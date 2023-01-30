إعلمي أمي .

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



كيراكم حبيباتي . كيراهي صحتكم .



موضوعنا اليوم عبارة عن مجموعة من نصائح من عند مختصين خبراء يهمو كل امرأة سواءا كانت أم أو مازال .. النصائح تهتم بالطفل و صحته النفسية . ان شاء الله تستفادو منه استفادة قصوى و تحاولو تنشرو الوعي حولكم .. ماذابينا نكونو سيدات واعيات لنرتقي بالأجيال المستقبلية و نوفرولهم بيئة ملائمة .

النصائح رح تكون مقتبسة و في كل مرة نحطلكم المصدر باش اذا بغيتو تزيدو تستفادو.



كل الحب لكم و لأرواحكم .



سلام ​