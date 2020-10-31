بناء الأفكار الإيجابية وتطويرها

تأثير الافكار السلبية وكيفية التغلب عليها هي أحد العناصر الرئيسية لبناء وتطوير الأفكار الإيجابية ، لأن قوة التفكير السلبي هي قوة جبارة تؤثر على الجميع ، عليك أن تكون على دراية بذلك وتوقفه متى وجدت نفسك تسمح له بالتسلل إلى عقلك وفي أفكارك ، التفكير السلبي له تأثير كبير على حياة الجميع ، يؤدي إلى الفشل والتعاسة وقلة الرضا والهموم والمخاوف. ومع ذلك ، لا يوجد سبب للسماح لها بالتأثير على حياتك.



يبدو أن التفكير السلبي أكثر انتشارًا من التفكير الإيجابي ، يبدو أنه لدى معظم الناس ، يتطلب التفكير الإيجابي بعض الجهد ، في حين أن التفكير السلبي يأتي بسهولة ، وغالبًا ما يكون غير محبوب ، هذا له علاقة كبيرة بالتعليم والبيئة التي يعيش فيها المرء ، إذا كنت تعتقد أنك ستفشل ، فقد تخرب دون وعي كل فرصة للنجاح.



إذا كنت خجولًا جدًا من مقابلة أشخاص جدد ، أو تتجنب إقامة علاقات وثيقة ، فستفعل كل شيء لتجنب الأشخاص والعلاقات ، ثم تشتكي من أنك وحيد ولا أحد يحبك ، بدلاً من أن تصبح أكثر إيجابية وتتغلب على مخاوفك ، فأنت تفكر في مدى صعوبة النجاح أو التواصل مع الناس ، وتتوقع أن تكون فاشلاً أو تظل وحيدًا ،ومن أجل التغلب على تلك الأفكار يمكن :



في كل مرة تجد نفسك تفكر في فكرة سلبية ، استبدلها بفكرة إيجابية.

إذا وجدت نفسك تتخيل الفشل ، تخيل النجاح على الفور بدلاً من ذلك.

إذا سمعت نفسك تستخدم كلمات سلبية في محادثتك ، فانتقل إلى الكلمات الإيجابية.

بدلاً من قول “لا أستطيع” ، قل “أستطيع”. في معظم الأوقات يمكنك ذلك ، ولكن اختر أن تقول “لا أستطيع” ، بسبب الخوف أو الكسل أو عدم احترام الذات.

هل تكرر الكلمات والعبارات السلبية في ذهنك؟ قم بتغييرها إلى إيجابية ، هذا يتطلب منك أن تكون أكثر يقظة ، وأن تبذل بعض الجهد.

اسمح بمزيد من المواقف الإيجابية في حياتك ،كن أكثر ثقة بنفسك وتوقع نتائج إيجابية ، يمكن أن تأخذك التأكيدات والتصور شوطًا طويلاً في هذا الاتجاه.

قرر أنه من اليوم ، منذ هذه اللحظة بالذات ، تترك التفكير السلبي وراءك ، وتبدأ في الطريق نحو التفكير والسلوك الإيجابي. [3]



السلوك الإيجابي



يُعرّف السلوك الإيجابي بأنه الإجراءات التي تخلق بيئة عمل إيجابية و تمكن الآخرين من العمل بشكل أكثر فعالية من خلال ما نقوله أو نفعله ، أشار المشاركون إلى تعزيز السلوك الايجابي و أنهم يقدرون بشكل كبير جانب الثقة والتفاعل الحقيقي ، شاركوا تجاربهم واقتبسوا السلوك الإيجابي التالي الذي كان أكثر أهمية لهم من :



الاستماع .

رعاية قوة الأفراد .

أن تكون استباقيًا ومحفزًا وداعمًا للزملاء .

