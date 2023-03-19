سلسلة إكتشف الرقم السري

ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ان شاء الله تكونوا بخير في صحة و
عافية . كما عودناكم ككل سنة نفتح أعداد جديدة للعبة لكم أنتم
هواة الالعاب التخمين و الذكاء احضرت لكم لعبة ترفيهية جديدة على ساحة المنتديات وحصريا لمنتدى اللمة في
موسمها الرابع
لن اطيل اكثر
عنوان اللعبة :
تعتمد اللعبة على الارقام ْعنَ طريق الاختيار
رقمين من 1 الى10
ورقمين من 11 الى 20
حتى يتكون الرقم السري من 4 ارقام وذلك لاكتشاف الرقم السري
الرقم السري هو رقم يتكون من اربعة ارقام
مثل هذا :
كذلك ممكن مع الأعداد نصعد في مستويات اللعبة فنحدد شروطا أخرى
فاقوم بتدوين مثله في ورقة لدي في بداية اللعبة و الاعضاء يخمنون الرقم المدون لدي
1ـ عند رد احد الاعضاء برقم يتكون من اربعة مثل هذا 0 3 17 18
جوابي له وان كان خاطئا و يحمل رقم او رقمين صحيحين ساقول له ذلك : لديك رقم او رقمين صحيحين و العضو الذي بعده يخمن الرقم انطلاقا من رقم العضو السابق
هذا الموضوع فتح لتتعرفو على اللعبة واي اسئلة اطروحها هنا
كما انه سيتم فتح العدد بعد أيام إن شاء الله
كونوا بالقرب دمتم......