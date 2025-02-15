هل كوني من عائلة لها سوابق سيأثر على زواجي من عسكري و ابوه جوندارم

F

Fariale

:: عضو منتسِب ::
سلام عليكم
انا راني مع عسكري و انا من عائلة عندها سوابق (عندي 2 خوالي من ارهاب و خالي واحد دخل لحبس وخرج وعفاو عليه) في العشرية السوداء
زوج خوالي واحد ميت ودفنوه و لاخر مفقود من هذاك الوقت معلابالناش اذا حي ولا ميت ولا وين راه كامل (اذا سجلوه ميت ولا لالا معلاباليش)
هل هذا راح يأثر على زواجي؟؟
راح يرفضو بعد لونكات؟ ولا الامر يخص فقط الاب و الاخ و الام.
احتاج رد من فضلكم
 
انا والله ماعلبالي ...لكن نتمنى الاخوة يساعدوك ..وربي يكملكم على خير 😁
 
نتتظر مرور الاخوة لي عندهم معلومات يفيدو الاخت
 
حسب تجربتي من ثماني سنوات التحقيق شمل الاب الام الاخوة الاعمام والاخوال ويشملك طبعا ملاحظة زوجي ليس عسكري لكن في سلك الامن أيضا
 
شكرا
 
يشمل الاخوة من الاب فقط!!
 

