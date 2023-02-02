مونتاج فيديو

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
12,399
النقاط
2,801
محل الإقامة
الجزائر ♥
الجنس
أنثى
السلام عليكم و رحمة الله


كما تعلمون لي إهتمام بالتصميم
و بما اني تعطلت عليه لأسباب أتجهت لتصميم الفيديو بداية من فيديوهات قصيرةريلز
اريد رايكم




www.instagram.com

‎ندى الريحان‎ on Instagram

3 Likes, 0 Comments - ‎ندى الريحان (@rayhana_zahra_) on Instagram‎
www.instagram.com www.instagram.com


لي عنده خبرة في المجال
كيف نأخد مقطع من فيديو دون تحميله كله من اليوتيوب


 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top