلال تزويد القراء بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها لفهم سبب إجرائك لدراستك ، وما الذي يجعلها مختلفة عن الدراسات الأخرى المماثلة ، ولماذا تكون النتائج مثيرة للاهتمام ومهمة.
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لتحديد سياق الدراسة بوضوح ، تحتوي المقدمة على أربعة مكونات رئيسية:
- معلومات أساسية عامة
- معلومات أساسية محددة
- وصف للفجوة في معرفتنا التي صممت الدراسة لملئها
- بيان هدف الدراسة ، و (اختياريًا) ملخص موجز للدراسة
معلومات أساسية عامة
تحدد الفقرة الأولى من المقدمة السياق الواسع للدراسة من خلال توفير مقدمة عامة للمجال. مدى اتساع هذه الفقرة يعتمد على المجلة المستهدفة والجمهور. إذا اخترت التقديم إلى مجلة عامة ذات عدد كبير من القراء العلميين ، فمن الجيد أن تبدأ ببعض المعلومات العامة إلى حد ما ، حيث لن يكون جميع القراء بالضرورة على دراية بمجال عملك المحدد. إذا كنت تخطط للتقديم إلى مجلة عالية التخصص ، فيمكنك أن تبدأ هذا القسم بوصف أكثر تحديدًا وتركيزًا للخلفية ، حيث سيكون معظم القراء على دراية بسياق الدراسة.
لنفترض ، على سبيل المثال ، أن دراستك تتناول إشارات MAPK في سرطان الثدي السلبي الثلاثي في مجموعة سكانية معينة. إذا كنت ترسل ورقتك إلى مجلة ذات تركيز واسع ، فقد يكون من المفيد أن تبدأ هذا القسم بمقدمة موجزة عن سرطان الثدي بشكل عام. ومع ذلك ، إذا اخترت التقديم إلى مجلة خاصة بسرطان الثدي ، فسيكون من المعقول أن تبدأ المقدمة بمناقشة سرطان الثدي الثلاثي السلبي ، أو حتى دور إشارات MAPK في سرطان الثدي الثلاثي السلبي.
معلومات أساسية محددة
بمجرد تحديد السياق العام للدراسة ، يجب أن يدخل الجزء التالي من المقدمة في مزيد من التفاصيل حول الموضوع الرئيسي للدراسة. هذا هو الجزء من المقدمة الذي يقدم مراجعة الأدبيات ، حيث يتم مناقشة الدراسات الأخرى التي تناولت مواضيع مماثلة بالتفصيل ، لتزويد القراء بصورة واضحة عما هو معروف بالفعل عن هذا الموضوع. الهدف من هذا القسم هو تقديم صورة كاملة عن حالة المجال ، حيث سيساعد ذلك في شرح كيفية بناء دراستك على العمل السابق. إن وصف الحالة الحالية للمجال يساعد القراء على فهم عملية تفكيرك في تصميم الدراسة ، والخطوات المنطقية التي قادتك إلى صياغة السؤال الرئيسي الذي تناولته دراستك.
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استمرارًا للمثال الموضح أعلاه ، إذا تم التقديم إلى مجلة ذات جمهور عام من القراء ، فسيكون هذا هو المكان المناسب لتقديم مزيد من التفاصيل حول سرطان الثدي السلبي الثلاثي ودور إشارات MAPK. في حالة وجود مجلة أكثر تخصصًا ، في مثالنا ، قد يكون هذا مكانًا جيدًا للخوض في مزيد من التفاصيل حول السكان المحددين الذين درستهم.
فجوة في المعرفة
يجب أن يحدد وصف الدراسات السابقة وثيقة الصلة ، كما نوقش أعلاه ، بوضوح فجوة محددة في معرفتنا أو فهمنا لمسألة أو ظاهرة معينة في هذا المجال. في بعض الأحيان يتم تحقيق ذلك ببساطة عن طريق وصف العمل الذي تم إجراؤه مؤخرًا للتحقيق في الأسئلة ذات الصلة ؛ على سبيل المثال ، إذا تم التحقيق في عوامل الخطر لمرض ما في السكان الأفريقيين والأوروبيين ، ولكن ليس في السكان الآسيويين ، فإن وصف ما هو معروف بالفعل عن هذا المرض في هؤلاء السكان سيساعد القراء على فهم المنطق الكامن وراء استكشاف نفس السؤال في مجموعة سكانية غير مكتشفة. . في حالات أخرى ، قد يكون من المناسب (باحترام) الإشارة إلى أوجه القصور أو العيوب في الدراسات المماثلة لتسليط الضوء على الطريقة التي تحسن بها دراستك في هذا العمل السابق. على سبيل المثال ، إذا كانت الدراسات السابقة قد صممت نماذج حسابية تفسر بعض ، وليس كل ، خصائص تفاعل معين ، فيمكنك الإشارة إلى أهمية دمج خصائص إضافية لشرح الحاجة إلى النموذج الحسابي الجديد الموصوف في دراستك .
