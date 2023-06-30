النحلة

Oktavio_hinda

Oktavio_hinda

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كم بطن للنحلة؟

اقرا من سورة النحل:" ويخرج من بطونها شراب..."

ولماذا قال رب العزة بطونها بالجمع ولم يقل بطنها بالمفرد؟
تبين أن النحلة فيها ثلاثة بطون تأخذ الرحيق ويدخل البطن الأولى فترة ثم يفتح صماما فينزل للبطن الثاني الذي يحوله إلى عسل

وفي نهاية البطن الثاني صمام لا يسمح بنزول العسل منه للبطن الثالثة الا لضرورة وبشيء قليل
والبطن الثالثفيه احشائ النحلة إذ تتغذى بهذا القليل أثناء طيرانها وتكمل رحلتها.

وعندما تعود النحلة للخلية هنا المعجزة فإنها تستعيد مافي البطن الثانية من العسل الصافي وتخرجه من لمها وتضعه في فتحات الخلية وليس من امعائها
سبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحان من أبلغنا بأن لنحل بطون وليس بطن واحدة 🐝


 
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