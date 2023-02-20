بدون إجابة لونكات مع عسكري

M

machamacha

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 فيفري 2023
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
24
محل الإقامة
الجزائر تبسة
الجنس
أنثى
سلام و عليكم انا بنت مخطوبة منذ سنتين لواحد عسكري درنا لونكات تاع العقد عندنا سبعة شهر مرجعولناش اذا قبلو ولا لا مع العلم عندي اخ من الاب فقط ليس من نفس الام كان ارهابي تائب و قعد عشرة سنين فالحبس البريود تاع العشرية السوداء نورمالمون و انا سيد هذا ماني عايشة معاه مانعرفو و الأب تاعي متوفي اذا مقبلوش لونكات هاذي كاين حل نقدر نديرو ولا نبطل من فضلكم دلوني على حل راني في حالة يرثى لها
 
Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
38
النقاط
3
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
في رأيي .. مادام فيها الحكاية اتاع "ارهااب" اذا كمل عام ولم يردو عليكم ولو بالرفض انصحكما كل واحد يشوف مكتوبو من جهة أخرى .
 
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