في حين أن جزء المقدمة الذي يصف السياق المحدد لدراستك يجب أن يؤدي بشكل طبيعي إلى فهم الفجوة في معرفتنا التي تتناولها الدراسة ، فمن المفيد غالبًا توضيح ذلك بوضوح ، من أجل الوضوح. من الشائع القيام بذلك عن طريق تضمين جملة مباشرة قبل الفقرة الأخيرة من المقدمة التي تبدأ: "ومع ذلك ، تظل غير واضحة ..." أو "ومع ذلك ، لا تزال غير معروفة ...".
بيان هدف الدراسة
العنصر الأخير من المقدمة هو بيان واضح للهدف الأساسي للدراسة. في بعض الحالات ، سيكون هذا هو السؤال الشامل الرئيسي الذي سعت الدراسة إلى الإجابة عليه ؛ في حالات أخرى ، قد تكون هذه فرضية رسمية ؛ وفي حالات أخرى ، قد يكون هذا هدفًا. بغض النظر عن الشكل الذي تتخذه ، من المهم تحديد هدف الدراسة بوضوح ، من الناحية المثالية في الفقرة الأخيرة من المقدمة ، للمساعدة في ضمان أن يفهم القراء بوضوح الغرض المحدد من الدراسة قبل متابعة القراءة عنها بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية. ضع في اعتبارك أن بيان هدف الدراسة هذا يجب أن يعكس بشكل وثيق بيان هدف الدراسة في الملخص ، لتقديم رسالة متماسكة ومتسقة حول الغرض من الدراسة.
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في بعض الحالات ، من المناسب اختتام المقدمة بفقرة موجزة تقدم نظرة عامة موجزة للغاية عن النتائج الرئيسية والاستنتاج العام. يمكن أن تساعد هذه الفقرة المختصرة في تذكير القراء بالنقاط الرئيسية للدراسة في سياق المعلومات الأساسية المتوفرة في بقية المقدمة ، وتوفر هيكلًا لفهم باقي النص.
ما الذي يجب تركه من المقدمة؟
كما نوقش أعلاه ، فإن الغرض الأساسي من المقدمة هو توفير معلومات أساسية كافية للقراء لفهم سياق الدراسة وأهميتها. لهذا السبب ، نوصي بتجاهل أي معلومات أساسية لا تتعلق مباشرة بالموضوع الرئيسي للدراسة. على سبيل المثال ، إذا كانت الطفرات في البروتين الذي قمت بفحصه مرتبطة بكل من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ، لكن دراستك نظرت فقط في السرطان ، فإن مناقشة الطفرات الموجودة في المرضى الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تشتت انتباه القراء وتشوشهم. لهذا السبب ، نقترح مراجعة نص المقدمة بعناية للتأكد من أن جميع المعلومات التي تقدمها لها ارتباط منطقي مباشر بالتركيز الرئيسي لدراستك.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن المقدمة ليست بشكل عام أفضل مكان لمناقشة المنهجية المستخدمة في دراستك ، حيث يجب أن يخصص هذا القسم في المقام الأول لشرح سبب إجراء الدراسة ، وليس كيفية إجرائها. الاستثناء من هذه القاعدة هو إذا كان الغرض الرئيسي من الدراسة هو تطوير أو اختبار منهجية جديدة ، وفي هذه الحالة سيكون من المناسب بالطبع مناقشة التقنيات الأخرى والأساس المنطقي وراء تصميم التقنية الجديدة التي تم تطويرها في دراستك. وبالمثل ، إذا كانت الحداثة الرئيسية في دراستك هي الطريقة المستخدمة للتحقيق في السؤال المركزي ، فستكون هذه أيضًا حالة يكون من المناسب فيها مناقشة المنهجية في المقدمة.
استنتاج
باختصار ، تحدد المقدمة المكتوبة جيدًا نغمة ورقتك البحثية من خلال تزويد القراء بجميع المعلومات التي يحتاجون إليها لفهم سبب إجرائك لدراستك ، وما الذي يجعلها مختلفة عن الدراسات الأخرى المماثلة ، ولماذا تكون النتائج مثيرة للاهتمام ومهمة.
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