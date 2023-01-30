إعلمي أمي .

{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

كيراكم حبيباتي . كيراهي صحتكم .

موضوعنا اليوم عبارة عن مجموعة من نصائح من عند مختصين خبراء يهمو كل امرأة سواءا كانت أم أو مازال .. النصائح تهتم بالطفل و صحته النفسية . ان شاء الله تستفادو منه استفادة قصوى و تحاولو تنشرو الوعي حولكم .. ماذابينا نكونو سيدات واعيات لنرتقي بالأجيال المستقبلية و نوفرولهم بيئة ملائمة .
النصائح رح تكون مقتبسة و في كل مرة نحطلكم المصدر باش اذا بغيتو تزيدو تستفادو.

كل الحب لكم و لأرواحكم .

سلام
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
ام تسال: أمي كانت سلبية و غير حنونة معي و اصبحت بدون قصد اقلدها في تربية طفلي ما العمل ؟

✅أولا عزيزتي الأم و قبل كل شي احذرك من فعل قد نقوم به بطريقة غير واعية او غير مدركين لاثرها السلبي و هي ادانة الوالدين ... شعور الادانة هو شعور منخفض جدا ...طاقة منخفضة و تخليك بطريقة غير مباشرة تعيشي دور الضحية .. انا ادين والدتي و طريقة تربيتها لي لانها جعلت مني ضحية .

هده الجملة أكيد هي لغويا صحيحة و لكن فيها أثر سلبي عميق في النفس لمادا ؟ لانه في دينا الحنيف الوالدين هم خط أحمر لانهم جزء من الجنة.. رضاهم من رضى الله .

🔥نعود للسؤال : علابالي انت راكي تقولي فيها لان راكي تشوفي تربية اطفالك في خطر . انصحك بالتالي :

👌1/ سامحي امك من كل اعماق قلبك ..ادا اردتي قومي بجلسة مسامحة ابدايها بايات من القران الكريم و من بعد حطي يدك على قلبك و قولي بكل حب انا اسامح أمي على كل ما فعلته أثناء تربتي و حاولي تلقاي اعذار لامك مثلا :
🗣️أمي كانت ظروفها صعبة 🗣️ امي كانت تقوم بدور الاب و الام في آن واحد 🗣️المسؤولية كانت ضخمة على امي و ربما لم تحسن العمل 🗣️امي لم يكن اشخاص داعميين في حياتها .أمي. و أمي ....
ارسلي حب و تسامح لامك و حاولي تتذكري وش تعبت عليك وش تحملت على جالك. 💪

👌2/ اخرجي من قوقعة الضحية : نعم نعم هي قوقعة لازم تخرجي منها كيفاش . انك تقولي أنا الأن لست تلك الطفلة الصغيرة التي كانت قبل سنوات .. انا الان انسانة مكلفة واعية و اصبحت ام ..أستطيع ان اتغير و اغير من نفسي و اغير ما لم يعجبني في شخصيتي .. العصمة اصبحت في يدي الأن ..و هديناه النجدين ... يعني ادا راكي قابلة تعاودي النقاط السلبية لي طبقو عليك انت قي طفولتك و تنقليهم لاولادك هنا ابقاي قابلة دور الضحية ..

👌3/ سؤال مباشرة موجه و كوني صريحة في الجواب لمصلحتك : هل تقبلي اطفالك يكونو نسخة منك بنسبة 80 % ؟ أكيد الأم اتمنى اولادها يكونو احسن اولاد ..
ادا نعم ..مبارك لك فانتي متقبلة ذاتك و ادا لا ارواحي

نقولك وش ديري :
💪1/ لازم تخدمي على نسف البرمجيات التي تلقيتها و انت طفلة عن دور الأم او الامومة مثلا : الأم لازم تكون جدية مع الطفل. ما تخليش الطفل يتجاوز حدوده معها بطريقة عنيفة او ردعية.
💪2/ ادا انت الأن كأم و تحسي كاين بزاف نقاط مش عاجباتك في شخصيتك .. خجل / رهاب إجتماعي / ثقة في النفس ناقصة / ما تقدريش تهدري امام الناس / ما تقدريش تعبري على مشاعرك ... هما احذري تنقليهم لاطفالك بطريقة أكيد غير واعية ...
مثلا بنتك تضحك تقوليهلها ما تضحكيش عيب تبسمي برك ... مثلا وليدك يبكي تقوليهه ما تبكيش انت راجل
مثلا وليدك يحب يدير نشاط إلقاء شعر او اي شئ اخر ما تشجعيهش تخافي في مكانو ..

