عرض عمل بالبنك الوطني الجزائري

Adem4dz

Adem4dz

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إنضم
15 جانفي 2023
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النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر

عرض عمل بالبنك الوطني الجزائري​

تعلن الملحقة المحلية للتشغيل تيسمسيلت عن عرض عمل بالبنك الوطني الجزائري كما هو موضح ادناه

الهيئة المستخدمة البنك الوطني الجزائري

المناصب المطلوبة

EMPLOYE DE BANQUE

عدد المناصب: 01

نوع العقد CDI

مكان العمل /

القطاع القانوني عام

تاريخ تسجيل العرض 08 فيفري 2023

ملاحظة العرض موجه للمسجليK على مستوى الملحقة المحلية للتشغيل تيسمسيلت

التفاصيل كاملة في الصورة المرفقة

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