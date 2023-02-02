مونتاج فيديو

‎ندى الريحان‎ on Instagram 3 Likes, 0 Comments - ‎ندى الريحان (@rayhana_zahra_) on Instagram‎

السلام عليكم و رحمة اللهكما تعلمون لي إهتمام بالتصميمو بما اني تعطلت عليه لأسباب أتجهت لتصميم الفيديو بداية من فيديوهات قصيرةريلزاريد رايكملي عنده خبرة في المجالكيف نأخد مقطع من فيديو دون تحميله كله من اليوتيوب