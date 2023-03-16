فكر مرتين قبل غسل الدجاج

جمــآنــة
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هل تغسل الدجاج قبل طهيه؟ فكر مرتين قبل فعل ذلك مجددًا إذن.
من الشائع غسل الدجاج قبل طهيه، ولكن الخبراء والأطباء أكدوا أن هذا الفعل من شأنه أن يسبب لك ما لا يحمد عقباه، إذ يتسبب غسل الدجاج في انتشار البكتيريا الخطرة في أنحاء المطبخ والتصاقها بأدوات المطبخ، مما يشكل خطرًا على صحة الإنسان.
ويتعلق الأمر ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا العطيفة واللتان تسببان التهابات في الأمعاء، وتزيدان من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات في موقع NSW Health تذكر أن عدد الإصابات ببكتيريا العطيفة والسالمونيلا في ارتفاع، وأكدت أن السبب الأول في انتشارها هو غسل اللحوم البيضاء، أي الدجاج.
قد يبدو الأمر صعبًا وغير مألوف في البداية، ولكن عندما تطلع على الدراسات وأقوال الخبراء والأطباء ستغير رأيك حتمًا، أما إذا كنت مصرًا على فعل ذلك فننصحك بغسل الدجاج في إناء واحد، أي لا تستعمل الحنفية في عملية الغسل، فهذا من شأنه أن يخفف خطر انتقال البكتيريا إلى أجزاء المطبخ، أو الأواني الأخرى، ثم تأكد من الغسل الجيد للإناء الذي قمت بغسل الدجاج فيه.
أما عني شخصيًا، فقد تعودت على عدم غسله رغم أني كنت أضعه لمدة لا تقل عن 5 دقائق تحت صنبور المياه
وأنت، أخبرني هل تغسل الدجاج؟
من الشائع غسل الدجاج قبل طهيه، ولكن الخبراء والأطباء أكدوا أن هذا الفعل من شأنه أن يسبب لك ما لا يحمد عقباه، إذ يتسبب غسل الدجاج في انتشار البكتيريا الخطرة في أنحاء المطبخ والتصاقها بأدوات المطبخ، مما يشكل خطرًا على صحة الإنسان.
ويتعلق الأمر ببكتيريا السالمونيلا وبكتيريا العطيفة واللتان تسببان التهابات في الأمعاء، وتزيدان من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء.
ومن الجدير بالذكر أن الإحصائيات في موقع NSW Health تذكر أن عدد الإصابات ببكتيريا العطيفة والسالمونيلا في ارتفاع، وأكدت أن السبب الأول في انتشارها هو غسل اللحوم البيضاء، أي الدجاج.
قد يبدو الأمر صعبًا وغير مألوف في البداية، ولكن عندما تطلع على الدراسات وأقوال الخبراء والأطباء ستغير رأيك حتمًا، أما إذا كنت مصرًا على فعل ذلك فننصحك بغسل الدجاج في إناء واحد، أي لا تستعمل الحنفية في عملية الغسل، فهذا من شأنه أن يخفف خطر انتقال البكتيريا إلى أجزاء المطبخ، أو الأواني الأخرى، ثم تأكد من الغسل الجيد للإناء الذي قمت بغسل الدجاج فيه.
أما عني شخصيًا، فقد تعودت على عدم غسله رغم أني كنت أضعه لمدة لا تقل عن 5 دقائق تحت صنبور المياه
وأنت، أخبرني هل تغسل الدجاج؟