وثائقي الذكاء الصناعي

Adem4dz

Adem4dz

:: مراقب عام ::
:: رقابة المحتوى ::
إنضم
15 جانفي 2023
المشاركات
165
النقاط
18
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
ذكر
وثائقي الذكاء الصناعي
(يتناول الوثائقي آخر ما توصل إليه العلم في تقنية الذكاء الصناعي.. والآلات التي سوف تدخل على حياتنا...بهدف تسهيلها ومحاولة مساعدتنا )!


* * *
@السلطانة @Hakan @فريد أبوفيصل @الامين محمد @اميرة المدائن @إلياس @*amani*
@ريحـان @ذكريات @حاتم خليفة @سكون الفجر @جمــآنــة @أم عبد الله @هند @سعد606 @dahman kz
@aljentel @ام أمينة @razan roza @روحٌـ👀ـتائهةـ @Rochdi.dz @وائل المنزلاوي @النورس @ليليا مرام
@Andy_Delort @حفياد آدم @aymenbdn @جليلوس @Tama Aliche @أستاذ الفلسفة @صاحبة الأثر
@sana barhoumi @الطيب الجزائري84 @عبدالرؤوف1 @بسمة القلوب @البشير البشير @طموحة @afnene
@Soumia hadj mohammed @السها @Bouchra zarat @{مُدَلَّلَتُهُ} @rafid2 @خديجة ph
@Ma$Ter @secret de coeur @همس الوُرود @Texenna @ONjINE @شجـ الروح ـون
@زخة مطر @آمِيْرَتُه
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top