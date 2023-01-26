razan roza
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- إنضم
- 2 ماي 2022
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- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي
سكيكدة:
*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي و الناشط الجمعوي"جمال الدين شاوي".
*العثور على محفظته و ربطة عنقه تحت جسر ببلدية عين بوزيان.
*المحامي اختفى منذ حوالي أسبوع، حيث خرج على متن سيارته و لم يعد.
*عائلته أبلغت الجهات الأمنية و ناشدت المواطنين مساعدتها في عملية البحث عنه
*قضية اختفاء رئيس بلدية السبت المحامي و الناشط الجمعوي"جمال الدين شاوي".
*العثور على محفظته و ربطة عنقه تحت جسر ببلدية عين بوزيان.
*المحامي اختفى منذ حوالي أسبوع، حيث خرج على متن سيارته و لم يعد.
*عائلته أبلغت الجهات الأمنية و ناشدت المواطنين مساعدتها في عملية البحث عنه