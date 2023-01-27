اجعل حياتك هكذا في 2023 وستحقق نجاح مذهل ❤️

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اجعل حياتك هكذا في 2023 وستحقق نجاح مذهل1- عليك أن تقرأ يومياً:وهذا شيء سيعود عليك بالفائدة كبيرة لا تعلم حجمها، لأن أغلب أغنياء العالم كانو مهوسين بالمطالع، ويحيبون تعلم الأشياء الجديد. اذا حاول أن تعود نفسك وتكسب حب القراءة.2- تعرف قيمة النوم:يجب أن تكون مدة النوم للإنسان 7 ساعات أو أكثر، لأنك اذا كنت تنام أقل من ذالك فقد تجد مشاكل نفسية أو جسدية في يومك ولا تعرف السبب. فمن الممكن أن يكون سبب ذالك هو قلت النوم. وكي لا ننسى يجب عليك و بشدة أن تجد لنفسك روتين منتظم رفقت ساعات نوم منتظمة أيضا، وقبل النوم عليك أن تسترخي وتقوم بأشياء تكون مهدئة لجسم الإنسان مثل القراءة وتمارين الإسترخاء و الإستحمام. وحاول قدر المستطاع أن تبعد عنك الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية لأنها تأثر سلبا في قدرتك على نوم سليم3- تستثمر مالك دائما:ابدأ الاستثمار في وقت مبكرا في مشروعك الخاص أو يمكن شركتك، ويمكنك أيضا فتح حساب تقاعد فردي، وكلما كنت تستثمر جزء من مالك في وقت مبكر كانت مدخرات التقاعد أكثر.