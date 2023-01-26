*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
560
النقاط
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محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي
🔴 سكيكدة:
*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي و الناشط الجمعوي"جمال الدين شاوي".
*العثور على محفظته و ربطة عنقه تحت جسر ببلدية عين بوزيان.
*المحامي اختفى منذ حوالي أسبوع، حيث خرج على متن سيارته و لم يعد.
*عائلته أبلغت الجهات الأمنية و ناشدت المواطنين مساعدتها في عملية البحث عنه
 

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