هل يعتبر موت الفجأة من علامات يوم القيامة كثرة وقوعه ؟ وهل يعتبر خيرا ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن موت الفجأة يعد من علامات اقتراب الساعة، ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " :من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال لليلتين، وأن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة . وصحح الحديث الألباني في السلسلة وصحيح الجامع



وأما عن قول السائل: هل هو خير؟ فجوابه أنه يختلف باختلاف الميت، فالمؤمن والطائع هو له خير، والكافر والعاصي على العكس من ذلك، وقد روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر والله أعلم بذلك