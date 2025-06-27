سـارة ،،، عضوة جديدة وقلم مبدع يُزهر بيننا

أبو عاتكة

أبو عاتكة

فُـ,ـريڊ أبـٌـٌٌـٌٌٌـٌٌـٌوُفُـ,ـيصُـ,ـلُـِـِِـِِِـِِـِـ
طاقم الإدارة
مرحبا.webp



أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزاءنا أعضاء منتدى اللمة الجزائرية المتفاعلين والنشطاء.


بكل ودّ وسرور يسعدنا أن ندعوكم الى الالتفاف حول منتسبة جديدة للمتنا العزيزة رغم انه لم يمر على انظمامها مدة كبيرة الا انها استطاعت الاندماج والتغلغل الى سر وقلب هذا المنتدى بحضورها الهادئ والمشرق و تفاعلها الإيجابي ومواضيعها التي تنبض بالجمال والدفء والعمق.


صاحبة المدونة الرائعة والثرية رحيق الورد خطّت بأناملها الذهبية وأفكارها النيرة ومنشوراتها الطيبة الراقية مجموعة من أروع المواضيع التي شهدها المنتدى في الفترة الأخيرة:


سجل حضورك بأجمل الأبيات الشعرية على ذوقك

الصورة تقول

فيديوهات منوعة


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سـارة

أنتِ زهرة تُزهر بيننا فعلاً، وبصمتك واضحة في كل مشارك
أنتِ فعلاً زهرة من زهور اللمة، تكتبين وتنثرين بقلبك، وتنشرين الجمال في كل حرف وصورة وفيديو.
نعتز بكِ وبما تقدمينه، ونتمنى لكِ مزيدًا من الإبداع والتألق.


كل الشكر والتقدير لروحك الجميلة وعطائك المستمر 🌷
دمتِ فخرًا لمنتدى اللمة الجزائرية
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ادارة منتدى اللمة الجزائرية​
 
يسعدنا إنضمامكِ إلى أسرتنا في المنتدى
وجودكِ بيننا أضفى طابعًا خاصًا من الألفة و البهجة
نتطلع إلى مشاركاتك و إبداعك فكل فكرة منكِ ستكون إضافة قيمة لنا جميعًا .....
 
توقيع ام أمينة

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