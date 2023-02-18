نصائح زميلي في العمل 🤌

موقف في العمل:السمانة لي فاتت كنت خدام المناوبة كعادتي على ساعة23سا 00... سمعني صحبي نحكي مع الواليدة اهاه مليحة صافا دار ملاح... ومبعد قاتلي الوالدة كشما بانلك مكتوب في اشارة ليها على كاش مادبرت نعناعة تاع زواج ولا مزال... فكان رد تاعي تلقائي وروتيني عادي مزال يما.. مكتبش ربي... كي كملت الهدرة... نطق زميلي فالعمل... الزواج مكتوب وتدبيرتو عام... قتلو نعم وهوكذالك... ومبعد استحفل وجاء ماشيا... وبدا يدبر عليا... هيا لازم تكون متخلقة... الكشة متهمش قد ما تهم العقلية... واذا شفتها قبايلية ولا جيجلية ولا جلفاوية ثاني مليحة معروفين بشطارتهم... سكتت لبرهة ومبعد قتلو بصح شكون قلك راني نحوس ولا راك تدبر عليا اكاك برك ... قلي ااه لالا اني ندبر على صحبي برك... وكمل قائلا... لازم نتا ثاني تكون ذارڨاز ويلزم تكون كلمتك لي تمشي ومن لول افرض روحك... خليتو هدر شوية...المهم تماك طاحتلنا خدمة ... كملناها مع5تاع صباح... واذا بيا نسمعو يحكي فالتيلفون... لالا نسرين متفهمنيش غالط... كنت خدام... نسرين متكوبيش اصبرينفهمك... نيسو اسمعيني برك... بلع اشت خاين...خويا البيطراف.... طيح خشين... عصعص شوية... زير روحك... افرض روحك... حكماتلك لادياري كي شفت لابال تاعها... ختي نعناعة ميزيدش يعاود... في خاطر خوك... عندااك كان خدام بركالعبرة: كي يكون واحد يهدر فالتيلفون سيي متسرقش الهدرة ومتدخلش روحك فشؤون غيرك ومتعطيش مواعض نتا اصلا مشك قادر تطبقها ومكش عايشها...