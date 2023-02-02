مونتاج فيديو

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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- 24 نوفمبر 2015
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله
كما تعلمون لي إهتمام بالتصميم
و بما اني تعطلت عليه لأسباب أتجهت لتصميم الفيديو بداية من فيديوهات قصيرةريلز
اريد رايكم
لي عنده خبرة في المجال
كيف نأخد مقطع من فيديو دون تحميله كله من اليوتيوب
كما تعلمون لي إهتمام بالتصميم
و بما اني تعطلت عليه لأسباب أتجهت لتصميم الفيديو بداية من فيديوهات قصيرةريلز
اريد رايكم
ندى الريحان on Instagram
3 Likes, 0 Comments - ندى الريحان (@rayhana_zahra_) on Instagram
www.instagram.com
لي عنده خبرة في المجال
كيف نأخد مقطع من فيديو دون تحميله كله من اليوتيوب