سلسلة إكتشف الرقم السري

ريحـان

ريحـان

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
24 نوفمبر 2015
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محل الإقامة
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أنثى

basmala-001.gif

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته


ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و

عافية . كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم

هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في

موسمها الرابع

لن اطيل اكثر

عنوان اللعبة :

Untitled-1.gif

images-ا.gif

تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار

رقمين من 1 الى10

ورقمين من 11 الى 20

حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري

الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام

مثل هذا :

Untitled-1.png

كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى

فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي

images-(5).gif

1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18

جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق

هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا

كما انه سيتم فتح العدد بعد أيام إن شاء الله

كونوا بالقرب دمتم......

 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
50,631
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
من افضل السلاسل الناجحة في المنتدى
ويحبها الاعضاء
في انتظار الانطلاقة ان شاءالله
🌷🌷
 
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