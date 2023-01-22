ABDELDJABAR-GF
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 22 جانفي 2023
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 0
- العمر
- 42
- محل الإقامة
- Boushrit miloud Street Sidi Lazreg Relizane
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
هل ممكن ان اتلقى مبلغ مالي من طرف التجار المعتمدين للمنتدى في حسابي البنكي بايونير علما أن البطاقة محظورة منذ 2021 علما أنني قمت بربطه بحساب باي بال بنجاح وقد ارسلو لي من باي بال مبلغ صغير من اجل تاكيد الحساب واستقبلته في حسابي بايونير بشكل عادي
فهل ممكن اشتري من أعضاء المنتدى وتصل الاموال بشكل عادي وكم تستغرق من الوقت علما أن البطاقة محظورة
شكرا لكم
هل ممكن ان اتلقى مبلغ مالي من طرف التجار المعتمدين للمنتدى في حسابي البنكي بايونير علما أن البطاقة محظورة منذ 2021 علما أنني قمت بربطه بحساب باي بال بنجاح وقد ارسلو لي من باي بال مبلغ صغير من اجل تاكيد الحساب واستقبلته في حسابي بايونير بشكل عادي
فهل ممكن اشتري من أعضاء المنتدى وتصل الاموال بشكل عادي وكم تستغرق من الوقت علما أن البطاقة محظورة
شكرا لكم