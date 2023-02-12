ورقة إحياء العيون الطبيعية في البحرين

تمر السنين على الإنسان ولا تبقى له غير الذكريات، فإذا فقد ذاكرته فقد ماضيه، ومن لا ماض له لا حاضر له ولا مستقبل. إحياء الذكرى هو ربطٌ للماضي بالحاضر و إعداد لمستقبل يشهده تاريخ المملكة. ومن هنا جاءت فكرة مشروع إحياء العيون الطبيعية في مملكة البحرين، لما كان لها من دور أساسي في الحياة المعيشية للمواطن البحريني. والتي شهدت تدهوراً متسارعاً في العقود الماضية، نتيجة لتردي حالة مياه الخزان الجوفي الذي تستمد العيون مياهها منه، مما أدى إلى جفاف معظمها وردمها وتصحر الأراضي الزراعية حولها.
أخذت وزارة البلديات على عاتقها مشروع إحياء العيون الطبيعية، وكان أول ما قامت به هو تطوير عين عذاري والذي تم فيه إحياء العين بصورة اصطناعية وإعادة بناء ما كان موجوداً حول العين وإضافة مساحات جديدة للجلوس والاستجمام، تأتي بعدها عين أم الشعوم التي تم افتتاحها منذ فترة قريبة.
فقد قامت وزارة البلديات بتصميم وإنشاء حديقة أم الشعوم للمحافظة على ذكرى العين وإنشاء مكان للترفيه لمنطقة الماحوز والمناطق المجاورة. وذلك بوضع تصميم يناسب مع جميع الأعمار من الصغار إلى الكبار والأخذ بعين الاعتبار احتياجات سكان المنطقة.
عين أم الشعوم كانت من أهم العيون الطبيعية وذلك لموقعها المتميز فهي تتوسط منطقة الماحوز، وكانت لا تروى بمائها العذب منطقة الماحوز فحسب بل المنامة والقضيبية وأم الحصم والزنج. وهي مكونة من عينين العين الكبيرة للشرب والسياحة والعين الصغيرة التي كانت تستخدم لتنظيف الحيوانات.
الورقة سوف توضح دراسة متخصصة أفكار التصميم وطرق الإنشاء التي أتبعت لتنفيذ هذا المشروع الترفيهي ويمكن اعتبارها تجربة رائدة من حيث الناحية التصميمية والإنشائيةوالادارة المشاريعية بقيام الجهاز التنفيذي بطريقة التنفيذ المباشر بدون وضعها تحت مناقصة ومقاول. ويمكن تكرارها على العيون الأخرى في مملكة البحرين.
أحياء العيون في البحرين:
تمر السنين على الإنسان ولا تبقى له غير الذكريات، فإذا فقد ذاكرته فقد ماضيه، ومن لا ماض له لا حاضر له ولا مستقبل. إحياء الذكرى هو ربطٌ للماضي بالحاضر و إعداد لمستقبل يشهد تاريخ المملكة. ومن هنا جاءت فكرة مشروع إحياء العيون الطبيعية في مملكة البحرين، لما كان لها من دور أساسي في الحياة المعيشية للإنسان البحريني. فحضارة البحرين قامت على مياه العيون الطبيعية وجعلت منها منطقة جذب للسكان وبلداً زراعياً حملت أسماء عدة في التاريخ الحديث كلؤلؤة الخليج، وعروس الخليج وأم المليون نخلة، وذلك بسبب انتشار مظاهر الجفاف والتصحر حول الجزيرة.
عرفت البحرين بوجود عدد كبير من العيون البرية والينابيع البحرية التي تستمد مياهها من خزان جوفي كبير يسمى الدمام وهو الخزان الجوفي الرئيسي في البحرين، الذي يمثل جزءاً صغيراً من الخزان الجوفي الواسع الامتداد والمسمى بالخزان العربي الشرقي. الذي يمتد من صحراء الدهناء في وسط المملكة العربية السعودية إلى المنطقة الشرقية والبحرين (شكل 1).
مواقع العيون الطبيعية:
تقع معظم العيون الطبيعية بالقسم الشمالي من مملكة البحرين، وتنتشر الينابيع البحرية على سواحل جزيرتي المحرق وسترة وبصورة اقل على السواحل الشمالية ( شكل 2 ). ومن أهم هذه العيون عين عذاري في منطقة السهلة الجنوبية، التي تدور حولها كثير من الأساطير. يتفرع من عين عذاري عدد من الجداول (السيبان) تروي أكثر من ثلاثة أميال طولاً من النخيل، وعرفت بأنها تسقي البعيد قبل القريب، واشتهرت عين عذاري بغزارة وقوة تدفق مياهها لدى دول منطقة الخليج. وبعدها يأتي عين قصاري، عين أم الشعوم، عين الحنينة، عين الرحى، عين السفاحية إلى آخره من العيون التي نفذ مائها أو تم ردمها مؤخراً بسبب جفافها.