💥هنا ننصحك تجيبي ورقة و قلم و تكتبتي كل ما يخطر في بالك عن شخصيتك و لما تكتبيهم رح تقدري تتحكمي في مرورهم لطفلك او لتربية اطفالك ..

✅ صدقيني الأم الواعية هي لي تكون مدركة تماما النقاط السلبية لي فيها و تحاول اما تصححهم او نمنع تمريرهم للاطفال . مثلا ام تخاف من شي عندها فوبيا مثلا انا نخاف القطط نتيجة حادثة في الطفولة هجم عليا قط .. اليوم بكل قوة نحاول ما نديرش ردة قعلي الطبيعية امام ابنتي لكي لا انقل لها خوفي... ام تعرضت لحادث معين لازم تحاول تخلي الآثار ليها فقط بدون ما تمررهم للطفل .. مثل ام فقدت امها لازم تتحكم في مشاعر الحزن لي تطلقهم امام اطفالها و تحاول ديما تظهر راضية اماهم و تذكرهم ان جدتهم في مكان آخر اجمل و هو الجنة لكن مش تضال تبكي امامهم و الطفل يصبح له فوبيا من خسارة امه ...الاطفال يخاون من المشاعر السلبية .

للحديث بقية بحول الله.
(كل الحقوق محفوظة لمجموعة كوني اما مبدعة)
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لك مني كل الحب ♥️
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
عزيزتي الأم من فضلك حرري تربية اطفالك من العادات و التقاليد التي تؤثر سلبيا على طفلك 💔 ليس كل ما هو موروث جيد صدقيني أحيانا هناك الكثير من المغالطات ..

المشهد :
مثال حي و آلمني جدا : طفل صغير من العائلة يحكيلي بكل شغف و فرح وش دار نشاط في المدرسة و تجي الأم بكل قوة تبعدووو من المجلس و تقول : ( كي يهدرو الكبار الصغار يسكتو ) ( اسكت انت صغير ...اسكت كي يهدر الكبير ) ) و( انت ربي يهديك تسمعيلو و تهدري معاه ..راه غير يكسرلك في راسك بحكايتو )

الطفل راح حزين و مسكور 🤐
نهاية المشهد👌

هنا علابالي ممكن بزاف امهات يقولو واه لازم الطفل الصغير ما يداسرش الكبار ...عيب ماشي تربية ..لازم يسكت كي الكبير يهدر ) 😰 راني معاك في هده النقطة اكييييد و لكن أسلوب التوصيل لي ديما يكون مدمر للأسف :

تجي ام تقولي : وليدي ما عندوش ثقة في نفسو ..🚫
وليدي تكون عندو إجابة صحيحة و ما يقدرش يقولها يخاف .🚫.
وليدي عندو التاتاة ...وليدي ما يحبش يشارك في القسم ...🚫
ولدي منطوي ...

شفتي هدو كامل نتيجة موقف صرا للطفل بغا يهدر و تم تسكيته بحجة ان صغير ان مش مهم كلامو ..ان كلامو ما عندو حتى معنى ... اسكت انت صغير في عقلو اسكت انت تافه ...😖

عزيزتي الأم باش تربي طفل مبدع عبقري نابغة لازم تتجاوزي النمطية في التفكير ... عندنا مرجع وحيد و اوحد ديننا الحنيف .في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  قال: قال رسول الله ﷺ: ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويعرف شرف كبيرنا[1]. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

