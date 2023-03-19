وثائقي البرية في الكونغو الديمقراطية !

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
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إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
81
النقاط
505
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
وثائقي الحياة البرية في الكونغو الديمقراطية !
- الكونغو الديمقراطية, تتربع وسط قارة افريقيا.... كما تظهر في الخريطة .
- و هي ثاني أكبر دولة افريقية من ناحية المساحة الجغرافية بعد الجزائر .
- تحتوي على ثروة بيولوجية هائلة .
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:: ... الوثائقي ... ::



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By: Adem4dz
Update 19/03/2023
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