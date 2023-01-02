ترشيحات الأوسكار لأفضل أعضاء ومواضيع سنة 2022















ترشيحات الأوسكار لأفضل مواضيع سنة 2022



ليس الكريم الذي يعطي عطيتَهُ * على الثناء وإن أغلى به الثمنا

بل الكريم الذي يعطي عطيته * لغير شيء سوى استحسانه الحسنا

لايستثيب ببذلِ العُرْفِ محْمدة ً * ولا يَمُنُّ إذا ما قَلَّد المِننا

حتى لتحسب أن الله أجبَرَهُ * على السماحِ ولم يَخْلُقْهُ مُمْتَحَنا ​

وكما دأبت العادة في

منتدى اللمة الجزائرية

يحين موعد [

الأوسكار اللماوي

] المخصص لأفضل مواضيع أدرجت في السنة المنصرمة

2022

و كذلك في موضوع اخر مخصص لأفضل الأعضاء ترقبوه .

تكريما واستحسانا وتحفيزا وامتنانا لما بذله المنتسبون من جهد وحرص وتفاني واخلاص على العطاء والنفع والمساعدة والاثراء بالمحتوى المعرفي والتعليمي والفني الملهم والمفيد و الرائع في شتى المجالات و على أبرز صفحات الأقسام التي شهدت نشاطا واثراءا وتميزا.

هذه الترشيحات هي نتاج احصاء ومعاينة للمواضيع المطروحة الكثيرة والمتنوعة قد لا نوفق في احصاء جلها أواختيار أفضلها لكننا سعينا بقدر جهدنا لاستخراج عينة قليلة مما هو مكنوز بين طيات المنتدى ونرجوا ان نكون وفقنا في ابراز اهم ما في الفكرة كلها وهي الافتخار والاستحسان والانبهار بما قدمتموه من مواضيع ومشاركات ومساعدات ومواهب تستحق أكثر وأفخم وأجود من هذا التكريم المعنوي البسيط.

نتمنى وبمعيتكم ومعية من يشتركون يوميا في هذا المنتدى ان تكون هذه السنة ( 2023 ) سنة نشاط وتفاعل وزخم بالمعلومات والمهارات واثراء وتوسع وتطور في مجال صناعة المحتوى الرقمي العربي من الجزائريين ومن اخواننا في الاقطار الاخرى , ندعوا الجميع لاكتشاف مهاراته وتطويرها وتحديد أهداف لتجسيدها واغتنام أوقات للاستفادة منها وافادة الاخرين فيها , ساهموا وشاركوا في صناعة محتوى قيم ومفيد على صفحات منتدى اللمة الجزائرية.

نطلعكم على قائمة المواضيع المرشحة لنيل أفضل موضوع عن كل قسم من منتدى اللمة الجزائرية لنلتقي اجلا مع موضوع ثاني يحمل قائمة المواضيع الفائزة :









قسم الشريعة الاسلامية ​

ماذا لو ! ماذا لو ؟ - رأيت الذي ظلمته يوما بغيبة أو بمال وقد نسيت الموقف الذي مرّ عليه سنوات ، ينتظرك بكل لهفة ليأخذ حقّه! - حدث أمر بخلاف المعتاد وأنت على ذنبك الدّائم وكُلُّكَ إطمئنان بأن تجري الأمور كالعادة ففتحت عينيك على وجه لم تره من قبل وكان هو الذي لم تتمنَ يوما أن يأتي لك على حالتك تلك لتختم...

سلسلة من حكم السلف 📚 الحمد لله ... 🥀 ومن الدرر ومسائل الأثر ... 🥀🥀 منها ... وقال عبيد بن عمير / لا تزال الملائكة تصلي على إلانسان : ما دام أثر السجود في وجهه . .. خرجه البيهقي بإسناد صحيح . .. 🥀 أنظره / فتح الباري ج 07 ورقة / 360 ... 🌾🌾🌾 🥀🥀 ومنها ... قال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات...

مجال التربية و التعليم ​

اكتب مشكلتك مع الفلسفة ونحن سنجيبك عنها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخوتي طلبتنا الاعزاء اتمنى لكم جميعا التوفيق في شهادة البكلوريا الموضوع ربما يتضح للبعض من عنوانه ومن لم يتضح له سنحاول شرح مبتغانا من الموضوع هذا الموضوع موجه لطلبة البكلوريا كل شعب كل تلميذ مقبل على امتحان فلسفة في شهادة...

