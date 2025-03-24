المثقفة و الاخت Zili Na ضيفة العدد الثاني عشر من الخيمة

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم الرابع و العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة احدى الاخوات الرائعات
اخت غريبة جدا جدا ففي ضرف قصير جدا جعلت اسمها
ضمن الاسماء المميزة في اللمة
خاصة بلغتها العربية الجميلة
و ثقافتها في شتى المجالات
حديثة الانتساب في المنتدى لكن تحضى باحترام الجميع
جلبت انظارنا
بمواضيع جميلة
و ردود اجمل
و ولوج قوي
و رأي مميز
تفكير أميز
و حضور جميل
و روح زينة
و اصل طيب
جميلة اللمة
بنت اولاد نايل الاشاوس
رحبوا معي بالاخت العزيزة
منال @Zili Na
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم الرابع و العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة احدى الاخوات الرائعات
اخت غريبة جدا جدا ففي ضرف قصير جدا جعلت اسمها
ضمن الاسماء المميزة في اللمة
خاصة بلغتها العربية الجميلة
و ثقافتها في شتى المجالات
حديثة الانتساب في المنتدى لكن تحضى باحترام الجميع
جلبت انظارنا
بمواضيع جميلة
و ردود اجمل
و ولوج قوي
و رأي مميز
تفكير أميز
و حضور جميل
و روح زينة
و اصل طيب
جميلة اللمة
بنت اولاد نايل الاشاوس
رحبوا معي بالاخت العزيزة
منال @Zili Na
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط