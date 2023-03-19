وثائقي البرية في الكونغو الديمقراطية !

وثائقي الحياة البرية في الكونغو الديمقراطية !

- الكونغو الديمقراطية, تتربع وسط قارة افريقيا.... كما تظهر في الخريطة .

- و هي ثاني أكبر دولة افريقية من ناحية المساحة الجغرافية بعد الجزائر .

- تحتوي على ثروة بيولوجية هائلة .

:: ... الوثائقي ... ::



Welcome

* * *

By: Adem4dz

Update 19/03/2023

@