ارحموا الاطفال الصغير ...خلوهم يهدرو ..خلوهم يعببرووو ما تسكتوهمش 😰 ✅

انا لما كنت صغيرة نتذكر موقف مستحيل ننساه ..كنت نتكلم لجدتي عن حفلة نهاية السنة و جاء احد الضيوف عندها و اكملت نحكيلها و هي بقات تسمعلي بعد ما استقبت الضيفة ..و لما كملت الحكاية قالت الضيفة لجدتي "يا لالة عنك البال و تسمعي حكايات الصغار ..ردت جدتي : الاجر كامل في الملايكة "

اياااااك تسكتي طفلك بقسوة و لا بعنف من اجل اي ضيفة من اجل اي انسان ... نفسية طفلك اولا و هي خط أحمر ... 🔕

اياااااك تنوضي طفلك مسكور الخاطر من اي مجلس ..

ممكن تكوني اذكى ..و اطلبي منو يحكيلك الحكاية في وقت آخر ..او أن الان انت مشغولة و لا بغيتي تهدري مع طاطا كلام خاص يقدر هو يروح لغرفتو .. المهم نفسية طفلك قابلة للكسر في اي لحظة ..حذاري ...

من بعد يجي انسان يكبر و يولي موظف و ممكن معلم في اجتماع ما يقدرش يهز الكلمة ..علاش ؟ كي كان صغير برمجوه باي انت صغير ما تهدرش حدا الكبير ( المدير اليوم ) 🤔
..

من بعد يجي تلميذ يدي علامات متدنية في المشاركة ..علاش ما عندوش ثقة في نفسو ... لان نهار بغا يشارك لم يجد من يثمن كلامو .. 👌

عزيزتي الأم هي همسة في اذنك اتمنى ان تلقا الصدى المطلوب .

( كل الحقوق محفوظة لمجموعة كوني اما مبدعة)

لك مني كل الحب ♥️
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
عزيزتي الأم مرحبا بك ♥️
فكرة منشور اليوم هي رد على جملة كتبتها احدى الامهات في التعليقات و هي تصف تعبها مع طفلها و كيف انها دائما تحاوره و تحاول الوصول لافكاره لكنه لا. يتكلم أبدا.

عزيزتي الأم منشور اليوم لكل ام عندها ذكور ( صبيان ) .
و أكيد لكل ام بالعموم مليح تكون عندك هاد المعلومات القاعدية في التربية .
اول نقطة لازم نتفقو فيها و هي ان تربية الصبيان ليس كتربية الفتيات .. و ليس ان تربية الذكر أصعب او البنت اسهل لا... هي فقط قصة مفاتيح تكون عند الام لكي تسلك السلوك الصحيح و منه الطريق المعبد في التربية و لا تسلك الطريق المحجر الصعب المتعب .

اذن :
س: انا عندي طفلة و طفل هل كاين إختلاف في تربيتهم ؟
ج: أكيد ...انطلاقا من قوله تعالى : و ليس الذكر كالانثى. هده التربية رح تكون على حساب الفروقات الجسمية ..كيفاش ؟ يعني لما تربي طفل راكي تربي رجل و لما تربي انثى راكي تربي في امراة .

س: وش هو الفرق بين تربية الطفل و الطفلة ؟
ج: الفرق نفسه بين الرجل و المرأة و هنا نحتاجو الام الواعية بفطرتها و المثقفة و المدركة لهدا الاختلاف ..يعني وليدك لازم تربيه كالتالي :
1/ اهم ما يحتاجه الطفل الصغير أثناء تربيته هو التقدير و الاحترام و هوما نفسهم اهم صفة يحتاجهها الذكر في حياته .. يعني انت لما يكون عندك ذكر و تنتقديه امام الناس او توجهي ملاحظة سلبية ليه بطريقة مهينة و مقللة من شخصه هنااااا راكي تضربي الطفل الداخلي عنده في العمق ..يعني الطفلة ما تتاثرش ؟ لاااا تتاثر لكن الطفلة بطبيعتها تحتوي و تقدر تبكي و تقدر تزعف لكن الطفل يشدها في قلبووو و يقفل عليها و يوم بعد يوم تصرااا تراكمات و هاد النراكمات كل ما كبرت كل ما تخلي الطفل عنييييييف و عنييييييد اكثر و يوصل لمرحلة خطيرة أحيانا ..يعني احذري من هاد النقطة .

.
س: صحا يا كوني اما مبدعة كيفاش نحترم و نقدر وليدي؟
ج: احترمي والده امامه هادي اول نقطة ..لان الوالد هو الصورة المثالية و القدوة الاولى للطفل ..ادا لقى الاب محترم من قبلك فهو رح يتشرب الاحترام الذاتي طبيعيا و فطريا...و لكن ادا انت ديما تقللي من الاحترام لوادلده او تتكلمي عليه بطريقة مش مليحة هنا رح يولي يدير في تصرفات غير مفهوم بالنسبة ليك ..هاد النقطة وحدها تصبح منشور طويييييل .

س: كيفاش نربي طفلي في ظل هاد التصعيد الاعلامي العالمي لل م ث ل ي ة ؟ هي تربيتي تأثر ؟
ج: اكيييييد تأثر ... كيفاش تساعدي طفلك على تثبيت هويته الجنيسة هي من خلال التركيز على مقومات شخصيته ،كيفاش ؟
1/ كل ما يحيط بالطفل من العاب و الوان و أمور تكون عندها علامات ذكورية .. مثلا العاب الصبيان مختلقة عن العاب البنات ... ادا وليدك بغا يلعب بدمية اخته خليه و ادا الطفلة بغات تلعب بسبايدر مان نتاع خوها خليهم و لكن عيييييييينك عليهم و على ميولاتهم بطريقة ذكية قربي الطفلة كل ما هو وردي و انثوي و قربي للطفل هو ما هو ارزق و ذكوري ... القصص ايضا البطولات كلها للصبيان و الانثى خليها مع حكايات البنات الحلوة .
2/ لا ادعو الى تمييع الفتيات و لكن اغلى ما نقدرو نقدموه لطفلة هي نفهموها كيانها و حقيقة ذاتها الانثوية .انت انثى انت معجزة الله في الكون .. انت ملكة انت مدللة انت رائعة انت جميلة انت حلوة انت و انت و انت و الطفل انت البطل انت الشجاع انت القوي انت لي تنقذ كل العالم ...
3/ يعني الطفل و الطفلة نربيوهم على تعزيز معالمهم الذكورية و الانثوية .. بنتك اشربها العاب بنات تلعب و تفهم انوثتها من صغرها ...ازرعي في عقل بنتك انها انثى و ان قوتها في انوثتها و ان الانثى كيان متناغم حنون ..صدقونس كل امرأة ناجحة هي قبل كل شي واعية لحقيقة ذاتها الانثوية ..لان الله تعالى جعل لها رحم..رحم يعني رحمة يعني حنان يعني احتواء يعني احتضان يعني طاقة خليفة في الارض. .
و الطفل اشريلوو طيارات سيارات جنود ... علميه و ازرعي في عقلو ان هو سيد القوم و ان هو حامي الديار و ان هو القوي و ان هو لي نعولو عليه.

4/ عندك طفلة و طفل ( 4 سنوات مثلا )
طفل : ماما أرواح ساعدني نهزو بيدون الماء ثقيل ..
طفلة : ماما ارواحي ساعديني ننشرو الملابس.

