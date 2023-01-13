السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

متوفر 97 دولار برفكت موني

الدفع عن طريق ccp او baridimob

1 دولار= 223 دج

العمولة يتحملها المشتري



بعد الدفع...

- عن طريق CCP. يرفع الوصل في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

- عن طريق bridiMob يرفع Reçu في المحادثات.

- يكتب البريد الالكتروني في المحادثة حتى يتم الدفع بسرعة.