التعبير عن التقدير والإيجابية لفظيًا وغير لفظي (أي الابتسامة ، التواصل البصري ، قول الشكر والرجاء)



ممارسة الإيجابية



البشر يميلون إلى الاهتمام بالتجارب السلبية ، المعلومات السلبية والتعلم منها واستخدامها أكثر بكثير من المعلومات الإيجابية ، إذا راودتنا أفكار سعيدة أصبحنا سعداء ، على هذا النحو ، لا يدرك العديد من العملاء ما الذي يؤثر على السعادة في حياتهم من يوم إلى آخر ، الجزء الجيد هو أنه يمكنك تعلم تدريب عقلك للمساعدة في البقاء إيجابيًا عندما تكون الأوقات صعبة ، من خلال أساليب تعزيز السلوك الإيجابي :

الامتنان اليومي



هو أحد خطة دعم السلوك الايجابي ، عندما تستيقظ كل صباح ، اجعل من عادتك كتابة ثلاثة أشياء على الأقل تشعر بالامتنان لها. يمكن أن يكون أي شيء سواء من الأسرة أوالعمل إلى الراحة الليلية الجيدة أو شروق الشمس في الصباح – كل ما هو إيجابي في حياتك يستحق القليل من الشكر ، عندما ينصب تركيزك واهتمامك على الامتنان ، فإن الشيء الذي نشعر بالامتنان له سيتوسع.

التركيز المستمر



سيساعدك البقاء مركزًا طوال اليوم على حمايتك من الانحراف عن مسار الطاقة السلبية التي تحاول استهلاك طاقتك الإيجابية ، يمكنك ممارسة بعض الأنشطة وهو أحد طرق تعزيز السلوك الايجابي مثل اليوجا ، والتأمل ، والتنفس العميق ، والمشي في الطبيعة أو أي نشاط آخر يريح عقلك.

ابق نشطًا



توجد عدد من السلوكيات الايجابية والسلبية داخل المدرسة أو داخل أي مؤسسة بشكل عام ، عندما يركز العقل على إكمال جدول اليوم بنجاح ، تصبح الطاقة السلبية عاجزة ، هناك دائمًا أشياء قد تظهر عندما تظل نشطًا وتركز على إكمال يومك بشكل إيجابي .

التغذية الجيدة والنوم الجيد



من المعروف منذ مئات السنين أن تناولنا للطعام والماء والنوم يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مزاجنا وصحتنا العقلية ، و نقص الفيتامينات وحده يمكن أن يسبب تدهورًا في الصحة العقلية يمكن أن يؤدي إلى التوتر والقلق والاكتئاب والإدمان والاضطرابات النفسية الأخرى.



عندما يحرم الناس من النوم ، فإنهم يشعرون بمزيد من الانفعال والغضب والعداء ، لذا من أجل تنفيذ خطة تعزيز السلوك الايجابي يجب الالتزام بالقليل من التعديلات والإضافات على روتينك يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا ، تناول أطعمة كاملة واشرب الكثير من الماء ونم 8 ساعات أو أكثر كلما استطعت.

ساعد الآخرين



أفضل طريقة لمساعدة نفسك على البقاء إيجابيًا طوال اليوم هي مساعدة الآخرين على البقاء إيجابيين أيضًا. عندما يشعر الآخرون بالإحباط ، فهذا هو الوقت الذي يحتاجون فيه إلى الإيجابية أكثر من غيرهم. بدلاً من تجنب طاقتهم السلبية خوفًا من انتشارها إليك ، اقفز رأسك أولاً بعقلية إيجابية وساعد في تسليط الضوء على يومهم .

اتبع شغفك



من أعظم الأشياء التي يمكنك القيام بها للبقاء إيجابيًا طوال اليوم هو التأكد من أنك تفعل ما تحب ، إذا كانت وظيفتك أو هواياتك تتضمن شيئًا يجعلك تشعر بالذنب ، أو شيئًا يأخذك بعيدًا عن المكان الذي ترغب في أن تكون فيه في الحياة ، فقد حان الوقت لتغييره ، اكتب ثلاثة أشياء تحب القيام بها ، متبوعة بثلاثة تغييرات إيجابية ترغب في رؤيتها في العالم ، قارن هذا بأسلوب حياتك الحالي وشاهد كيف تتطابق.