أخبار وزارة التربية الوطنية = حصري = السلام عليكم وددت ان اقوم بفتح هذا الموضوع الذي يخص كل اخبار وزارة التربية الوطنية كل ماهو جديد ومتجدد وحصري تجدونه في هذا الموضوع ترقبوني سأكون معكم خطوة بخطوة الله يقدرنا واياكم ان شاء الله

منتدى فرغ واش في قلبك ​

المعريفة و كسر الخواطر! السلام عليكم ناس اللمة لعزاز .. توحشت نخربش فاللمة و نشوف الردود و وجهات النظر المختلفة لي دايما تخلينا نتعلمو من بعضانا .. موضوعنا اليوم على المعريفة يعني تستخدم ناس تعرفهم ولا نفوذك باش تقضي خاجة و طبعا تكون على حساب ناس أخرين .. من قبل كنت مالناس لي نقول البلادراهي ماشية هاكا لي عندو عرف...

السكن المستقل جدل لن ينتهي🤷 السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام... بسم الله نبدا الحكاية ..الزواج هو عبارة عن اتحاد كيان المراة والرجل دينيا وفكريا وعاطفيا لانجاحه وانجاح تكوين اسرة سوية بادنى كم من المشاكل والضغوطات للزوجين والاولاد معا...وهذا لن ولم يتم على مر العصور والزمن وفي...

ان كان التغيير يجيبلي راحة بالي فأهلا وسهلا به ! نهار تقرر تمد لروحك قيمة و متوليش جايح قابل للاستغلال .. و تولي ماترضاش أنو واحد يقيسك رايح تولي تبان إنسان قاسي و قلبك كحل .. و نهار تحبس التنازلات رايحين يولي يقولولك وحد الكلمة ويسمعوهالك بزاف و اللي هي " تغيّرت" تغيرت لأنك موليتش موضع تفريغ الطاقات عندهم و وليت تحب تمد لروحك شوية طاقة...

توقف !! " هل جربت يوما الحديث مع شخص تحبه أنت ترسل له فقرة من عشرة أسطر و هو يجيبك بكلمتين ؟ هل جربت شعور أنه يتوجب عليك فتح أي موضوع معه و بسرعة لأنك إذا لم تفعل سينتهي حديثكما ؟ هل جربت شعور دائما أنت من تبدأ في الكلام أحيانا ترسل أغنية و تارة فيديو و تارة أخرى ترد على الستوري الخاص به فقط كي تخلق...

كُنتُ فتيًا السلام عليكم في مدينتي و تحديدا عندما كُنت فَتِيًا لم أكن أعلم أن الزمن كفيل بكل شيء و أن القلوب على أشكالها تَقع و أنني أعيش في حلقة بدايتها فعل و نهايتها رد فِعل و أنه عميقا تحديدا بين الواقع و الخيال لا توجد صفة يطلق عليها إسم الكمال حينها كنت مدركا أنني أجيد الاختيار و أن القواعد خلقت من...

الظلام في عز النهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرغ قلبك ...هل فعلا تفرغ قلوبنا لتشحن مرة أخرى أم نفرغها لنشفى ونرتاح ..لكن متأكدة ربما كلمة طيبة كدواء توضع بعد إفراغ القلوب لتشحن مرة أخرى اردت ان افرغ فلبب وقلولكم أحس انه شعور جماعي هل جربتم احساس أنك ترى الظلام في كل حياتك لا ترى المستقبل لا ترى أين تقف...

شغف الجزائر في ليلة من ليالي الشتاء علم 2013 . اتصل ابن خالتي القادم من الجزائر بعد اربعة شهور فقط من ذهابه للجزائر لنيل منحة الطب في جامعة الحج لاخضر في باتنة كان قدومه امرا مفرحا لي ف انا كنت شاب مراهق متحمسا بكل ما هو جديد . كما انه ايقظ في نفسي ذلك الحدث قبل سنة عندما قدمت اوراقي لنيل منحة دراسية...

منتدى واش راك تهدر ​

نشوف لفوق و لا لتحت ؟ سلام الله عليكم جميعا خاوتي والله صدقا اشتقت للكتابة و النقاش في هذا القسم .. بون والله حبيت نحكي على وحد السوجي بصح معرفتش وشمن جانب نحكي فيه لأنو صح حاجة تدمي القلب و من بين الحاجات لي صح تخليك تحس بتع العين بصيرة و اليد قصيرة 💔 نظن الكثير منا يشوف برنامج قلبي اطمأن مع غيث هاذو مواسم و هو...

