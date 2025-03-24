  • [ مسابقة الماهر بالقرآن ]: هنيئا لأختنا فاطمة عليليش "Tama Aliche" الفوز بالمركز الأول في مسابقة الماهر بالقرآن التي نظمت من قبل إذاعة جيجل الجهوية وتحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية جيجل. ونيابة عن كافة أعضاء وطاقم عمل منتدى اللمة الجزائرية نهنئك بهذا الفوز فألف ألف ألف مليوون مبروك هذا النجاح كما نتمنى لك المزيد من النجاحات والتوفيق وأن يكون هذا الإنجاز إلا بداية لإنجازات أكبر في المستقبل القريب بإذن الله. موضوع التهنئة

المثقفة و الاخت Zili Na ضيفة العدد الثاني عشر من الخيمة

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
17,821
الحلول
2
نقاط التفاعل
52,991
النقاط
1,886
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


صحا فطوركم وسحوركم احبتنا في اللمة الغالية
تقبل الله منا و منكم صالح
🌼🌺🌻🌺
مواصلة لسلسلة ضيوف الخيمة الرمضانية
نسعد في اليوم الرابع و العشرون من شهر رمضان المبارك
باستضافة احدى الاخوات الرائعات
اخت غريبة جدا جدا ففي ضرف قصير جدا جعلت اسمها
ضمن الاسماء المميزة في اللمة
خاصة بلغتها العربية الجميلة
و ثقافتها في شتى المجالات
حديثة الانتساب في المنتدى لكن تحضى باحترام الجميع
جلبت انظارنا
بمواضيع جميلة
و ردود اجمل
و ولوج قوي
و رأي مميز
تفكير أميز
و حضور جميل
و روح زينة
و اصل طيب
جميلة اللمة
بنت اولاد نايل الاشاوس
رحبوا معي بالاخت العزيزة
منال @Zili Na
ضيفة عزيزة مكرمة في خيمتنا
فأهلا و سهلا بك و ندعوا الاعضاء الاعزاء ان يستغلوا هذا التواجد
مناقشة الضيف في شتى مناحي الحياة بكل حرية
إذن
إليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكم الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط
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