طفل : يا ايها البطل المغوار ارواح حط هدي لهيه نوعا ما ثقيلة ( الطفل يعشق يختبر قوته و يشوف عضلاته )
طفلة: يا اميرتي الحلوة الهادئة ارواحي نغسلو شوية الاواني...( الطفلة مدللة تلعب بالصابون )

5/ منشوري هدا نتمنى يكون موجه لامهات واعيات داعمات للانثى قبل كل شي ..
ساعات يجيو الناس الذين يطالبون بالمساواة بين المرأة و الرجل..لان في الحقيقة هم يظلمون المرأة... في مرة سالتي عزيزتي الأم علاش المرأة عندها نص الورث بالمقارنة مع الأخ ؟ لأن لو دور الايام او الأخت نحتاج الأخ يصرف عليها او يساعدها في الحقيقة رك يقوم بذلك من فلوسها يلي الله سبحانه و تعالى امنهم عندووو .. الله اسمه العدل.
وليدك ما يحبس يهدر بزاف كيما بنتك ✓ طبيعي .
وليدك يحب التحدي و المنافسة اكثر من بنتك ✓ طبيعي.
وليدك قد مع عطيته مهام قد ما فرح ✓

تربية الطفل الذكر = تربية الخصال الرجولية الحقة في الرجل : الصدق ،. ما يحقرش ..مسؤؤول ..خوف الله .

في النهاية : قصص من القران او السيرة النبوية العطرة .. مليح تحكي لوليدك على خالد بن الوليد سيف الله المسلول و مليح تحكي لبنتك على أسماء بنت ابي بكر ذات النطاقين .. مليح تحكي لوليدك على الرسول صلي الله عليه و سلم و قصصه مع الحسن و الحسين و مليح تحكي لبنتك على ماشطة بنت فرعون ...

منشور طويل تحياتي لكل ام وصلت هنا 😍

( كل الحقوق محفوظة لمجموعة كوني اما مبدعة)
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لك مني كل الحب ♥️
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
عزيزتي الأم ♥️
🟤اعلم جيدا كم انت متعبة جدا...

🟢اعلم جيدا كم انت في حاجة ماسة لقضاء و لو ساعة لنفسك انت .

🟣اعلم جيدا ان الكثير من المقربين لك لا يقدرون ذلك.

🔵اعلم جيدا ان الكثيرين لا يتذكرونك بكلمة شكرا او بارك الله فيك او جزاك الله كل خير على تعبك معنا .

🟠اعلم جيدا انك أحيانا كثيرة تريدين فقط البكاء من شدة الضغط الذي تعيشينه.

🟡اعلم جيدا كم تراودك الافكار يمينا و شمالا عندما تضعين راسك على الوسادة .. هل تربية اطفالي جيدة ؟ هل اطفالي سعداء ؟ هل انا ام صالحة ؟ هل ظلمت طفلي اليوم ؟

👌 لكن ايضا اعلم :

💜اعلم جيدا انك قوية و ما رمى الله هدا الحمل عليك الا و هو متاكد انك على قدر المسؤولية فحشاه ربي من ان يكلف نفسا فوق ما تسع و تطيق.

♥️اعلم جيدا ان الله هو من يجزي ..فلا نريد منكم جزاءا و لا شكورا... الله هو المجزي.. الله هو الذي يرى و يقدر حق تعبك و حق جهدك .. فقط قولي بإيمان .. انا افعل كل شي من اجل الله
.اربي من اجل الله و كل شي لله و لا اله الا الله

💚اعلم جيدا انك عندما تنغلق بك السبل تقولين يا الله ساعدني يا قوي قويني يا عظيم يا رحمن الدنيا و رحيم الاخرة كن معي ..ارشدني ..اهديني اجعلي من لدنك نصيرا ... فصدقيني ما صلح شي الا و الله من وراء القصد فيه ...صلاح اطفالك ما هو الا توفيق من الله الموفق ... دائما. دائما استشعري الله في مهمتك و في عملية تربية اطفالك... كل شي لله اللهم تقبل مني اطفالي تقبلا حسنا ..اللهم استخدمهم و لا تستبدلهم ...

💙 اعلم جيدا ان الرجل الجزائري رجل لا يعبر عن مشاعره و لا عن ما يدور في فؤاده .. فهو يرى تعبك و لكن للأسف لم يعلمه احد كيف يترجم مشاعر لكلمات ..هي مشكلة جيل ..مشكلة تقافة و ذكاء عاطفي غير مفعل..يعني عليك بالصبر و التصبر و التحمل هههه الرجل الجزائري باش يقولك راكي عيتي و صحيتي و في اعماقو راه عارف بلي تعبانة لكن ممكن يقولك بكل برودة اعصاب ما فهمتش وش كنت ديري نهار كامل ...في هده اللحظة تنفسي بعمق و قولي ان اجري الا على الله .. و الله خير من كل خير ...

