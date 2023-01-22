السلام عليكم

هل ممكن ان اتلقى مبلغ مالي من طرف التجار المعتمدين للمنتدى في حسابي البنكي بايونير علما أن البطاقة محظورة منذ 2021 علما أنني قمت بربطه بحساب باي بال بنجاح وقد ارسلو لي من باي بال مبلغ صغير من اجل تاكيد الحساب واستقبلته في حسابي بايونير بشكل عادي

فهل ممكن اشتري من أعضاء المنتدى وتصل الاموال بشكل عادي وكم تستغرق من الوقت علما أن البطاقة محظورة

شكرا لكم