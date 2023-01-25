مسابقة خارطة الكنز حصريا على اللمة [نسخة تجريبية]







السلام عليكم ورحمة الله أعضاء اللمة الجزائرية



هذه نسخة تجريبية من مسابقة مبتكرة لأجل المنتدى حصريا سأفتتحها للتجربة ولأمر اخر هو ان فيها عمل كثير ولا استطيع تهيئة كل مراحلها مثلما كنت اقوم به سابقا ( الكبر ) كما أنها تحتاج لسبونسور مثل سونطراك ولا كوندور كاش واحد عندوا معريفة يخبرنا وايضا الى شوية اعضاء متحمسين. اذا صادفتم تأخرا في الرد اعذروني واذا لم تستمر سجلوا فكرتها عسى ياتي من يتممها

شرح مراحل المنافسة في مسابقة خارطة الكنز (النسخة التجريبية)



المغامرات تحدث في [ الشاطئ / الغابة / الصحراء ] على التوالي.

الانطلاقة:

المغامرة الأولى:

1-جزيرة الشمال

2-جزيرة الشرق

3-جزيرة الغرب

-مصادفة القراصنة

-مصادفة وحش البحار الاسطوري( خبوط )

-مصادفة جزيرة الكنز

المغامرة الثانية:

( الأيمن / الاوسط / الايسر )

-مدخل الدب المفترس

-مدخل المصيدة

-المدخل الحقيقي

المغامرة الثالثة:

الطريق الطبيعي

الطريق المختصر

1-الكرم

2- الألم

3- الحلم

-السراب

-التيه

-العثور على مكان صندوق الكنز

المرحلة النهائية:

للحصول على الاشارة :>

أو تكمل مغامرتك

قد تخبرني انك تريد تدوير المفتاح نحو اليمين وهو يفتح نحو اليسار او العكس واذا أخطأت ستعود الى البداية لنلتقي في مدينة تشوانتشو من جديد.

انت الان في مدينةتنتظر في مرفأ مهجور لأحد الموانئ الصينية الممتدة على طرق الحرير البحرية التاريخية القديمة مدينة الزيتون كما سماها تجار العرب حيث كانت تحوي كنوزا عجيبة وثروات وغنائم كثيرة.في بداية مغامرتك للبحث عن الكنز المدفون ستتوجه الى اولى المحطات شاطئ الجزيرة الهدف :اما تختار الوجهة الامنة نحو شاطئ جزيرة الكنز تجيب على 3 أسئلة من مجالات تختارها على اللوح في الاعلى وسننقلك مباشرة نحوها بأمان.أو تختار المغامرة وتتجاوز الاسئلة.لكن ستختار بنفسك اتجاه من ثلاث اتجاهات الاتية :لكنها مغامرة وقد تصادف احدى هذه الاخطار:= يتعين ان تقوم بمهمة في المنتدى= (فشل) والعودة من البداية= تمر مباشرة وتذهب للمرحلة الثانيةفي الغابة تجيب على 4 أسئلة تختارها للاجتياز المرحلة بامان.أو تختار المغامرة ودخول المغارة المخيفة مباشرة حتى تتجاوز الاسئلة.لكن عليك اختيار مدخل من 3 مداخلنحو المغارة و المخاطر محدقة ويمكن ان تصادف:( فشل) وتعود لنقطة الانطلاق.=تقوم بمهمة في المنتدى.= نحو طريق الكنز تمر مباشرة للمغامرة الثالثة.وهي الوجهة الاخيرة حيث يقبع صندوق الكنز العجيب في احدى الواحات المعزولة.لكن هل ستختار الطريق المختصر والمغامرة ام الطريق الطبيعي والامان.تجيب على 5 اسئلة تختاره مجالاتها وبعدها يجب ملاقات شيخ القبيلة (الشيخ شموس) يعرض عليك ألغازه الاربعة 4 ؟ ويمنحك الوجهة الحقيقية مباشرة نحو مكان تواجد الصندوق.-مجالات الألغاز هي:1-لغز مرئي (صورة)2-لغز شعبي3-لغز في الدين4-لغز في الادب العربيأو تغامر الىلتتجاوز مرحلة الاسئة و ألغاز الشيخ شموس:وفيها تختار الوجهة بنفسك نحو واحة من ثلاث واحاتقد يكون فيها الكنز أو احدى المخاطر التالية:= (فشل) مباشرة العودة من جديد= القيام بثلاث 3مهام في المنتدىمرحلة فتح صندوق الكنز واخراج محتواه.ستصادف صندوقين متشابهين.أحدهما صندوق يحوي الاشارة والاخر صندوق يحوي الكنز العجيب.لكن [لا يمكنك فتح الصندوق دون الحصول على الاشارة]الاشارة تعطيك الفتح الصحيح لصندوق الكنز تدير المفتاح الى اليمين أو الى اليسارعندما تديره الى احد الطرفين اما يفتح وتحصل على كنزك واما يعيدك الى مرحلة البداية.يتوجب القيام بمهمة أخيرة في المنتدى للحصول على قصاصة اشارة اتجاه الفتح الآمن (شمال<أو> يمين )دون القيام بمهمة في المنتدى وتختار فتح صندوق الكنز مباشرة لكن هذه مجازفة حقيقية بعد كل هذا العناء.هذه هي خارطة الكنز نسخة تجريبية ولا ادري هل ستكون ناجحة.مارأيك هل تجربها ؟