عزيزتي الأم اياك و جلد ذاتك كأم ... انا مانيش ام ناجحة .. انا ام فاشلة .. انا نضرب بزاف ولادي ما نبانش امهم ... كلها كلمات امسحيها من قاموسك
.لكن قولي:
✅معليش كلنا نغلط لكن انا رح نصحح سلوكي و رح نقرا و نتثقف في التربية

✅ رح نحاول نكون اهدى و الطف.. رح نحاول نفصل بين مشاكلي و بين اطفالي ... رح نحاول نكون أروع ام لان ببساطة اطفالي يستاهلو 💪

عزيزتي الأم وفقنا الله في حياتنا و بارك الله في اعمارنا و اعمار احبابنا 🤲
هي فقط همسة أنا شخصيا كنت في حاجة لها .. فقررت أن اهمسها في اذنك عزيزتي ..علها تشحذ همتك او على الأقل تعطيك طاقة جديدة ليوم جديد 😘

( كل الحقوق محفوظة لمجموعة كوني اما مبدعة )
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لك مني كل الحب ♥️
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
عزيزتي الأم ♥️
معلومة بسيطة سريعة لكن صدقيني تقدر تخلصك من عدد كبير من المشاكل في العملية التربوية 👌

# طفل يقوم بسلوك غير جيد 👈 نركز عليه 👈 نثبت الخطأ 🚫

# طفل يقوم بسلوك غير جيد 👈 لا نركز عليه 👈 لا نثبت الخطأ ✅

جملة مشهورة عند الكثير من الامهات :
ولدي ديما نعاود الهدرة و ما يسمعنيش حتى يستفزني و نضريو ... جوابي لك عزيزتي الأم .. كالتالي :

🟣ولدي نحي يدك من فمك ...هو يسمع ولدي حط يدك في فمك ...هنا ركزنا على الخطا و كأن ثبتناه باعادة وصف السلوك السئ له ... 👈 بل يجب تجاهل السلوك السلبي مع الحرص على تعديله .... في هد المثال نحاول اشغال. يد الطفل باي شي عندو علاقة بالحواس الخمسة ...احكم هدي شمها
.احكم هدي مسها ...شفت هديك المخدة الاحمر روح جيبهالي
....
شوفي الفرق الكبير عزيزتي الام ✅ لا نركز على الخطا بل نركز كيف نحاربه....

🟢 وليدك بدا يهدر و يقلب الحروف و لا مخارج الحروف مش مكتملة عنده ..مثلا قالك .. زيبيلي تتاحة ...انت كأم ذكية تقوم باعادة الجملة مع النطق الصحيح لها بدون الإشارة للخطا ...تقوليلو مباشرة ماما نجججججيبلك تفااااااحة ...لان لما نشير و نركز على شي نضاعفه و نثبته .

حضرتني الان قصة سمعتها في صغري ان طفلين صغيرين لاحظا ان شيخا كبيرا في السن لا يتوضا جيدا ...فذهبا اليه و قالوا : يا جدنا سوف نتوضا نحن الإثنين و قل لنا من احسن الوضوء بدون اي خطأ...توضا الاول و احسن الوضوء ..توضا الثاني و احسن الوضوء ...فاذ بالشيخ يقول يا ويلتي انا من لا أحسن الوضوء ... فتعلم الشيخ الوضوء بطريقة ايجابية صحيحة دون ان نركز على الخطا... ✅💪 المغزى من هده الكلمات أنه 👌: ما نقدرش نصحح خطأ و انا نركز علييه

مثلا بغيتي تتخلصي من وزن زائد يجب أولا تقبل شكلك و عدم التركيز عليه على أنه شي بشع و مزعج من ثم تعملي رييجم و رياضة . 😉

