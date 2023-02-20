سلام و عليكم انا بنت مخطوبة منذ سنتين لواحد عسكري درنا لونكات تاع العقد عندنا سبعة شهر مرجعولناش اذا قبلو ولا لا مع العلم عندي اخ من الاب فقط ليس من نفس الام كان ارهابي تائب و قعد عشرة سنين فالحبس البريود تاع العشرية السوداء نورمالمون و انا سيد هذا ماني عايشة معاه مانعرفو و الأب تاعي متوفي اذا مقبلوش لونكات هاذي كاين حل نقدر نديرو ولا نبطل من فضلكم دلوني على حل راني في حالة يرثى لها