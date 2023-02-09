زلزال سوريا وتركيا عناوين عريضة تحمل المزيد من التفاصيل

تجاوزت حصيلة قتلى الزلازال 20الفا

بقوة 7,8 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق حوالى 17,9 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ضرب زلزال مرعب منطقة جنوب شرقي تركيا وشمالي سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 فبراير/ شباط 2023)، ما أسفر عن دمار شديد ومقتل أكثر من 2700 شخص في البلدين، بحسب معطيات غير نهائية مساء الاثنين. ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض.





وأفادت هيئة إدارة الكوارث التركية أنه تم انتشال 17 ألفاً و134 جثة من تحت الأنقاض إلى الآن، فيما تم إحصاء 3317 جثة في سوريا بحسب آخر حصيلة رسمية ومصادر طبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 20 ألفا و451.

وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس الخميس عبر حسابه على تويتر أنه "في طريقه" إلى سوريا حيث تدعم المنظمة الخدمات الصحية الأساسية في المناطق التي ضربها الزلزال الأخير، استناداً إلى عملنا في البلاد منذ وقت طويل".

اكدت عدة تقارير أن نشأت الزلزال كانت على بعد 26 كيلومترا تقريبا شرقي مدينة نورداي التركية وعلى عمق نحو 18 كيلومترا عند فالق شرق الأناضول. وأطلق الزلزال موجات باتجاه الشمال الشرقي، مما تسبب في حدوث دمار في وسط تركيا وسوريا.

وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.

وسط درجات حرارة تقترب من التجمد واصلت فرق الإنقاذ بالليل وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء العمل لانتشال المحاصرين تحت أنقاض المباني في جنوب تركيا وشمال سوريا، وبدأت فرق الإنقاذ والمساعدات من دول العالم في الوصول

وتفاقمت آثار الزلزال في سوريا بسبب الدمار الذي لحق بها جراء الحرب الأهلية. وقال مدير منظمة الدفاع المدني التابعة للمعارضة السورية اليوم الثلاثاء إن الوقت ينفد لإنقاذ مئات العائلات التي لا تزال محاصرة تحت أنقاض المباني المدمرة وأضاف رائد الصالح لرويترز أن هناك حاجة عاجلة لمساعدات من المنظمات الدولية من أجل جهود الإنقاذ التي تبذلها منظمة الدفاع المدني المعروفة باسم الخوذ البيضاء في شمال غرب سوريا الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة. وقال "كل ثانية تعني إنقاذ أرواح ونناشد جميع المنظمات الإنسانية تقديم مساعدات مادية، والاستجابة لهذه الكارثة بشكل عاجل".





ما مدى قوة هذا الزلزال؟

بلغ متوسط الزلازل التي تتجاوز قوتها سبع درجات أقل من 20 زلزالا على مر التاريخ، مما يجعل زلزال اليوم حدثا خطيرا.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما وقع بأنه الكارثة الأسوأ التي تتعرض لها بلاده منذ عام

قصص ​ زلزال تركيا وسوريا: عائلة فرت من حصار غزة وحروبها لتلقى حتفها في أنطاكية

توقف قطار الحياة لعائلة أبو جلهوم غزية الأصل في آخر محطاته بمدينة أنطاكيا التركية تحت أنقاض بناية سكنية انهارت بفعل قوة الزلزال المدمر الذي ضرب المدينة وما حولها وصولا إلى الأراضي السورية.

وقد قضي الزلزال على آمال تلك الأسرة المكونة من ستة أفراد والتي فرت من قطاع غزة هربا من حصارها وجحيم حروبها المتكررة ومن أوضاعها الحياتية والاقتصادية السيئة بحثا عن حياة رغيدة ومستقرة، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن.

من قرية هربيا إلى مدينة أنطاكيا

هاجر عبد الكريم عبد العزيز أبو جلهوم (51 عاما) والذي قضى وعائلته في الزلزال من قطاع غزة برفقة زوجته وأولاده إلى تركيا عام 2011 بحثا عن عمل ليبدأ حياة مستقرة بعيدا عن الأوضاع غير المستقرة في غزة.



وتعود أصول عائلة عبد الكريم إلى قرية هربيا التي هاجرت منها عام 1948 بعد تأسيس دولة إسرائيل، ولدى عبد الكريم أربعة من الأبناء وهم نور وكنزي وبراء ومحمد، حاله حال شباب القطاع الذين ركبوا قوارب الهجرة غير الشرعية بحثا عن أي فرص للعمل، حيث واجه صعوبات جمة، ولم يحالفه الحظ في بداية مشواره حيث غادر تركيا إلى اليونان ومن ثم رجع مرة أخرى إليها، وبدأت أوضاعه بالتحسن بعد أن وجد فرصة مناسبة للعمل ومن ثم حصل على الجنسية التركية



يقول فهد وهو شقيق عبد الكريم لبي بي سي " تفاجئنا بخبر الزلزال وبدأنا بمحاولة الاستفسار والسؤال عن أخي، ولكن الاتصالات انقطعت معهم وعلمنا من أحد أصدقائه من العراق أن المنزل الذي كان يسكن فيه قد انهار عليهم جميعا، فشعرنا بصدمة وحزن كبيرين، لأننا كنا قد أجرينا اتصالا معه قبل الزلزال بساعات فقط، وتحدثت معه والدتي مطولا".

يقنت عائلة أبو جلهوم أنه لا مفر من مواراة جثامين أبنائها في تركيا، وذلك نظرا لصعوبة إحضارهم إلى غزة في ظل الارتفاع الكبير في أعداد الوفيات وحالة الطوارئ العامة في البلاد، إضافة إلى صعوبة الاتصالات وتكاليف النقل.وقد أقامت العائلة مجلس عزاء لهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورغم الأجواء العاصفة والماطرة فقد حضر مجلس العزاء المئات من سكان الشمال وأقرباء وأصدقاء الضحايا، وقد خيمت حالة من الصدمة والحزن على وجوه الحاضرين الذين تحملوا معاناة الخروج في الطقس السيئ ليعبروا عن تضامنهم ومواساتهم للعائلة المكلومة.





“اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل، والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن