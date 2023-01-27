عرض بيع بيع 300€ paysera مقابل ccp او baridimob

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
MESSI23000
المبلغ المتاح
300.00 أورو
سعر البيع
228.00 د.ج / أورو ، ثابت
البنك الإلكتروني
Paysera - بايسيرا
MESSI23000

MESSI23000

:: عضو مَلكِي ::
بائع عملات معتمد
إنضم
15 سبتمبر 2015
المشاركات
12,250
النقاط
351
السلام عليكم

متوفر 300€ Paysera للبيع مقابل CCP

السعر: 1 اورو =228دج



الأولوية لمن يأخذ المبلغ كاملا

العمولة لا توجد
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