ماء الورد الحل الأمثل لبشرتك الدهنية

منذ قديم الازل عُرفت استخدامات ماء الورد العديدة للعناية بالبشرة والجسم فكانت الملكة كليوباترا تستخدم خلاصات بتلات الورد لصحة البشرة والتجميل. فوائد ماء الورد لجميع انواع البشرة حيث يدخل في خلطات تعالج مشاكل البشرة وتمنحها الترطيب والنضارة الدائمة. اليكِ اهم الخلطات للعناية بالبشرة و استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية حيث غالبا ما يعاني اصحاب البشرة الدهنية من مشاكل بها ويكمن الحل الامثل والابسط في ماء الورد لعلاج مختلف مشاكل البشرة. المحتويات: فوائد ماء الورد للبشرة الدهنية استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية خلطات ماء الورد للبشرة الدهنية فوائد ماء الورد للبشرة الدهنية: – يحتوي ماء الورد على فيتامينات كثيرة تفيد في علاج مشاكل البشرة منها: فيتامين A : الذي يساعد على تجديد خلايا البشرة ومقاومة الشيخوخة ويعتبر ضرورى للحصول على بشرة نقية ونضرة فيتامين B3 (النياسين) : احرصي على تناول وجبات غذائية غنية بفيتامين B3 او يمكنك بسهولة التعويض بماء الورد لنفس الفائدة فيتامين C : والذي يحفظ انتاج الكولاجين فيساعد على ابقاء بشرتك حيوية ومرنة ويقاوم التجاعيد وعلامات الشيخوخة فيتامين D : يساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم وتعزيز صحة البشرة فيتامين E : تنشيط الدورة الدموية وتقوية نسيج الجلد والبشرة – يحافظ ماء الورد للبشرة الدهنية على توازن درجة الحموضة بالبشرة فتقاوم ظهور حب الشباب والبثور بالوجه – يعادل توازن انتاج البشرة الدهنية للزيوت والدهون فيقلل اللمعان ببشرتك ويثبت الماكياج لفترة اطول – يقلل احمرار وتوهج البشرة الحساسة او البشرة المعرضة لاشعة الشمس كثيرا – كما يعد من فوائد ماء الورد للبشرة علاج الجفاف وملائمة الجروح بالبشرة – ماء الورد لتنظيف المسامات بعمق وازالة اي شوائب واتربة معلقة بها – استخدامات ماء الورد لترطيب البشرة بطرق وخلطات عديدة – ماء الورد يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات تمنع الالتهاب، واحمرار البشرة او تهيج حب الشباب – خصائص ضد البكتيريا فيمنع ظهور الحبوب ويحافظ على بشرة نقية – علاج اثار حب الشباب – من ابرز فوائد ماء الورد ان به خصائص مضادات الأكسدة تمنع تلف الخلايا فتقاوم علامات الشيخوخة و التجاعيد – من فوائد ماء الورد للبشرة تجديد وتقوية خلايا الجلد والبشرة فلا تتأثر سريعا باشعة الشمس او صدمات او غيرها – من فوائد ماء الورد للبشرة الدهنية قبض المسامات الواسعة – استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية لعلاج حب الشباب بوصفات مختلفة – يساعد ماء الورد في علاج البثور من اكثر فوائد ماء الورد للبشرة الدهنية – يستخدم لتنظيف وتعقيم البشرة – ماء الورد لتفتيح البشرة – يعمل ماء الورد على تنعيم البشرة وترطيبها بإستمرار – يضيف ماء الورد للبشرة الدهنية النضارة والتورد – علاج الهالات السوداء بفعالية – مطهر للجلد ويقضي على البكتيريا – الاسترخاء وتهدئة الاعصاب استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية: استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية – من ابرز استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية استخدامه كتونر يومي لقبض المسامات – تحسين المزاج بوضع بتلات ورد في حوض استحمامك – يساعد على الاسترخاء وعلاج الارق – كمادات للعين لازالة الانتفاخ او الارهاق – يخلط في وصفات كريم او غسول لو ماسكات للبشرة الدهنية فهو منعش ومنعم رائع للبشرة – استخدامات ماء الورد كمزيل طبيعي للماكياج وسبراي مثبت للماكياج – تونر بعد الحلاقة لتخفيف الالتهابات والاحمرار – سبراي لحماية القدمين من البكتيريا خلطات طبيعية بماء الورد للبشرة الدهنية: يستخدم ماء الورد كتونر يومي عن طريق تمرير قطنة مبللة بماء الورد على الوجه بعد غسله جيدا وقبل النوم كما يمكن عمل ثلج من ماء الورد ومرريها يوميا على بشرتك فهي طرق فعالة جدا لغلق المسامات. – يخلط ماء الورد مع عصير الليمون ويستخدم كغسول لعلاج البشرة الدهنية ومحاربة الحبوب. هذا اللينك لتعرفين اكثر عن كيفية علاج البشرة الدهنية بوصفات طبيعية. – يمكنك ازالة الماكياج بقطنة مبللة بماء الورد، كما يمكن وضعها ككمادات لعلاج انتفاخات العين او كمهدئ للبشرة من اشعة الشمس او لعلاج التهابات. – ماء الورد للعناية بالبشرة والجسم فحمام ماء الورد من افضل الحمامات المفيدة للاسترخاء وتهدئة الاعصاب، اضيفي كوبين من ماء الورد الى حوض الاستحمام الخاص بك واغمري جسدك به مدة لا تقل عن 10 دقائق واستمتعي بجسد وبشرة ناعمة. – وصفة ماء الورد والدقيق لتنعيم البشرة الدهنية: (ربع كوب ماء ورد + نصف كوب دقيق)يمزج جيدا حتي تحصلين على قوام متماسك ثم ضعيه على وجهك نصف ساعة وازيليه بلطف وبحركات دائرية. – وصفة ماء الورد وعصير الطماطم لازالة الرؤوس السوداء ونضارة البشرة الدهنية: (ربع كوب من عصير الطماطم + اربع ملاعق كبيرة من ماء الورد) اخلطي المكونات وضعيها لمدة 15- 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ. استخدامات ماء الورد للبشرة الدهنية وخلطها في كثير من الوصفات لما لها من فوائد رائعة للبشرة كما ذكرنا ومن هذة الوصفة تساعد على تقليل افرازات البشرة الدهنية وتقليل لمعان البشرة وترطيبها. فقط بتمرير قطنة مبللة بماء الورد على المكان المراد ترطيبه او علاجه ستساعدك على تحسين حالته. يتوافر ماء الورد حولك في اي ماركت وباسعار قليلة، احرصي على تواجده على تسريحتك فهو له الكثير من الاستخدامات للبشرة والجسم ويمنحك بشرة صحية ومنعشة وجسم ناعم وجميل.