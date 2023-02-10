روحٌـ👀ـتائهةـ
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منوريين لماوييات
طبعاا دوماا نسعي للحصول على بشرة مشرقة لامعة مغذية
وللحصول عليها نستعمل افضل المنتجات
من المنتجات القديمة واللى لانزال نستعملها الى هذا اليوم " ماء الورد "
اولا نشوفوو الفوائد ديالووو
فوائد استخدامه الدائم :
*_تقليل التجاعيد
*_إغلاق المسامات في الوجه
*_إزالة انتفاخ العين من الأسفل
*_إزالة بقع النمش
*_علاج البشرة الجافة وترطيبها
*_تفتيح لون البشرة
*_تأخير ظهور آثار الشيخوخة
*_تنقية البشرة وجعلها خالية من الأوساخ
*_علاج حب الشباب
*_تخفيف احمرار وتهيج البشرة الحساسة
التخلص من البقع الداكنة
وايضاا يستعمل في العديد من انواع اقنعة الوجه مثلا:
قناع للبشرة الحساسة :
يتم استخدام ثلاث ملاعق من ماء الورد ، ملعقة من لبن الزبادي، ملعقتان من دقيق الشوفان، يتم خلط هذه المواد معا ونضعها على البشرة مع تدليكها بخفة لتنشيط الدورة الدموية ونتركها مدة 15 دقيقة ثم نغسلها .
وهذا ماء الورد اللى نستخدم فيه حالياا رغم انوو منتج ثمن تاعوو زهيد واى وحدة تقدر تشريه الا انوو ريحتووو تهبل ويزيد نستعملووو كذلك كمزيل للماكياج حاجة Tooop .