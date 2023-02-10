🌹🌸🌻🍁🌺 ماء الورد 🌷🌴🌻🌸🌼

روحٌـ👀ـتائهةـ

روحٌـ👀ـتائهةـ

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إنضم
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مملكة لايمكن لاحد دخولها فلا جدوى من المحاولة 😓
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منوريين لماوييات

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طبعاا دوماا نسعي للحصول على بشرة مشرقة لامعة مغذية

وللحصول عليها نستعمل افضل المنتجات

من المنتجات القديمة واللى لانزال نستعملها الى هذا اليوم " ماء الورد "

اولا نشوفوو الفوائد ديالووو

فوائد استخدامه الدائم :

*_تقليل التجاعيد

*_إغلاق المسامات في الوجه

*_إزالة انتفاخ العين من الأسفل

*_إزالة بقع النمش

*_علاج البشرة الجافة وترطيبها

*_تفتيح لون البشرة

*_تأخير ظهور آثار الشيخوخة

*_تنقية البشرة وجعلها خالية من الأوساخ

*_علاج حب الشباب

*_تخفيف احمرار وتهيج البشرة الحساسة

التخلص من البقع الداكنة

وايضاا يستعمل في العديد من انواع اقنعة الوجه مثلا:

قناع للبشرة الحساسة :

يتم استخدام ثلاث ملاعق من ماء الورد ، ملعقة من لبن الزبادي، ملعقتان من دقيق الشوفان، يتم خلط هذه المواد معا ونضعها على البشرة مع تدليكها بخفة لتنشيط الدورة الدموية ونتركها مدة 15 دقيقة ثم نغسلها .

وهذا ماء الورد اللى نستخدم فيه حالياا رغم انوو منتج ثمن تاعوو زهيد واى وحدة تقدر تشريه الا انوو ريحتووو تهبل ويزيد نستعملووو كذلك كمزيل للماكياج حاجة Tooop .


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هذا هو يشد مدة طويلة هههه كيما نحبوو كامل هههههه حتى تنساي وقتاه شريتيه اصلا واستعمالووو سهل جداا بحكم انوو القارورة تاعووو كيف قارورة العطر وهكداا تتحكمى فيه بسهولة .

ملاحظة كاين بشرة تتحسس منوو فردوو بالكم

اللى ستعملاتوو ولا تستعمل فيه تحكيلنا عليه


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