Life style😍😍 كبار السن❤ كوكو🤗🤗 مرحبا مجددا في سلسلة ✔✔life style وشحال توحشت نكتب🤗🤗🤗 المهم كيفكم يارب تكون أحوالكم بخير👌👌 تخيل كاش نهار راك مريح فالدار و فجأة يطبطب عليك الباب🤔 تلقاه زائر يقولك توحشتك جيت فبالي قلت نطل عليك طلة خفيفة😊 و يمدلك ساشي فيه كل خير ولا بيتزا ولا طاكوس ولا محاجب 😋يامي يامي ولا مام قرعة جي...

كل واحد يعيش لنفسو و فقط 🤫 السلام عليكم و رحمة الله و بركاته في مجتمعنا اكثر حاجة تقلقني و تنرفزني تدخلات الناس في شؤون متخصهمش و في خصوصيات الاخرين مثلا نكونو قاعدين في مجمع يبدا التمنشير و الاسئلة الكثييييرة. يبداو فلانة بايرة مزوجتش و يبداو يديرو فالاسباب و يديرو تحليل و نقاش يلقاو اسباب مثلا يقولو خاطر متهنيش روحها...

يفنى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين ... سلام ..أزول إن شاء الله تكونو بخير وصحتكم لابأس موضوع اليوم نهدرو فيه على الصنعة هاد الكلمة اللي راهي حبر على ورق عند ناس بالزاف ماشي واعيين للأهمية نتاعها في حياتنا ..خاصة وأننا نشوفو باللي كي درنا دراسات عليا كان الهدف الأول هو باش نصيبو خدمة مليحة بشهرية محترمة تكفي احتياجاتنا اليومية...

ياودي نورمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته * * "ياودي نورمال"، عبارة نستخدموها في بزاف مواقف.. بصح هذي المرة، راح نسلط الضوء على وحد الظاهرة الي إجتاحت مجتمعنا وراهي تدمر فيه من الداخل، الظاهرة هذي هي "إستباحة الحرام" * * * * شحال من مرة تلقى واحد يكذب وتقلو حرام يقلك ياودي نورمال، شحال من مرة تلقى واحد...

راحولو فرانات.. سلام ليكيب.. جامي درت سوجي هنا بصح معليش نجربو ياك باطوليس😏 ليووم ديبلاصيت ف ترونسبور شرق-غرب عندي مدة طويلة مطلعتش ف ترونسبور.. ايا و من زهري الشباب طلعت ف لبلايص لولين.. جينا بيا مالغري حس البكا تاع بزوز بصح معليهش الكيت و موسيقى مسمعتش حسهم.. ms لبروبلام جوست لحقنا الشلف طلع واحدالأخ الله...

أناا هي .....أنا هو السلام عليكم يا كرام واش راكم مع ذا الحمان كما ڨالوهاش ناس غرب منين راكم تتشوطو يا حواج🌞🌞🌞🌞😵😵😵😵 أنا اليوم جاتني صحوة توبة وقلت بنادم يتكا يموت أموا يدير بث تجريبي معاكم ويصارحكم 🙄🙄🙄🙄...يعترف بغلطاتو ونتوما ثاني مكان لاه طيحولي ملايكة علبالي درتو كحلة من توت 🤣....نبداها انا وتبعو معايا ايا...

قصر اليد ولا موضة البخل ؟ السلام عليكم 😊 يخي الواحد كي يحط راسو على الوسادة أفكار الدنيا ڨاع تجيه في راسو المهم معول نديكونيكتي من الهاتف و نعطيلها برقدة يخي جاتني الصاعقة لي تجي لكونان على قيلة نهار يفيق بالمجرم ،و المجرم في موضوعنا اليوم هوما الآباء ،أنعم واش دارو الآباء ،الله يبارك الوالدين نتاع هاذ الوقت سيرتو من...

