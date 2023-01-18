السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته

متوفر 1400دولار سكريل

الدفع عن طريق ccp او baridimob

المصدر: فوركس

أقل مبلغ للبيع 100 دولار

1 دولار= 220 دج

العمولة يتحملها المشتري



بعد الدفع...

- عن طريق CCP. يرفع الوصل في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي

- عن طريق bridiMob يرفع Reçu في المحادثات.

- يكتب البريد الالكتروني في المحادثة حتى يتم الدفع بسرعة.