تدريب السلوك الإيجابي



هل كان بإمكان النظرة الإيجابية أن تُغيّر طريقة تجاوبك معها أن كان الأمر كذلك فكيف :

صدق أنك ستنجح



لكي تشعر بمزيد من الإيجابية ، عليك أن تبدأ في الإيمان بنفسك ، عندما تؤمن بنفسك ، فإنك تظهر قدرًا كبيرًا من الاهتمام والرعاية ، اعتقد أنك ستحقق أهدافك وأنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق ذلك. تذكر أن أي خطأ ما هو إلا درس نتعلم منه.

ممارسة التأكيدات الإيجابية



التأكيدات الإيجابية هي عبارات تكررها لنفسك كل يوم وتجعلك تشعر بالرضا. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من تدني احترام الذات ، يمكنك تكرار عبارة “أنا جميل” لنفسك في المرآة ، قد يكون هذا في الصباح أو في أي وقت تفضله.

استخدم تقنية المرآة



في الصباح والمساء ، قف أمام المرآة ، انظر إلى نفسك وابدأ في قول ما يعجبك في نفسك ،امنح نفسك الثقة ، وامدح نفسك وأخبر نفسك كم أنت رائع ،يمكن أن يؤدي القيام بذلك حقًا إلى تغيير طريقة تفكيرك ومساعدتك في زيادة ثقتك بنفسك. يمكنك أن تبدأ في الشعور بمزيد من الإيجابية والتفاؤل تجاه نفسك وحياتك.

تنفس



قد يبدو التنفس أمرًا بسيطًا للغاية ، ولكن قد تتفاجأ كيف يمكن أن يساعدك على البقاء إيجابيًا ، عندما نشعر بالقلق والتوتر ، غالبًا ما نتخذ القرارات بسرعة كبيرة دون تفكير ،إذا كان بإمكانك التوقف وأخذ بعض الأنفاس العميقة الطويلة ، يمكنك بعد ذلك التركيز على تنفسك لفترة قصيرة ، يمكن أن يساعدك ذلك على التفكير بعقلانية وأن تصبح أكثر إيجابية .

كن هادئا مع نفسك



الشيء الذي يميل معظمنا إلى فعله هو الحكم على أنفسنا وتقليل أنفسنا. يخشى الكثير من الناس الفشل أو ارتكاب الأخطاء وسيضعون أنفسهم إذا ارتكبوا خطأ ، حاول أن تتسامح مع نفسك ، واغفر لنفسك أي إخفاقات وافهم أنه يمكنك التعلم من أخطائك.

املأ عقلك بأفكار إيجابية



حاول أن تجد أشياء في حياتك تكون إيجابيًا بشأنها. ذكّر نفسك بها وربما اكتبها ، إذا كنت تستطيع القيام بذلك كل يوم ، والعثور على الأشياء التي حدثت والتي كانت رائعة في ذلك اليوم أو شيء كنت فخوراً به ، فيمكن أن يساعدك حقًا على البدء في الشعور بمزيد من التفاؤل بشأن الحياة ، هذا يمكن أن يجعل الأمر أسهل بكثير لبدء التفكير بشكل أكثر إيجابية ، ومن أحد عبارات عن السلوك الإيجابي “يوجد في داخلك سكون وملاذ يمكنك التراجع إليه في أي وقت وتكون على طبيعتك.”

إنشاء أهداف واقعية



إذا كنت تضع أهدافًا غير واقعية لنفسك ، فمن المرجح أن تفشل بغض النظر عن مدى صعوبة المحاولة ، وهو ما يمكن أن يجعلك تشعر بالإحباط والسلبية ، حاول أن تضع لنفسك أهدافًا واقعية وقابلة للتحقيق ، خطوة بخطوة ، بحيث يكون الأمر أسهل قليلاً بالنسبة لك وستكون أكثر حماسًا وحماسًا للبدء في أهدافك ، ومن المفترض أن يساعدك ذلك على الشعور بمزيد من التفاؤل. .