مجتمع اللمة العام ​

رساله … بخط اليد رساله لأهل اللمه الجزائريه

وجها لوجه مع العالم الآخر ـ يمنع دخول أصحاب القلوب الضعيفة ـ في سنة 1998 كنا نجتمع كل ليلة مع أبناء العمومة كلهم في بيت العم علي كنا حوالي العشرة نتفرق الى مجموعات صغيرة مجموعة تعشق الرياضة و اخرى السياسة و مجموعة تهوى المغامرات او تبحث عنها و هناك مجموعة من الفتيات كلهن بنات العمومة في زاوية الصالون الكبير يتحدثن عن المسلسل و الطبخ و احيانا يتهامسن...

اللعبة ليست التي بأيدينا .. ( يوم الخميس سعادة لكثير من الناس , لأنه أواخر أيام الأسبوع , الراحة يا أهلين .. ) ماذا عنك ؟ أنا لا شيء مجرد أحاسيس يرونها فارغة , حتى الكتابة خطأ , قلت يوم الخميس مجموع الروايات كاملة أكتبها يا لوعة .. يا شوقا و ياحسرة الأيام تلف خواطري , و يدمع بها قلبي , ( تابع) .. نريد القليل من الخلوات...

منتدى الحوار و النقاش الهادف ​

مواقع التواصل وتجهيل الشعوب من منا لا يملك حسابا على الفيسبوك . تيكتوك انستغرام تويتر هذه المواقع لا بد ان تكون جزءا من حياتنا حتى لو لم نمتلك حسابا . بالتاكيد سيقومو بعض الاصحاب باجبارنا على مشاهدة فيديو طريف او تعليمي على الاقل . لا مجال لانكار وجودها او التعامل على انه لا اساس لها لانها تمتلك ميزة غير موجودة في باقي...

مواقع التواصل الاجتماعي بين الواقع و المواقع السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير منذ أسابيع شن العالم حربا إلكترونية على دولة روسيا بدايتها كانت رسالة من الرئيس الاوكراني تدعو لمساعدتهم في وقف الهجوم الروسي و الذي لا مبرر له بالنسبة لهم ( وجهة نظر 1 ) و من ثم بدأ الاعلامي الغربي قبل العربي التلاعب بالصور و...

لغة الإسبرانتو Esperanto والغزو الثقافي السلام عليكم ورحمة الله أعضاء لمتنا المميزة بعد أن تحدثت في موضوع سابق عن الغزو الثقافي، وفي موضوع قبله عن لغة الإسبرانتو، قررت الآن أن أتحدث عن العلاقة الوثيقة بينهما، ولماذا "الإسبرانتو" هي أهم حل للتخلص من الغزو الثقافي وبالتحديد الغزو اللغوي، أتمنى لكم متابعة طيبة وممتعة علم الإسبرانتو * *...

منتدى الحياة الزوجية و الاسرة ​

يحدث كثيرا في مجتمعي! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتحدث السيدة آمنة قائلة:بعد ولادتي الأولى بابنتي التي كانت بعد عملية قيصرية؛ فأنا يتيمة الأم. وليست لدي أخوات وعائلة زوجي لكل واحدة ظروفها. اقترحت علي خالتي أن تأتي هي وابنتها لمساعدتي.. بعد يومين عادت خالتي الى منزلها تاركة عندي ابنتها.... ابنة خالتي شابة في...

خطبها فلان لن أخطبها ..... كان خاطبا لفلانة لن أقبله ! السلام عليكم ورحمة الله رفض الفتاة للخاطب بحجة ان الخاطب كان خاطبا لصديقتها او قريبتها..و نجد ان الفتاة او المراة ترضى بخلق ودين الخاطب وظروفه ولكن ترفضه فقط لانه كان خاطبا او تقدم لخطبة صديقتها او قريبتها والامر نفسه ينطبق على الشباب و الرجال اذ انه يرفض ان يتقدم لامراة بحجة ان صديقه او...

أسس الزواج 🍒 لقد أصبح الزواج في عصرنا مكمن البلاء ومجمع الشقاء وماسلم منه الا قليل ، ذلك أن المرأة ما أصبحت إمرة بحق ، وأن الرجل ما استطاع أن يفهم من رجولته سوى الغلظة والشدة مع أهل بيته . ولو أن الفتيات قبل الزفاف ربين على أسس بناء عائلة لا شن حرب ما سمعنا بالطلاق إلا مرة بالدهر! ولو أن الرجال ساروا خلف...

