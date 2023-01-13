عرض بيع بيع 155 دولار برفكت موني ب 223 دج BARIDIMOB/CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
mouradettaje
المبلغ المتاح
155.00 دولار
سعر البيع
223.00 د.ج / دولار ، ثابت
البنك الإلكتروني
Perfect Money - بيرفكت موني
M

mouradettaje

:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 أفريل 2015
المشاركات
70
النقاط
3
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
متوفر 97 دولار برفكت موني
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار= 223 دج
العمولة يتحملها المشتري

بعد الدفع...
- عن طريق CCP. يرفع الوصل في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
- عن طريق bridiMob يرفع Reçu في المحادثات.
- يكتب البريد الالكتروني في المحادثة حتى يتم الدفع بسرعة.
 

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