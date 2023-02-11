Adem4dz
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- 15 جانفي 2023
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عرض عمل بالبنك الوطني الجزائري
تعلن الملحقة المحلية للتشغيل تيسمسيلت عن عرض عمل بالبنك الوطني الجزائري كما هو موضح ادناه
الهيئة المستخدمة البنك الوطني الجزائري
المناصب المطلوبة
EMPLOYE DE BANQUE
عدد المناصب: 01
نوع العقد CDI
مكان العمل /
القطاع القانوني عام
تاريخ تسجيل العرض 08 فيفري 2023
ملاحظة العرض موجه للمسجليK على مستوى الملحقة المحلية للتشغيل تيسمسيلت
التفاصيل كاملة في الصورة المرفقة
الهيئة المستخدمة البنك الوطني الجزائري
المناصب المطلوبة
EMPLOYE DE BANQUE
عدد المناصب: 01
نوع العقد CDI
مكان العمل /
القطاع القانوني عام
تاريخ تسجيل العرض 08 فيفري 2023
ملاحظة العرض موجه للمسجليK على مستوى الملحقة المحلية للتشغيل تيسمسيلت
التفاصيل كاملة في الصورة المرفقة