ذوات الهمّة (تحدّي ) السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أهلا حبيباتي المؤنسات مربيات الأجيال اليوم جئتكم بتحدي فكرته على بساطتها إلا أنها ستثري حياتك و تجعلك تحققين أشياء كثيرا ما تحججت بعدم وجود الوقت لها الفكرة ستحببك في أعمال المنزل و تبعد عنك روتينيتها و إن كنت مأجورة عليها إلا أنه بهذا التحدي سيضاعف الأجر إن...

عالم الحيوانت و الطيور ​

طائر القطا و أنواعه في الجزائر من أجمل الطيور البرية وطيور الزينة في الجزائر واكثرها جمالا طائر اجتماعي فيما بينه يعيش في مجموعات واسراب .يتغذي على الحبوب وبذور النباتات البرية لا يستغني عن شرب المياه ويقطع مسافات طويلة لشرب المياه تصل الى 80 كيلومترا وينقل الماء الى فراخه عن طريق تخزينه في ريش الصدر . يتميز عن غيره من...

صغار البادجي من التفقيس للخروج من العش أهلا بزوار المنتدى الكرام هذه صور حصرية لتفقيس صغار طائر البادجي (puruch) الرعاية والتصوير كانا لإبنتي، فواصل التقديم من موضوع الغالية @ريحـان ومن إجتهادها في تحضير فواصل خاصة بركن تربية الحيوانات والنباتات مشاهدة ممتعة.

الولادة السادسة للقطة بيشة مع انقاد احد صغارها السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ اهلا و سهلا بكم اعضاء و زورا اللمة..... اسعد الله قلوبكم وامتعها بالخير دوماً ان شاء الله دوا الصحة والعافية كما لاحظتم في العنوان القطة تضع اطفالها بعد الحمل لمدة 63 يوم تقريبا في 6 ولادة لها المرة هذه كنت منشغلة لذلك لم اراقبها لا هي ولا...

القسم الادبي ​

بوح القلم

أقمت حدادا على حبك ! هل تعلمين انني شيعتُ ذكراك اليوم وجَنازةٌ نُصبت من بعدِ أهواكِ وغدوتُ في وهمٍ.. وغرقتُ في ولهٍ.. وأخذتُ في صمتٍ أسعى لِلُقياكِ وكأنني لازلتُ أشتاقُ عينيكِِ وعلي أعتابِ قدميكِ كَتبتُ أقداري شيعتُ إحساسي أعلنتُ انهياري من بعدِ لُقياكِ وعزمتُ في نفسي أن أمحو ذكراكِ وعزمتُ في نفسي هجرك وفُرقاكِ...

رسالة إلى غائب رسالة إلى غائب يا غائبا عن أعيني إن كنت تدرك أنني ألقى عذابا هشني فعد إلي يا غائبا عن وحدتي قد زادت فيك لوعتي و أثقلتني كبوتي فعد إلي يا غائبا عن مضجعي لو كنت ترقد مخدعي تلقي تأرق موضعي تعد إلي يا غائبا... يا غائبا يا غائبا ان كنت فيّ راغبا فلا تدعني راهبا لذكرى فيها ذائبا بين...

ضياع جرب ان تقيس وجهك والجدران جرب هوس الجنون لاتخطئ مقاس كلماتك العابرون منك يسيجون المدينة وانت الغريب وسط الزحام تلتحف صمتك كما شئت لاشيء يدميك مثل امسك ولاشيء يبقيك بين رسالاتك بالامس او غدا ستصنع هويتك زمن الاعراس انتهى وانتهت حيزية ..صادرو الناي واللحن وكل الوجوه وانت كما انت تنتهي بك المسافة...

ياغافلا عن حقيقة خلقك يا فتى! كتابة حصرية لللّمة من الورد الندي الطبعة الثانية ياغافلا عن حقيقة خلقك يا فتى! يا غافلا عن حقيقة خلقك يا فتى أما تزال لاهيا في دروب الحياة متمردا مأسور بحبال من الهوى والجوى لاهيا في سبات بين اللّذات متعربدا أتُّراك خطبت الدنيا الدنيئة يا فتى وتركت الجميلة الحسناء وأخلفت الموعدا ستبدي لك...

