mouradettaje
:: عضو منتسِب ::
بائع عملات معتمد
- إنضم
- 11 أفريل 2015
- المشاركات
- 70
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
متوفر 97 دولار برفكت موني
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار= 223 دج
العمولة يتحملها المشتري
بعد الدفع...
- عن طريق CCP. يرفع الوصل في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
- عن طريق bridiMob يرفع Reçu في المحادثات.
- يكتب البريد الالكتروني في المحادثة حتى يتم الدفع بسرعة.
متوفر 97 دولار برفكت موني
الدفع عن طريق ccp او baridimob
1 دولار= 223 دج
العمولة يتحملها المشتري
بعد الدفع...
- عن طريق CCP. يرفع الوصل في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
- عن طريق bridiMob يرفع Reçu في المحادثات.
- يكتب البريد الالكتروني في المحادثة حتى يتم الدفع بسرعة.