التحــرش : لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم... |

لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم والأستاذ الجامعي والدكتور؟

لو كان سببه الفقر، لماذا يتحرش رجل الأعمال ؟

ولو كان سببه تأخر الزواج، لماذا يتحرش المتزوج وأب البنين والبنات ؟

و لو كان سببه الكبت الجنسي، لماذا يتحرش ذو 14 سنة

لو كان سببه لباس المرأة، لماذا يتم التحرش بـ المنتقبة و المجلببة ؟

التحــرش الجنسي لو كان سببه جسم المرأة و قوامها المثير ، لماذا يتم التحرش بـ الأطفال ؟