وعاشا بسعادة وهناء، وانجبا صبيانا و بنات.. كنوع من التمرد على ابجديات الموضوع، أو التغريد خارج الصندوق، اردت التعقيب على المدونة المُحرمة للأخت @خديجة ph . وبالضبط هذه العبارة "و عاشا بسعادة و هناء و انجبا صبيانا و بنات ثم … ثم ماذا؟"، ولكن مدونتها محُكمة الأقفال، وعلى عتبات ابوابها تنّين وبركان، فما كان مني حتى اوصل رسالتي، إلأ ان...

الألم .. اعتدت المشي بقرب العثرات ألملم الشتات من حيلي الفاشلة سقاني النظرة القاسية , لقد وجدني في موقف الطفلة تحرك لعبة تبدو تافهة ليس ذلك وقته ولكنه لي .. كيف يدخل الحرب في داخلي ..؟ في يديه كل شيء تحقق , و في يديها ما لا تجده لتكتب نظرتها البائسة القصة في سطورها الحزينة : ألعابها كانت ورقة تصنع...

المدونات الشخصية

امل بعمر اليأس بعد ان تجتاحك الاحزان رويدا رويدا صدمة تتلوها صدمة ،وجرح بعد جرح ،بعد ان تتمكن من قلبك سكاكين اليأس واشياء تشبه الوجع حينها فقط عليك ان تبحث عن تلكمو الثقبة المشعة بالامل لكي تبعد نفسك من براثن الضيااع وتبني من جديد املا بعمر الياس وقوة بحجم الفشل كيف لا ونحن لم نخلق لكي نيأس السنا...

دنيا وجنة 💙 تحية وسلام 🌹 هنا سأتنفس متنفسا حقيقيا .. هنا سأكتب وسأكتب إلى أن يتوقف النبض الى آخر رمق .. سأحاول أن أزرع وردا وأحيي مبسما وأنثر ترابيت في الأرجاء 💙 هنا سأعطيك يا سماء حقك 🌹 ويا بدر قدرك .. هنا سأحفظك يا أبتاه عن غيرة أماه هنا سأهرب عن كون منطفئ تحت نجم بعيد وأرسم خيالات لا تمحى بسمتها🌸 سأكون...

منتدى الأدب و الشعر العامي

يا قمر بلهجة البدو يا قمر القمر:الليل حط فراشه والجفن طار نعاسه والقلب بات مهموم والعقل داده داده ما قدر ينسى احبابه وبين الظنون مزحوم زمان ما سمعتله حس ولا داقتله ونس زعمه نساها ...معلوم ولاّ... زاره غنانه يكفح بالعاني دلاله حتى تحسب النجوم ما عرفته جاني ولا مظلوم ... ولما لمحتني طلاّل قالت إنساله عالغزال؟...

برا، مابرا، المقبرة السلام عليكم أجمعين، اليوم جبتلكم حكاية شعبية من تأليفي، كتبتها بالدارجة، مستوحاة من مثل شعبي عندنا في المنطقة، معنى المثل حقيقي لقصة حقيقية لا أعرف تفاصيلها، ولكن الوالد رحمه الله كان يحكينا كل مرة، عن شخص توفي وقاموا بقراءة الحرز الموجود تحت وسادته والجملة المذكورة في العنوان كانت مكتوبة...

بغيت ليالي ندكر بغــيــت لـيالــي نــذكــر كيف كنت وكي وليت وعلاه في وجهي كلشي تسكر ومن هاذي الدنيا واش ديت غير دنوب ومزاج المعكر وفي وقت شدة وحد ملقيت رجع قلبي كي شلي العسكر وياخوتي من هاذي لحيت مليت ذكريتها لحلوة مشي حاب نتفكر بعد كل فرح شحال وشحال قصيت يجي هم ويجيني مبكر لبروبلام لكبير هو على ربي جليت هذاك...

ركن المحاولات القصصية

للذكرى تعود.. مرت الدقيقة حين قالت : " سأعود .." تركت في المكان كل شيء عليه رائحته التي كساها البرد و الغبار ,, لا يمكن أن يبقى من الذكرى رائحة ..؟ , لكنه بقي قصة يمكن قراءتها كلما أحسست بقوة ألم الفقدان ,, و حين شعرت ببرودة اللحظات وضعت أناملها بين الصفحات :" كيف نشتاق و لا يجدك هذا الحنين المتألم ..؟ كل...

