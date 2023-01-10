عرض بيع متوفر 400 دولار SKRILL مقابل CCP/BaridiMob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
mouradettaje
المبلغ المتاح
400.00 دولار
سعر البيع
224.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Skrill - سكريل
M

mouradettaje

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 أفريل 2015
المشاركات
54
النقاط
3
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
متوفر 400 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار= 224 دج
العمولة يتحملها المشتري

بعد الدفع...
- عن طريق CCP. يرفع الوصل في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
- عن طريق bridiMob يرفع Reçu في المحادثات.
- يكتب البريد الالكتروني في المحادثة حتى يتم الدفع بسرعة.
 

المرفقات

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