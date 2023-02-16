اللّهم لك الحمد

-اَللَّهُمَّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك سميعٌ قريبٌ مجيبُ الدعوات اَللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى اَلْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ فَتَوَفَّهُ عَلَى اَلْإِيمَانِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا إِذَا عَرِقَ الْجَبينُ وكَثُرَ الأنينُ وأَيِسَ مِنَّا الْقَريبُ والطبيبُ وَبكى عَلَيْنَا الصديقُ والحبيبُ اَللَّهُمَّ ارحمنا إذا حملنا على الأعناق وبلغت التراقى وقيل من راق والتفت الساق بالساق إليك يا ربنا يومئذ المساق وَارحَمْنَا يَا مَولانَا إِذَا وَارانَا التُّرابُ وَوَدَّعَنَا الأحْبَابُ وَفَارَقْنَا النَّعِيمَ وانقطَع عَنَّا النَّسِيم اَللَّهُمَّ كن معنا إذا نُفخ في الصور وبُعثر ما في القبور إليك يا ربنا يومئذٍ النشور كن معنا يوم القيامة يوم الحسرة والندامة يوم يرى كل إنسان منا عمله أمامه وتسألك جميع الكائنات السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللَّهُمَّ إنَا نسألك الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ ونعوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ



-يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات ويا غافر السيّئات يا وليّ الحسنات ويا دافع البليّات اللهم إنك قلت وقولك الحق: "ادعوني أستجب لكم" وقلت وأنت أصدق القائلين: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التّكلان ولا حول ولا قوة إلا بك أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم لا تَرُدَّنا خائبين ولا من رحمتك مطرودين "سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"