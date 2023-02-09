aymenbdn
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هل سمعت عن الرجل الذي يمتلك ألف روح؟
قصة حقيقية وغريب عن أكثر شخص تعرض لحوادث غي حياته منذ ولادته الى حد وفاته ، (قصة رائعة ومشوقة رابطها اضغط هنا )
هل سمعت عن الرجل الذي يمتلك ألف روح؟
هل سمعت عن الرجل الذي يمتلك ألف روح؟ سمعت العديد من القصص للغريب ولكن هذه القصة لديها ذوق غريب، كيف يمكن لطفل أن ينجو من كل هذه الحوادث الخطيرة؟ وكأن هذا الشخص الذي اسمه \
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