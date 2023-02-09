هل سمعت عن الرجل الذي يمتلك ألف روح؟ سمعت العديد من القصص للغريب ولكن هذه القصة لديها ذوق غريب، كيف يمكن لطفل أن ينجو من كل هذه الحوادث الخطيرة؟ وكأن هذا الشخص الذي اسمه \