مسابقة خارطة الكنز حصريا على اللمة [نسخة تجريبية]

فريد أبوفيصل
:: مُسير اداري ::
طاقم الإدارة
هذه نسخة تجريبية من مسابقة مبتكرة لأجل المنتدى حصريا سأفتتحها للتجربة ولأمر اخر هو ان فيها عمل كثير ولا استطيع تهيئة كل مراحلها مثلما كنت اقوم به سابقا ( الكبر ) كما أنها تحتاج لسبونسور مثل سونطراك ولا كوندور كاش واحد عندوا معريفة يخبرنا وايضا الى شوية اعضاء متحمسين. اذا صادفتم تأخرا في الرد اعذروني واذا لم تستمر سجلوا فكرتها عسى ياتي من يتممها
شرح مراحل المنافسة في مسابقة خارطة الكنز (النسخة التجريبية)
المغامرات تحدث في [ الشاطئ / الغابة / الصحراء ] على التوالي.
الانطلاقة:
انت الان في مدينة تشوانتشو تنتظر في مرفأ مهجور لأحد الموانئ الصينية الممتدة على طرق الحرير البحرية التاريخية القديمة مدينة الزيتون كما سماها تجار العرب حيث كانت تحوي كنوزا عجيبة وثروات وغنائم كثيرة.
في بداية مغامرتك للبحث عن الكنز المدفون ستتوجه الى اولى المحطات شاطئ الجزيرة الهدف :
المغامرة الأولى:
>
اما تختار الوجهة الامنة نحو شاطئ جزيرة الكنز تجيب على 3 أسئلة من مجالات تختارها على اللوح في الاعلى وسننقلك مباشرة نحوها بأمان.
أو تختار المغامرة وتتجاوز الاسئلة.
لكن ستختار بنفسك اتجاه من ثلاث اتجاهات الاتية :
1-جزيرة الشمال
2-جزيرة الشرق
3-جزيرة الغرب
لكنها مغامرة وقد تصادف احدى هذه الاخطار:
-مصادفة القراصنة = يتعين ان تقوم بمهمة في المنتدى
-مصادفة وحش البحار الاسطوري( خبوط ) = (فشل) والعودة من البداية
-مصادفة جزيرة الكنز= تمر مباشرة وتذهب للمرحلة الثانية
المغامرة الثانية:
في الغابة تجيب على 4 أسئلة تختارها للاجتياز المرحلة بامان.
أو تختار المغامرة ودخول المغارة المخيفة مباشرة حتى تتجاوز الاسئلة.
لكن عليك اختيار مدخل من 3 مداخل ( الأيمن / الاوسط / الايسر ) نحو المغارة و المخاطر محدقة ويمكن ان تصادف:
-مدخل الدب المفترس =( فشل) وتعود لنقطة الانطلاق.
-مدخل المصيدة=تقوم بمهمة في المنتدى.
-المدخل الحقيقي= نحو طريق الكنز تمر مباشرة للمغامرة الثالثة.
المغامرة الثالثة:
وهي الوجهة الاخيرة حيث يقبع صندوق الكنز العجيب في احدى الواحات المعزولة.
لكن هل ستختار الطريق المختصر والمغامرة ام الطريق الطبيعي والامان.
الطريق الطبيعي تجيب على 5 اسئلة تختاره مجالاتها وبعدها يجب ملاقات شيخ القبيلة (الشيخ شموس) يعرض عليك ألغازه الاربعة 4 ؟ ويمنحك الوجهة الحقيقية مباشرة نحو مكان تواجد الصندوق.
-مجالات الألغاز هي:
1-لغز مرئي (صورة)
2-لغز شعبي
3-لغز في الدين
4-لغز في الادب العربي
أو تغامر الى الطريق المختصر لتتجاوز مرحلة الاسئة و ألغاز الشيخ شموس:
وفيها تختار الوجهة بنفسك نحو واحة من ثلاث واحات
1-الكرم
2- الألم
3- الحلم
قد يكون فيها الكنز أو احدى المخاطر التالية:
-السراب= (فشل) مباشرة العودة من جديد
-التيه= القيام بثلاث 3مهام في المنتدى
-العثور على مكان صندوق الكنز
المرحلة النهائية:
مرحلة فتح صندوق الكنز واخراج محتواه.
ستصادف صندوقين متشابهين.
أحدهما صندوق يحوي الاشارة والاخر صندوق يحوي الكنز العجيب.
لكن [لا يمكنك فتح الصندوق دون الحصول على الاشارة]
الاشارة تعطيك الفتح الصحيح لصندوق الكنز تدير المفتاح الى اليمين أو الى اليسار
عندما تديره الى احد الطرفين اما يفتح وتحصل على كنزك واما يعيدك الى مرحلة البداية.
للحصول على الاشارة :> يتوجب القيام بمهمة أخيرة في المنتدى للحصول على قصاصة اشارة اتجاه الفتح الآمن (شمال<أو> يمين )
أو تكمل مغامرتك دون القيام بمهمة في المنتدى وتختار فتح صندوق الكنز مباشرة لكن هذه مجازفة حقيقية بعد كل هذا العناء.
قد تخبرني انك تريد تدوير المفتاح نحو اليمين وهو يفتح نحو اليسار او العكس واذا أخطأت ستعود الى البداية لنلتقي في مدينة تشوانتشو من جديد.
هذه هي خارطة الكنز نسخة تجريبية ولا ادري هل ستكون ناجحة.
مارأيك هل تجربها ؟