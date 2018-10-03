غسل الأطعمة

طعمة لا يجب عليك غسلها قبل تناولها!

أطعمة لا يجب عليك غسلها قبل تناولها!

غسل الفطر يُمكن أن يضر بالنكهة بشكل كبير

غسل الدجاج يمكن أن يزيد من خطر التسمم الغذائي

يجب عليك ألا تغسل السمك الخام في حوضك أيضًا

احتفظ باللحوم الحمراء بعيدًا عن الماء قبل الطهي

معظم حبوب الكينوا المُغلّفة والجاهزة للطهي لا يجب غسلها

لا تغسلي المعكرونة قبل أو بعد الطهي

لا يجب عليك غسل جميع أنواع الأرز قبل الطهي

ربما سمعت من قبل أن غسل طعامك قبل الطهي هو وسيلة جيدة لمنع التسمم الغذائي وتنظيفها من الأوساخ. لكن هذا الأمر غير صحيح في معظم الحالات، بحيث يوجد عدد قليل من الأطعمة لا يجب عليك غسلها قبل طهيها أو تناولها.الفطر يُعتبر نبات ماص للسوائل، ويكاد من المُستحيل أن يجف بعد يُصبح رطبًا. وقد حذّر العديد من خبراء الصحة من غسل الفطر، نظرًا لأنه سيمتص كميات كبيرة من الماء (ومن المُحتمل الصابون)، مما يُؤدي إلى صحن غير جيد من حيث المظهر والمذاق.على عكس ما قد تفترضه، فإن غسل دواجنك غسلًا شاملاً في الحوض يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالمرض.“من خلال غسل الدجاج النيئ في الحوض، من المُرجح أن تقوم بنشر البكتيريا في جميع أنحاء المطبخ الخاص بك، بما في ذلك الأسطح النظيفة” وفقًا لخبير التغذية والخدمات الغذائيّة إريك سيدن.كما شدد سيدن على أن الطريقة الوحيدة لقتل البكتيريا في الدجاج النيئ هي من خلال طبخه.إن غسل الأسماك النيئة يحمل نفس المخاطر مثل غسل الدواجن، حيث يتم نشر البكتيريا الضارة على أسطح المطبخ، وهذا شيء ضار عند مُلامستها لطعام آخر، وفقًا لمجلة ريدرز دايجست.بالإضافة إلى خطورة الوضع مثل غسل الدجاج أو السمك، فإن غسل اللحوم الحمراء يُمكن أن تُؤثر على نوعية وجبتك.وحذر سيدن في مقاله بمجلة “ريدرز دايجست” قائلاً: “إن الرطوبة الإضافية أثناء الغسيل ستخلق بخارًا سيؤثر أيضًا على الطعم”.اربط اللحم الأحمر بمنشفة ورقية لإزالة الرطوبة الزائدة قبل الطهي، وقُم دائمًا بتبريده في الثلاجة لمنع اتساخ المكان من سوائل اللحم.إذا كنت قد اشتريت حبوب الكينوا المُغلفة، فإن غسلها قبل الطهي قد يُفسد مذاقها المُر الذي يُميزها.بعض الناس يغسلون المعكرونة قبل الطهي لتنظيفها. غير أن مجلة “ريدرز دايجست” كشفت أن ما تقوم به هو إزالة النشويات من على سطح المعكرونة. هذه النشويات تساعد الصلصة من الالتصاق على سطح المعكرونة ومنحها الطعم اللذيذ.المعكرونة المعبأة هي منتج جاف ومن المستبعد جداً أن تصل إليه أي بكتيريا تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء.وفقًا لموقع Chowhound، فقد كان المُصنعين يقومون بإضافة مسحوق خاص للأرز لإعطائه مظهر أكثر بياضًا. وقد كان الغسل مطلوب لإزالة ذلك المسحوق.لكن غسل الأزر قبل الطهي يُزيل أيضًا بعض النشويات الطبيعيّة التي تُغطي سطحه، والتي تعمل على تقليل لزوجة الأرز المطبوخ وينتج عنه حبة خفيفة وأكثر اشراقًا...........................................