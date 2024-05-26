توظيف بشركة طاسيلي للعمل الجوّي Tassili Travail Aérien

X

xavihichem2424

:: عضو منتسِب ::
إنضم
27 جويلية 2016
المشاركات
84
نقاط التفاعل
60
النقاط
3
الفرع الولائي للتشغيل بمستغانم


الملحقة المحلية للتشغيل عين تادلس مستغانم


عرض عمل


شركة طاسيلي للعمل الجوّي Tassili Travail Aérien


الجهة المستخدمة: Tassili travail aérien


الطابع القانوني: Public


تاريخ التسجيل: 23/05/2024


المناصب المتاحة:

من هنا


للمزيد من اعلانات التوظيف اشغط هنا مسابقات التوظيف
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
لإعلاناتكم وإشهاراتكم عبر صفحات منتدى اللمة الجزائرية، ولمزيد من التفاصيل ... تواصلوا معنا
العودة
Top