إعلمي أمي .

{مُدَلَّلَتُهُ}
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السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
كيراكم حبيباتي . كيراهي صحتكم .
موضوعنا اليوم عبارة عن مجموعة من نصائح من عند مختصين خبراء يهمو كل امرأة سواءا كانت أم أو مازال .. النصائح تهتم بالطفل و صحته النفسية . ان شاء الله تستفادو منه استفادة قصوى و تحاولو تنشرو الوعي حولكم .. ماذابينا نكونو سيدات واعيات لنرتقي بالأجيال المستقبلية و نوفرولهم بيئة ملائمة .
النصائح رح تكون مقتبسة و في كل مرة نحطلكم المصدر باش اذا بغيتو تزيدو تستفادو.
كل الحب لكم و لأرواحكم .
سلام
كيراكم حبيباتي . كيراهي صحتكم .
موضوعنا اليوم عبارة عن مجموعة من نصائح من عند مختصين خبراء يهمو كل امرأة سواءا كانت أم أو مازال .. النصائح تهتم بالطفل و صحته النفسية . ان شاء الله تستفادو منه استفادة قصوى و تحاولو تنشرو الوعي حولكم .. ماذابينا نكونو سيدات واعيات لنرتقي بالأجيال المستقبلية و نوفرولهم بيئة ملائمة .
النصائح رح تكون مقتبسة و في كل مرة نحطلكم المصدر باش اذا بغيتو تزيدو تستفادو.
كل الحب لكم و لأرواحكم .
سلام