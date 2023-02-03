مادلين ذوق الليمون خفيف و بزاف بنين

ذكريات
m_souad
:: صُنّآع آلمُحْتَوَى ::
- إنضم
- 14 أوت 2010
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- أنثى
المقادير:
6بيض، كاس ونصف سكر، كاس ونصف زيت، مبشور ليمونة متوسطة الحجم +العصير، لافاني، 2كيس خميرة والفرينة حسب القوام الي تحبو السيدة.
نبدا بالبيض ناخذ كل من الصفار والبياض كل على حدا، نضرب البياض حتى يولي كالثلج ونحطه على جنب، ونزيد المكونات على الصفار نبداو بالسكر ونخلط بالخلاط جيدا، نضيف كمية الزيت ولافاني ومبشور الليمون +العصير ونحرك جيدا.
نخلط الخميرة الكيميائية مع الفرينة ونضيفها على الخليط بالشوية حتى نحصل على خليط يشبه خليط الموسكوتشو ولا شوية ثقيل حسب ذوق السيدة الي تحب المادلين خفيف بزاف ولا كما نحبو أنا بهذا الشكل.
نضيفو عليه البياض الي كنا طربناه كالثلج،
نحركوه ونقلبوه بالشوية حتى تختفي رغوة البياض.
نكون حظرت السينية المخصصة بالمادلين او القوالب وحطيت عليها كيسات المادلين، ونوزع الخليط ونرشهم بقليل من السكر.
وهذا الشكل النهائي وبعد ما تتذوقيه، مستحيل تجربي وصفة أخرى لأنو حقا روعة، هذه الوصفة تقطعلكم 28 او 30 حبة حسب حجم البيض
6بيض، كاس ونصف سكر، كاس ونصف زيت، مبشور ليمونة متوسطة الحجم +العصير، لافاني، 2كيس خميرة والفرينة حسب القوام الي تحبو السيدة.
نبدا بالبيض ناخذ كل من الصفار والبياض كل على حدا، نضرب البياض حتى يولي كالثلج ونحطه على جنب، ونزيد المكونات على الصفار نبداو بالسكر ونخلط بالخلاط جيدا، نضيف كمية الزيت ولافاني ومبشور الليمون +العصير ونحرك جيدا.
نخلط الخميرة الكيميائية مع الفرينة ونضيفها على الخليط بالشوية حتى نحصل على خليط يشبه خليط الموسكوتشو ولا شوية ثقيل حسب ذوق السيدة الي تحب المادلين خفيف بزاف ولا كما نحبو أنا بهذا الشكل.
نضيفو عليه البياض الي كنا طربناه كالثلج،
نحركوه ونقلبوه بالشوية حتى تختفي رغوة البياض.
نكون حظرت السينية المخصصة بالمادلين او القوالب وحطيت عليها كيسات المادلين، ونوزع الخليط ونرشهم بقليل من السكر.
وهذا الشكل النهائي وبعد ما تتذوقيه، مستحيل تجربي وصفة أخرى لأنو حقا روعة، هذه الوصفة تقطعلكم 28 او 30 حبة حسب حجم البيض