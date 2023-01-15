أشياء يجب أن تعرفها عن العسل🐝🍯

السلام عليكم ورحمة الله
الأشياء يجب أن تعرفها عن العسل
1) أن خروج العسل من النحلة يخرج من فمها.
٢) إن عطر العسل يفتح الشهية.
4) المائة جرام من العسل تعطي 325 كالوري.
5) الكيلو عسل يساوي في تغذيته 5 كيلو حليب، 26 موزة، 60 برتقالة، 50 بيضة، 11.750كيلو لحم، 12كيلو خضروات.
6) الكيلو عسل يحتاج إلى عمل 300 نحلة تقوم بـ 40 سفرة طيران.
7) القرص الواحد من العسل هو نتاج طيران النحل مسافة تزيد على 300 مليون كليومتر، يقوم النحل فيها بـ 40ألف رحلة رحلة ذهابا وإيجابا.
إن عصير الليمون يستعمل مع العسل لإفاقة مدمني الخمر.
9) تسخين العسل إلى درجة عالية يفقده الفيتامينات.
10) إن النحلة تعيش بضعة شهور والملكة تعيش 6 أعوام تقريبا.
11) إن العسل يبيض الأسنان وذلك بمزجه مع الفحم الصناعي الطبي ودلك الأسنان بذلك.
12) العسل أفضل مادة تأخذ لضعف الكلى.
13) إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النحل.
14) من إعجازات العسل أنه لا يتسبب في تلف الأسنان كباقي المواد السكرية بل يعالج اللثة في الأطفال وقت التسنين.
؟؟؟؟؟؟كم بطن للنحله ؟
اقرا من سورة النحل :
(يخرج من بطونها شراب...)
ولماذا قال رب العزة بطونها بالجمع ولم يقل بطنها بالمفرد ؟؟
*تبين ان النحلة فيها ثلاثة بطون تاخذ الرحيق ويدخل للبطن الاول فترة ثم يفتح صماما فينزل الى البطن الثاني. الذي يحوله إلى عسل .
وفي نهاية البطن الثاني صمام لايسمح بنزول العسل منه الى البطن الثالث الا للضرورة وبشيء قليل ، والبطن الثالث فيه احشاء النحلة اذ تتغذى بهذا القليل اثناء طيرانها ولتستكمل رحلتها
وعندما تعود النحلة الى الخلية هنا المعجزة فانها تستعيد مافي البطن الثاني من العسل الصافي وتخرجه من فمها وتضعه في فتحات الخلية -وليس من امعائها.
*سبحان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى- سبحان من أبلغنا بأن للنحل بطون وليس بطن واحد
صحيح أننا لا نتقاضى أجرا على منشوراتناولكننا وجدنا عقولا راقية تتابعنا و هذا يكفي لكم منا ألف تحية
سبحان_الله
الأشياء يجب أن تعرفها عن العسل
1) أن خروج العسل من النحلة يخرج من فمها.
٢) إن عطر العسل يفتح الشهية.
4) المائة جرام من العسل تعطي 325 كالوري.
5) الكيلو عسل يساوي في تغذيته 5 كيلو حليب، 26 موزة، 60 برتقالة، 50 بيضة، 11.750كيلو لحم، 12كيلو خضروات.
6) الكيلو عسل يحتاج إلى عمل 300 نحلة تقوم بـ 40 سفرة طيران.
7) القرص الواحد من العسل هو نتاج طيران النحل مسافة تزيد على 300 مليون كليومتر، يقوم النحل فيها بـ 40ألف رحلة رحلة ذهابا وإيجابا.
9) تسخين العسل إلى درجة عالية يفقده الفيتامينات.
10) إن النحلة تعيش بضعة شهور والملكة تعيش 6 أعوام تقريبا.
11) إن العسل يبيض الأسنان وذلك بمزجه مع الفحم الصناعي الطبي ودلك الأسنان بذلك.
12) العسل أفضل مادة تأخذ لضعف الكلى.
13) إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قتل النحل.
14) من إعجازات العسل أنه لا يتسبب في تلف الأسنان كباقي المواد السكرية بل يعالج اللثة في الأطفال وقت التسنين.
؟؟؟؟؟؟كم بطن للنحله ؟
اقرا من سورة النحل :
(يخرج من بطونها شراب...)
ولماذا قال رب العزة بطونها بالجمع ولم يقل بطنها بالمفرد ؟؟
*تبين ان النحلة فيها ثلاثة بطون تاخذ الرحيق ويدخل للبطن الاول فترة ثم يفتح صماما فينزل الى البطن الثاني. الذي يحوله إلى عسل .
وفي نهاية البطن الثاني صمام لايسمح بنزول العسل منه الى البطن الثالث الا للضرورة وبشيء قليل ، والبطن الثالث فيه احشاء النحلة اذ تتغذى بهذا القليل اثناء طيرانها ولتستكمل رحلتها
وعندما تعود النحلة الى الخلية هنا المعجزة فانها تستعيد مافي البطن الثاني من العسل الصافي وتخرجه من فمها وتضعه في فتحات الخلية -وليس من امعائها.
*سبحان الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى- سبحان من أبلغنا بأن للنحل بطون وليس بطن واحد
صحيح أننا لا نتقاضى أجرا على منشوراتنا
سبحان_الله