حكاية ضيعتنا ضيعتنا مع إطلالة جديدة لفجر يوم جميل صاح الديك كعادته... -كوكوكوكووووووو و نقنقتْ دجاجاته من أمامه و خلفه يحيّينه و يهنّئنه على هذا الصوت الصدّاح - ققققق..زدنا و أطربنا يا زوجنا الغالي ...قققق ...كان صوته يثير غيرة كل من بالمزرعة ،الكلب و الحمار و الحصان، الخروف و البقرة دون أن ننسى الرومي الذي...

الحديقة الساحرة🌿 محاولة جديدة في كتابة قصة أطفال، كنت قد نشرتها سابقا في أحد المواقع، قراءة ممتعة وأنتظر رأيكم فيها بصراحة. في منزل صغير ،له حديقة واسعة ساحرة ،كان يعيش يوسف و سندس رفقة والداهما ،كانا يحبان بعضعها كثيرا. ذات يوم و فور عودتهما من المدرسة ،تعالى صوت صراخهما في الغرفة يتشاجران، أسرع والداهما...

قسم المواهب ​

مجال التصميم

بعض تصاميمي المطبوعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد طول غياب وانشغال عدت للمتي الحبيبة وهاته المرة في منتديات التصميم اخترت ان أبدا بالبعض من اعمالي مع رجائي ان تنال اعجابكم وأرى تعليقاتكم عليها على بركة الله في أمان الله يتبع...

تصميمي لحمام ملكي ببرنامج Blender 2.90 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صممت من قبل حمام ملكي لأحد الألعاب ببرنامج Blender 2.90 للتصميم الثلاثي الأبعاد وحبيت نشارك معاكم الصور ... ان شاء الله يكون عجبكم التصميم. خلولي آراءكم وشكرا ع زيارة الموضوع

تظهر حقائـق الحياة في خريف العمر 🍁 تصميم صبـــآح | مسـآء ـالخـيرآت جميـعــآ .. أعــضآء و زوآر أهـلآ ومرحبـآ بكم أســعد الله أوقـآتكم بـ كل خير .. كثيرون منا يظلمون فصل الخريف، يتناسون الجمال الذي ترتديه الطبيعة في ذلك الوقت ولا يرون إلّا الكآبة واللون الأصفر والسقوط، لا يسمعون إلّا أنين الشجر والأوراق إليكم هذا التصميم...

مجال الرسم

بالقرآن تسموا ضمائرنا ( رسم قلم رصاص ) السلام عليكم الجميع. رسمة عندها وقت محفوظة في الجهاز وهي نسخة رسمتها عن صورة صورتها ونشرتها المبدعة @Soumia hadj mohammed لكي لاتضيع مني أنشرها إكراما لشهر القرآن.

مجال التصوير

صور بعٓدسٓتي 📷 السلام عليكم أهلا بكم أحبتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير ❣️ هذه بعض الصور لي صورتهم خخخ نحب نصور بصح منيش محترفة ولا نصور برك 😂(غالبا نصور الشمس و السماء 🤭🤭)

بعض الصور تظهر التنوع الطبيعي في بلادي من تصويري باقة من الصور تظهر التنوع الطبيعي في بلادي اي صورة اعجبتكم اكتبوا لنا في الردود تحياتي

بعدستيSHM السلام عليكم اهل اللمة ، مرحبا بكم وبزوارنا الكرام كما عودتكم باقة منوعة من عدستي البسيطة اترككم مع الصور

إلتقاطات صيفية جميلة كيف حالكم جميعاً؟ عساكم بخير وصحة وعافية يارب أتيت ومعي باقة من الصور الجميلة أرجوا أن تنال إعجابكم بــــــســـم الله إلتقاطة للتوت الأزرق البري أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الإلتقاطات المتواضعة كونوا بخير!

مجال الفيديو

مونتاج تصوير اشهاري مرحبا بكم اليوم سنرى فيديو بسيط بعنوان تصوير إشهاري لقارورة عطر الادوات المستعملة بسيطة : اضاءة خارجية خلفية فضية اوراق ورد قطعة زجاج شفافة هاتف redmi9T عملت تصوير بالطابع اليدوي يعني مود PRO في الصور والفيديو اما التعديل والمونتاج ف استعملت التطبيقات التالية في الصور: PISCART في الفيديو...

