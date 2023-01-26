*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحاميسكيكدة:*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي و الناشط الجمعوي"جمال الدين شاوي".*العثور على محفظته و ربطة عنقه تحت جسر ببلدية عين بوزيان.*المحامي اختفى منذ حوالي أسبوع، حيث خرج على متن سيارته و لم يعد.*عائلته أبلغت الجهات الأمنية و ناشدت المواطنين مساعدتها في عملية البحث عنه