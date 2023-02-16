razan roza
:: مرشحة لطاقم العمل ::
:: مرشحات للإدارة ::
- إنضم
- 2 ماي 2022
- المشاركات
- 621
- النقاط
- 51
- العمر
- 22
- محل الإقامة
- باتنة
- الجنس
- أنثى
التحــرش : لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم... |
لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم والأستاذ الجامعي والدكتور؟
لو كان سببه الفقر، لماذا يتحرش رجل الأعمال ؟
ولو كان سببه تأخر الزواج، لماذا يتحرش المتزوج وأب البنين والبنات ؟
و لو كان سببه الكبت الجنسي، لماذا يتحرش ذو 14 سنة
لو كان سببه لباس المرأة، لماذا يتم التحرش بـ المنتقبة و المجلببة ؟
التحــرش الجنسي لو كان سببه جسم المرأة و قوامها المثير ، لماذا يتم التحرش بـ الأطفال ؟
لو كان سببه الجهل، فـ لماذا يتحرش المعلم والأستاذ الجامعي والدكتور؟
لو كان سببه الفقر، لماذا يتحرش رجل الأعمال ؟
ولو كان سببه تأخر الزواج، لماذا يتحرش المتزوج وأب البنين والبنات ؟
و لو كان سببه الكبت الجنسي، لماذا يتحرش ذو 14 سنة
لو كان سببه لباس المرأة، لماذا يتم التحرش بـ المنتقبة و المجلببة ؟
التحــرش الجنسي لو كان سببه جسم المرأة و قوامها المثير ، لماذا يتم التحرش بـ الأطفال ؟