إشتقت اليك يا أمي.. من مسرحية فهيم و الغابة المسحورة بصىوتي إشتقت اليك يا امي إشتقت لصوتك الشافي إشتاقت وجنتي قبله و ضمة حضنك الدافي إشتاقت روحي ريحك و عطر زرعنا الكافي إتشتاقت مقلتي طيفك و در ثغرك الصافي اسأت لنفسي من بابٍ سفيه هاجع غافي غفرانك امي غفرانك لقلبي الجاحد الجافي بقلم و صوت (حجايجي سها)

محزونة من مجموع حروف تقول: " لمن... " هيااااااا هناك صوووت غريب 😅.. محزونة من مجموع حروف تقول: " لمن.. " تابعوني على فيسبوك 👇🏻Log in or sign up to view و قناتي في اليوتوب من خلال لفيديو تجدونها.. ☺️.. سأحاول يوما ما بطريقة أخرى زرع البسمة إن شآء اللهُ من خلال أسلوب الكتابة ااساخرة فهذا أسلوب خاص في كتاباتي لم أطلعكم عليه.. انتظروني إن شآء آلله...

مجال المحتوى الكتابي

دراما الحب والعلاقات، الكذبة الجميلة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذه مقالتي الأخيرة أشاركها معكم في المنتدى وأتمنى رأيكم فيها بصراحة وتسليط الضوء عن أشياء غفلت عنها ربما تكون أفكارا لمقالة مكملة للموضوع وإنتقاداتكم من أجل الكتابة أفضل في الأيام المقبلة بإذن الله وشكرا للمارين من هنا🌹...

نحو النجاح يتساءل معظمنا عن سر قوة المدراء وأصحاب النفوذ حيث يتمنى كل منا أن يكون بنفس مكان رئيسه بالعمل أو على الأقل يحصل على ترقية كالتي حصل عليها صديقه أو يقبل في مقابلة توظيف من المرة الأولى كغيره من المحظوظين في كل مكان فهل هي حقا خطوات مدروسة نتبعها نحو التألق أم أنه مجرد حظ ليس لنا نصيب به كما نعتقد...

المنفتح.. الحسي.. المفكر.. الحكم * قوى .. منفتح على الآخرين .. يتفاعل مع الناس دائما * واقعي .. لا يحب الخيال .. يحب النظرة الواقعية ..( أشوف بعيني علشان اصدق ) * مفكر .. عقلاني .. منطقي .. جاف المشاعر نسبيا * يحلل الواقع ويزنه بصورة منطقية * صارم .. حازم في قراراته .. سريع في اتخاذ القرار * الحارس..( أنا قدها .. اتكل على )...

منتدى الطبخ:

~طبق لٓفْتٓاتْ~ السلام عليكم وش احوالكم لحباب الغاليين ان شاء تكونوا كامل بخير❤ اليوم حبيت نشارك معاكم الطبق هذا "لٓفْتٓاتْ" هذا هو الإسم لي نطلقوه عليهم في ولايتنا وعندو عدة تسميات كل واحد كيفاه يقولو نتوما كيفاش تسموه عندكم؟ 🤔 هذي الأكلة نديروها خصيصا في رأس السنة "يناير" وكي نسخفو عليها نديروها ماشي...

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حصرياً: مندي شهي على طريقتي كيف حالكم جميعاً؟ أسأل الله أن تكونوا بخير وعافية جيت وجايبة معي طبق لذيذ إن شاء الله تجربوه ويعجبكم نبدأ بسم الله المقادير .. كيلو ونصف دجاج 2 طماطم 2 بصل 10 ثوم 6 بطاطا صغيرة 2 ملعقة كبيرة كاتشب 1 ملعقة كبيرة خردل ، ماسترد 3 كوب رز مغسول فقط 1 ملعقة كبيرة بهارات مشكلة 10 حبات من البهار الحلو...

من مطبخي bichou طارت 😋 سلام عليكم أهل اللمة إن شاء الله تكونو بألف خير ♥️ درت طارت بالفواكه جات هبال كي العادة 🤭 المقادير وطريقة التحضير العجينة 125غ زبدة، 4 م ك سكر مطحون ونخلطوهم في رحبا منبعد نزيدلها حبة بيض ونخلطو مليح ونزيدولها 250غ فرينة، قرصة خميرة حلويات وقرصة تع ملح ونلموها العجينة و نخليها ترتاح 20 دقيقة...

🟢 شكرا لكم وجزاكم الله كل خير عما قدمتموه طيلة السنة🟢



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من عالم المرأة :