التحــرش

razan roza

razan roza

:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
إنضم
2 ماي 2022
المشاركات
621
النقاط
51
العمر
22
محل الإقامة
باتنة
الجنس
أنثى
التحــرش : لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم... |
لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم والأستاذ الجامعي والدكتور؟
لو كان سببه الفقر، لماذا يتحرش رجل الأعمال ؟
ولو كان سببه تأخر الزواج، لماذا يتحرش المتزوج وأب البنين والبنات ؟
و لو كان سببه الكبت الجنسي، لماذا يتحرش ذو 14 سنة
لو كان سببه لباس المرأة، لماذا يتم التحرش بـ المنتقبة و المجلببة ؟
التحــرش الجنسي لو كان سببه جسم المرأة و قوامها المثير ، لماذا يتم التحرش بـ الأطفال ؟
 
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