🚫وليدي تجمع العابك كي تكمل = لااا. بل نقول :
✅وليدي المرة لي فاتت شحال فرحت كي جيت لقيتك جمعت العابك ... نركز على النتيجة الايجابية لكي نحصل عليها مجددا 👍

🚫وليدي ارواح عندي = لا يسمع الكلام و لا يأتي
..تقولي انت راسك خشين...علاه كي نعيطلك ما تجيش ( ركزتي على الخطا )
✅ وليدي ارواح تشوف هديك الحاجة ...ارواح ساعدني ...وليدي ارواح تشوف وش درتلك

عزيزتي الأم . المختصر المفيد : اياك تعاودي توصفي السلوك السئ الذي قام به الاطفال ...لان ببساطة سوف يثبت اكثر و اكثر ...
قانون التركيز قانون مهم في حياتنا جميعا و ليس مع الطفل فقط ... 💪

نصحح الخطا بطريقة ذكية عندما لا نركز عليه

الان بعد ما اكتسبتي هده المعلومة عزيزتي الأم .. اسالي نفسك كيفاه ممكن طبقيها ؟ ما هو السلوك الغير جيد الذي يقوم به طفلك و هل تركزين عليه ؟

عندما تركزين على أي شئي سلوك مثلا ..حبس، ما ديرش ،قتلك ما تعاودش هدا و هدا ... هنا تركزين و تدعمين السلوك بطريقة غير واعية و غير مباشرة ..تقولي سبحان الله يبان ما يسمعش يبان ما يفهمش... 🫣 لانك ببساطة تركزين على الخطا وفقط ...

( كل الحقوق محفوظة لمجموعة كوني اما مبدعة )
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لك مني كل الحب ♥️
 
{مُدَلَّلَتُهُ}

{مُدَلَّلَتُهُ}

:: أستاذة ::
إنضم
18 أوت 2008
المشاركات
15,034
النقاط
1,171
محل الإقامة
Nëvêr Lànd
الجنس
أنثى
عزيزتي الأم ♥️
لما الأم تقول لماذا ولدي ضعيف الشخصية في الخارج ؟
جوابي لك : لان الطفل ضعيف الشخصية في المنزل .
كيف ؟
- لما الطفل يحب يهدر و يتسكت .
لما الطفل يحب يمد رايو و يصبح مضحكة العائلة.
لما ألطفل يحب يكتشف شي و يتردع بعنف بدون تبرير .
لما ألطفل يجي يقول ضربوني و يتضرب.
لما الطفل يتعاقب بدون تبرير او تعليل او تصحيح .
لما ألطفل يسال بزاف و يتصد بدون جواب
لما ألطفل يحب يختار شي و يواجه بتسلط.
لما الطفل يغلط و التصحيح يكون بطريقة هزلية او عنيفة .
لما الطفل يدير اي شئ و يناديك تشوف و ما تروحش هنا ألطفل يحس بان مش مهم.

شخصية ألطفل خارج المنزل نبداو نبنيوها داخل المنزل أولا ...

ألطفل لي ذكرت وش يمر بيه راح يكون نتيجة حتمية لضعف الشخصية و قلة الثقة بالنفس و عكسها يولد شخصية قوية و جيدة .

نعلم جميعا أن الطفل في اول احتكاك له مع العالم الخارجي يمكن له أن يفقد بعض التوازن او بعض المعالم مؤقتاااااااااا و لكن سرعان ما يكتسب المهارة اللازمة و ذلك بأن الأساس مبني على طريقة صحيحة و صحية .

نصيحتي لك : كل نقطة ذكرتها اسقطيها على طفلك. قيمي ذاتيا قوة شخصية طفلك .

و لنتذكر جميعا أن مهمة كل عائلة هي انتاج طفل و كيان سوي.
طفل قادر على الكلام بطلاقة ، طفل متحرر، طفل ذكي فيه لمعة إبداع .

( كل الحقوق محفوظة لمجموعة كوني اما مبدعة)
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لك مني كل الحب ♥️
 
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